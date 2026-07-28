Quantinuum presentará sus resultados financieros del segundo trimestre el 11 de agosto de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BROOMFIELD, Colo., 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) ("Quantinuum") ha dado a conocer hoy que publicará sus resultados financieros del segundo trimestre (que finaliza el 30 de junio de 2026) después del cierre del mercado el 11 de agosto de 2026.

Quantinuum va a celebrar una teleconferencia a las 17:00 (hora del este) ese mismo día para comentar sus resultados financieros. La teleconferencia estará disponible en directo a través de esta página web.

Una grabación de la teleconferencia estará disponible en la página web de Relaciones con los Inversores de Quantinuum tras la teleconferencia y permanecerá accesible durante un año.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La compañía ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha incorporado diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, según la fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits al 31 de diciembre de 2025. Quantinuum mantiene una colaboración activa con empresas líderes en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

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