Quantinuum nombra a un director jurídico y a un director de personal

(Información remitida por la empresa firmante)

BROOMFIELD, Colo., 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, Inc. (NASDAQ:QNT), empresa líder en computación cuántica, ha dado a conocer en el día de hoy el reciente nombramiento de Robin Schulman como directora jurídica (CLO) y secretaria de la compañía, con efecto a partir del 13 de julio de 2026, y de Rory O'Byrne como director de Recursos Humanos (CPO), con efecto a partir del 26 de mayo de 2026. Tanto Schulman como O'Byrne reportan al presidente y consejero delegado de Quantinuum, Rajeeb Hazra.

"Al iniciar Quantinuum esta nueva e ilusionante etapa como empresa cotizada, nos complace dar la bienvenida a Robin y Rory a nuestro equipo directivo", destacó el doctor Rajeeb Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum. "Tanto Robin como Rory son líderes de gran trayectoria que aportan una amplia experiencia guiando a empresas tecnológicas durante periodos de transformación. Su historial de éxito en la creación de organizaciones de alto rendimiento y funciones de primer nivel será de incalculable valor para Quantinuum a medida que continuamos expandiendo nuestro negocio y se acelera la comercialización de la computación cuántica".

Schulman pasa a formar parte de Quantinuum gracias a sus más de dos décadas de experiencia legal y de liderazgo ejecutivo, guiando a empresas tecnológicas de alto crecimiento a través de períodos de rápida expansión, transformación estratégica y evolución hacia la cotización en bolsa, con un historial comprobado de traducir la estrategia en ejecución y sentar las bases para un crecimiento sostenible. Más recientemente, Schulman ocupó el puesto de directora jurídica y jefa de Asuntos Corporativos en GitLab, donde trabajó durante casi siete años liderando la estrategia global de la compañía en materia legal, cumplimiento normativo, políticas, competencia, propiedad intelectual, desarrollo corporativo, sostenibilidad y privacidad. Anteriormente, fue directora jurídica en Couchbase y New Relic, y ocupó puestos de alta dirección en Adobe Inc.

"Quantinuum se encuentra en una fascinante intersección entre la ciencia innovadora y el impacto comercial en el mundo real, y me entusiasma enormemente unirme al equipo en este momento crucial para la trayectoria de la compañía", indicó Robin Schulman, directora jurídica y secretaria de la Compañía Quantinuum. "Espero colaborar con Raj, nuestra Junta Directiva y el equipo de liderazgo para construir una base sólida que respalde el crecimiento continuo y el éxito a largo plazo de Quantinuum".

O'Byrne cuenta con más de 25 años de experiencia global en recursos humanos, liderando organizaciones públicas y privadas respaldadas por capital riesgo en los sectores de tecnología, energía, minería e industria. Recientemente, O'Byrne ocupó el puesto de director de Recursos Humanos de Advanced Energy, donde dirigió el equipo de recursos humanos de la compañía durante un período de integración, transformación y expansión operativa. Anteriormente, ocupó el cargo de director de Recursos Humanos en Jonah Energy LLC y fue vicepresidente sénior de Recursos Humanos Globales en MRC Global.

"Me entusiasma unirme a Quantinuum en un momento tan crucial para la empresa y para la computación cuántica en general", afirmó Rory O'Byrne, director de Recursos Humanos de Quantinuum. "Tras haber dedicado mi carrera a ayudar a organizaciones a crecer rápidamente, me ilusiona contribuir a la creación del equipo, la cultura y la infraestructura que impulsarán la siguiente etapa de Quantinuum como empresa cotizada. Es una oportunidad única para ayudar a dar forma a una organización a la vanguardia de una tecnología que definirá las próximas décadas".

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD, que ha adaptado con diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de la puerta de dos cúbits.[1] Quantinuum mantiene una colaboración activa con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria, así como con instituciones académicas y de investigación a nivel mundial. La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 700 empleados, incluyendo científicos e investigadores de primer nivel. Más del 70% de su equipo tecnológico posee doctorados o maestrías. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

Para obtener más información, visite www.quantinuum.com

Declaración de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden considerarse "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas que no son hechos históricos. Las palabras "anticipar", "asumir", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "futuro", "hará", "buscar", "previsible", sus formas negativas o términos y frases similares tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones se basan en ciertas suposiciones y evaluaciones realizadas por nuestra gerencia a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones económicas y de la industria actuales, los desarrollos futuros esperados y otros factores que consideran apropiados. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado también están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres importantes, que incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales y tecnológicos que afectan nuestras operaciones, mercados, productos, servicios y precios. Constantemente surgen nuevos factores, y Quantinuum no puede predecir todos ellos. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que la ley lo exija, Quantinuum no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.

[1] A 31 de diciembre de 2025

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