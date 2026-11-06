Quantinuum presenta los resultados del tercer trimestre de 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Quantinuum presenta los resultados del tercer trimestre de 2026 y eleva su previsión de ingresos para el conjunto del año

Los ingresos del tercer trimestre crecieron un 233 % interanual; se elevó la previsión de ingresos para el ejercicio fiscal 2026.

Se consolidó el liderazgo en el sector de la tolerancia a fallos mediante récords mundiales consecutivos, lo que valida la vía más sólida hacia la computación cuántica universal y tolerante a fallos.

Se presentó la hoja de ruta de Nexus hasta la etapa Apollo; la adopción de la plataforma creció casi un 20 % respecto al trimestre anterior, y el número de tareas enviadas aumentó diez veces en términos interanuales durante los 12 meses finalizados en agosto de 2026.

Se cerró el mayor acuerdo en la nube en la historia de la empresa, que incluye un compromiso plurianual de acceso a la pila tecnológica completa (full-stack) a través de Apollo.

Se amplió el alcance en el segmento empresarial mediante un acuerdo con un proveedor de servicios en la nube a gran escala (hyperscaler) y el lanzamiento de una versión beta con Oracle.

BROOMFIELD, Colo., 6 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) (la empresa), una compañía líder en computación cuántica de pila completa, anunció hoy sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2026.

En el tercer trimestre, reforzamos nuestro liderazgo tecnológico en el ámbito crítico de la tolerancia a fallos, ampliamos nuestra base de clientes y expandimos nuestros canales de comercialización, afirmó Rajeeb Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum. Este impulso acelerado respalda nuestra previsión de ingresos, ahora revisada al alza para 2026, y nos proporciona más confianza que nunca en la oportunidad que tenemos ante nosotros.

Aspectos financieros destacados del tercer trimestre de 2026

Los ingresos fueron de 9,1 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 233 % en comparación con los 2,7 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior.

El margen bruto según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) fue del 33,3 %, frente al -43,5 % del mismo periodo del año anterior.

El margen bruto ajustado fue del 74,6 %, un aumento de 853 puntos básicos respecto al mismo periodo del año anterior.

La pérdida de EBITDA ajustado fue de 80 millones de dólares, frente a una pérdida de 45 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

La pérdida neta según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) fue de 118 millones de dólares, frente a una pérdida neta de 52 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

La pérdida neta por acción (según los principios contables generalmente aceptados, GAAP) atribuible a los accionistas ordinarios de Clase A fue de 0,46 dólares.

La pérdida neta ajustada por acción fue de 0,29 dólares.

El efectivo y equivalentes de efectivo ascendieron a 1.940 millones de dólares al 30 de septiembre de 2026.

El EBITDA ajustado, el margen bruto ajustado y la pérdida neta ajustada por acción son medidas financieras no GAAP, definidas en el apartado Medidas financieras no GAAP. Para consultar la conciliación de estas medidas financieras no GAAP con las medidas financieras GAAP más directamente comparables, véanse las tablas que figuran en el anexo, al final de este comunicado de prensa.

Aspectos destacados del tercer trimestre y de la actividad reciente

Aspectos comerciales destacados:

Se firmó el mayor acuerdo en la nube en la historia de la empresa, logrando una extensión plurianual con una institución financiera líder a nivel mundial, la cual incluye acceso garantizado a través de Apollo y Nexus.

Se formalizó un acuerdo con otra de las cinco principales empresas farmacéuticas a nivel mundial para aplicar la computación cuántica y la IA a materiales destinados a terapias contra el cáncer, con el potencial de acelerar el desarrollo de fármacos y facilitar tratamientos más eficaces.

Se suscribió un acuerdo con GE Vernova para impulsar el desarrollo de aplicaciones basadas en materiales superconductores.

Se cerró un acuerdo con la Abu Dhabi Maritime Academy y Quincus para realizar investigaciones y desarrollar aplicaciones en el ámbito de la logística marítima.

Se amplió la distribución en la nube mediante un nuevo acuerdo con un proveedor líder de servicios en la nube (hiperscaler) que atiende a millones de desarrolladores; asimismo, se fortaleció la alianza con Oracle mediante el lanzamiento de un programa beta conjunto para aplicaciones híbridas de computación cuántica e IA.

Se consolidó la colaboración con el gobierno de Estados Unidos mediante la ejecución continua del contrato QBI (etapa B) de DARPA, la negociación activa del alcance de trabajo para la etapa C, y la participación en cuatro propuestas seleccionadas dentro de la Fase 1 de la Misión Genesis del Departamento de Energía.

Se avanzó en los despliegues internacionales: el ensamblaje de Helios está en marcha en Singapur, con miras a su puesta en marcha en la primavera de 2027; por su parte, la actualización del sistema Reimei en el centro RIKEN (Japón) tiene prevista su finalización este mismo mes.

Tecnología de producto y cadena de suministro:

Se validó la trayectoria de la empresa hacia la computación cuántica universal y totalmente tolerante a fallos para 2029, mediante el establecimiento de sucesivos récords mundiales de precisión en el sistema Helios, utilizando dos códigos distintos dentro de una misma arquitectura lógica escalable e integral. En octubre, se alcanzó una fidelidad lógica del 99,9995 % —situándose dentro del rango objetivo de Apollo—, con una tasa de errores diez veces inferior a la registrada en septiembre y 100 veces menor que el mejor resultado publicado hasta la fecha en otras modalidades de hardware. Estos resultados también demuestran la ventaja significativa de Quantinuum en cuanto a escalabilidad y eficiencia en los recursos necesarios.

Sol sigue avanzando según lo previsto para el segundo semestre de 2027; la validación a gran escala del sistema de control ya se ha completado, y la integración y el montaje están programados para el primer trimestre de 2027, antes de proceder a la validación y el ajuste con el objetivo de alcanzar 100 cúbits lógicos, con una tasa de error lógico objetivo de 10⁻⁵.

Apollo sigue avanzando según lo previsto para 2029, respaldado por hitos de diseño, entre ellos la validación de que nuestro sistema criogénico puede implementarse a la escala requerida.

Se fortaleció la base de fabricación para futuros sistemas mediante asociaciones con GlobalFoundries, Infineon, Honeywell Aerospace y Monarch Quantum, y se concretó la adjudicación de fondos de I+D bajo la ley CHIPS, siendo la única empresa de tecnología de iones atrapados seleccionada.

Software:

Se anunció una hoja de ruta de Nexus que abarca varias generaciones, hasta llegar a Apollo, alineando el desarrollo de aplicaciones y el despliegue híbrido con sucesivas generaciones de hardware, con el fin de crear lo que la empresa considera que será la primera plataforma para desarrolladores diseñada para la era de la tolerancia a fallos.

Se han ampliado las capacidades de tolerancia a fallos mediante una versión Nexus lanzada en septiembre, la cual extiende las herramientas Guppy para la programación de cúbits lógicos y la codificación de corrección de errores, reduciendo así la necesidad de reescribir aplicaciones para códigos específicos. El lanzamiento previsto para diciembre ampliará los flujos de trabajo híbridos cuántico-clásicos —con mayor capacidad de respuesta—, los códigos de corrección de errores compatibles y el análisis de ejecución orientado a la optimización de aplicaciones.

Adopción y uso acelerados de Nexus: la adopción creció cerca de un 20 % trimestre a trimestre, alcanzando las 215 organizaciones; el número total de tareas enviadas se multiplicó por diez en los 12 meses hasta agosto de 2026, en comparación con el periodo de 12 meses anterior.

Ecosistema:

Se presentó QUOPS, en colaboración con Sandia National Laboratories y NVIDIA, para establecer puntos de referencia sobre la escala y la velocidad computacionales de utilidad práctica. Quantinuum está fomentando un consenso en todo el sector en torno a un estándar común que facilite a los clientes realizar comparaciones y tomar decisiones de compra.

Se amplió el ecosistema de usuarios de tecnología cuántica, haciendo crecer Q-Net hasta superar los 800 miembros, incorporando ocho empresas emergentes (startups) como socias y estableciendo una colaboración con la Oficina Nacional de Tecnología Cuántica de Singapur para organizar un desafío cuántico a nivel mundial que recibió más de 200 propuestas.

Aspectos financieros

Se eleva la previsión de ingresos para el conjunto del año 2026 a un rango de entre 31 y 34 millones de dólares, frente a la estimación anterior de entre 28 y 32 millones de dólares.

Conferencia telefónica del tercer trimestre de 2026

Quantinuum celebrará una conferencia telefónica el jueves 5 de noviembre de 2026 a las 17:00 horas (hora del Este) para analizar sus resultados del tercer trimestre, finalizado el 30 de septiembre de 2026, y ofrecer una actualización sobre la situación del negocio. La conferencia podrá seguirse en directo a través de una transmisión web aquí.

Una grabación de la transmisión web estará disponible en el sitio web de Relaciones con Inversores de Quantinuum tras la conferencia y permanecerá accesible durante un año.

Medidas financieras no GAAP

Para complementar los estados financieros consolidados condensados de Quantinuum, presentados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos (GAAP), la empresa utiliza las siguientes medidas financieras no GAAP que se presentan en este comunicado: beneficio bruto ajustado, margen bruto ajustado, pérdida neta ajustada (totalmente distribuida), EBITDA ajustado y pérdida neta ajustada por acción (totalmente distribuida).

El beneficio bruto ajustado parte del beneficio bruto conforme a los PCGA (GAAP) y suma de nuevo la retribución basada en acciones y los correspondientes impuestos a cargo del empleador atribuibles al coste de los ingresos, así como la depreciación y amortización atribuibles al coste de los ingresos.

El margen bruto ajustado se calcula como el beneficio bruto ajustado dividido por los ingresos netos.

La pérdida neta ajustada (totalmente distribuida) parte de la pérdida neta según los principios contables generalmente aceptados (GAAP), calculada sobre una base de conversión; incorpora ajustes por retribuciones basadas en acciones y los correspondientes impuestos a cargo del empleador, los costes de la oferta pública inicial y de la transición a la presentación de información financiera propia de una empresa cotizada, las indemnizaciones por cese laboral, la variación en el valor razonable de los warrants clasificados como pasivos, así como las pérdidas por enajenación y el deterioro de activos; y, finalmente, aplica una tasa impositiva legal supuesta a la pérdida ajustada antes de impuestos resultante. No se reconoce ningún beneficio fiscal en relación con las pérdidas sujetas a una provisión de valoración completa; por consiguiente, no se refleja beneficio fiscal alguno en los períodos presentados.

El EBITDA ajustado parte de la pérdida neta ajustada, distribuida en su totalidad, y excluye, además, el gasto por impuesto sobre la renta, los ingresos por intereses (netos), la depreciación y la amortización de activos intangibles adquiridos.

La pérdida neta ajustada por acción, totalmente distribuida, se calcula como la pérdida neta ajustada, totalmente distribuida, dividida por el número de acciones ajustadas, totalmente distribuidas —tanto básicas como diluidas—, que comprende el promedio ponderado de las acciones ordinarias de Clase A en circulación y las unidades ordinarias (Common Units) de Quantinuum Holdings.

La dirección considera que estas medidas proporcionan a los inversores información adicional útil para evaluar el desempeño operativo de la empresa y sus tendencias a lo largo de distintos periodos. Los resultados de Quantinuum incluyen importantes cargos que no implican salidas de efectivo —los cuales, a juicio de la dirección, no reflejan el desempeño operativo recurrente—, principalmente en relación con la retribución basada en acciones (reconocida al completarse la reorganización) y la revalorización de warrants clasificados como pasivos. Ambos elementos responden a factores contables y variables externas, más que a la actividad operativa propiamente dicha. Al tratarse de una empresa en una etapa comercial temprana, los resultados de Quantinuum entre un periodo y otro también se ven afectados por el momento en que se formalizan contratos específicos. Las métricas que aíslan el desempeño operativo subyacente de los cargos sin salida de efectivo y de los elementos derivados del proceso de transición ayudan a los inversores a analizar las tendencias a lo largo del tiempo.

La estructura Up-C de Quantinuum implica que la pérdida neta según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) atribuible a Quantinuum Inc. refleja únicamente la parte de los resultados económicos correspondiente a las acciones de Clase A. La presentación de resultados ajustados —bajo el supuesto de que todas las acciones han sido convertidas y distribuidas en su totalidad— describe la situación económica de la empresa en su conjunto; esta es la forma en que la dirección evalúa el desempeño y gestiona el negocio. La dirección utiliza estas métricas para la planificación y previsión internas, la evaluación del desempeño operativo y la elaboración de presupuestos.

Estas medidas financieras no GAAP son complementarias y no han sido preparadas de conformidad con los principios contables generalmente aceptados (GAAP). No deben considerarse de forma aislada ni como sustituto de la información financiera más directamente comparable, preparada conforme a los GAAP. Las medidas no GAAP de Quantinuum pueden diferir de aquellas con denominaciones similares utilizadas por otras empresas y, por tanto, podrían no ser comparables. Los inversores deben examinar las conciliaciones y no basarse en una única medida financiera para evaluar el negocio de la empresa.

Cada medida financiera no ajustada a los PCGA (GAAP) se concilia con su medida financiera ajustada a los PCGA (GAAP) más directamente comparable en las tablas que figuran al final de este comunicado.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral, diseñada para hacer posible el despliegue de la computación cuántica en entornos del mundo real. La compañía ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD; dicha arquitectura ha sido desarrollada con diseños y capacidades innovadores para alcanzar los niveles de precisión más elevados del sector, medidos a través de la fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits. Quantinuum mantiene colaboraciones activas con líderes del mercado en sectores como el farmacéutico, la ciencia de materiales, los servicios financieros, los ámbitos gubernamental e industrial, así como con instituciones académicas y de investigación en todo el mundo.

La empresa cuenta con una plantilla global de más de 850 empleados, entre los que se incluyen destacados científicos e investigadores. Más del 70 % de su equipo tecnológico posee títulos de doctorado o máster. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y dispone de instalaciones adicionales en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón, Catar y Singapur.

Disponibilidad de información en el sitio web de QuantinuumLos inversores y otras partes interesadas deben tener en cuenta que Quantinuum divulga habitualmente información relevante a los inversores y al mercado a través de documentos presentados ante la SEC, comunicados de prensa, conferencias telefónicas públicas, transmisiones por internet (webcasts) y el sitio web de Relaciones con Inversores de Quantinuum. Si bien no toda la información que la empresa publica en dicho sitio web tiene carácter relevante, parte de ella podría considerarse como tal. Por consiguiente, la empresa invita a los inversores, a los medios de comunicación y a cualquier otra persona interesada en Quantinuum a consultar la información disponible en ir.quantinuum.com.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas conforme a la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Dichas declaraciones se basan en las convicciones y expectativas actuales de la dirección de Quantinuum y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los descritos en estas declaraciones prospectivas. Cualquier afirmación incluida en este comunicado de prensa que no constituya un hecho histórico —incluidas aquellas relativas a nuestras convicciones, expectativas y perspectivas— se considera una declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas abarcan información sobre posibles o supuestos resultados operativos futuros, incluidas nuestras proyecciones (guidance) y las descripciones de nuestros planes y estrategias de negocio. Estas declaraciones suelen incluir términos como anticipar, esperar, proyección (guidance), sugerir, planificar, creer, tener la intención de, estimar, objetivo, proyectar, debería, podría, podrá, prever, perspectiva, potencial, continuar, buscar, predecir, o bien sus formas negativas u otras expresiones similares.

Entre los factores que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se incluyen, entre otros: nuestra capacidad para desarrollar, comercializar y lograr la aceptación en el mercado de nuestros productos de hardware y software de computación cuántica; el ritmo de desarrollo de la industria de la computación cuántica y el momento en que se alcance una ventaja cuántica comercial; nuestra capacidad para atraer y retener clientes para nuestros sistemas de computación cuántica y nuestras ofertas de computación cuántica como servicio; el riesgo de obsolescencia tecnológica o la aparición de enfoques de computación cuántica competidores, incluidas las modalidades basadas en superconductores, fotónica u otras; nuestra dependencia de proveedores y fabricantes clave de componentes especializados, incluidos aquellos necesarios para nuestros sistemas cuánticos de iones atrapados; nuestra capacidad para escalar la producción de nuestras computadoras cuánticas y sistemas relacionados; nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual y tecnología patentada; los importantes costes de investigación y desarrollo inherentes a la creación de capacidades de computación cuántica de próxima generación; nuestra capacidad para atraer y retener a científicos, ingenieros y otro personal altamente cualificado en un mercado laboral competitivo; los cambios en la financiación gubernamental, los controles a la exportación o las regulaciones que afectan a las tecnologías cuánticas; la incertidumbre respecto al momento y el alcance de las aplicaciones comerciales; los riesgos de ciberseguridad y la protección de datos confidenciales de los clientes; así como las condiciones macroeconómicas, la inestabilidad geopolítica y sus posibles efectos en nuestro negocio y nuestras operaciones. Para obtener información adicional sobre estos y otros riesgos que podrían afectar a las declaraciones prospectivas de la empresa, consulte los factores de riesgo descritos en los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), incluido nuestro informe trimestral más reciente en el formulario 10-Q, los cuales pueden actualizarse periódicamente. Le recomendamos evaluar todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa en el contexto de estos riesgos e incertidumbres. La empresa no asume ninguna intención ni obligación de actualizar, revisar o retirar ninguna declaración prospectiva incluida en este comunicado de prensa, salvo que así lo exija la legislación o normativa aplicable.

Contactos

Contacto para inversores y medios de comunicaciónShub Mukherjee – Contacto de inversores - investors@quantinuum.comAaron Sorenson – Contacto de medios - press@quantinuum.com

Apéndice

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