Quantinuum presentará sus resultados financieros del tercer trimestre el 5 de noviembre de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BROOMFIELD, Colo., 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (NASDAQ: QNT) ("Quantinuum") anunció hoy que la empresa publicará sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre, finalizado el 30 de septiembre de 2026, el 5 de noviembre de 2026, tras el cierre del mercado.

Ese mismo día, a las 17:00 horas (hora del Este), Quantinuum celebrará una conferencia telefónica para analizar sus resultados financieros. La sesión podrá seguirse a través de una transmisión en directo disponible aquí.

Una vez finalizada la conferencia, se publicará una grabación en el sitio web de Relaciones con Inversores de Quantinuum, la cual permanecerá disponible durante un año.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral, diseñada para hacer posible el despliegue de la computación cuántica en entornos del mundo real. La compañía ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha enriquecido con diseños y capacidades innovadores para alcanzar los niveles de precisión más elevados del sector medidos según la fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits a fecha de 31 de diciembre de 2025. Quantinuum mantiene colaboraciones activas con líderes del mercado en sectores como el farmacéutico, la ciencia de materiales, los servicios financieros, así como en los ámbitos gubernamental e industrial. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Catar y Singapur.

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