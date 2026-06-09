(Información remitida por la empresa firmante)

- Quantropi anuncia la disponibilidad general de su solución integrada para Nokia que ofrece distribución de claves fuera de banda segura para computación cuántica

OTTAWA, ON, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Quantropi, líder en datos y comunicaciones resistentes a la computación cuántica, ha informado hoy acerca de la disponibilidad de una solución integrada con Nokia que ofrece distribución de claves segura frente a la computación cuántica a gran escala. Esta solución combina la tecnología de distribución digital de claves cuánticas (D QKD) de Quantropi con el servidor de gestión de seguridad (SMS) de Nokia, proporcionando una distribución de claves fuera de banda resistente a la computación cuántica para redes críticas.

Esta colaboración permite a los operadores, empresas y operadores de infraestructuras críticas defender sus redes contra los ataques Harvest Now, Decrypt Later (HNDL, por sus siglas en inglés) al garantizar que las claves de cifrado se generen, entreguen y roten utilizando métodos seguros frente a la computación cuántica, sin necesidad de dispositivos propietarios.

Cuando D-QKD se integra con el SMS de Nokia, los clientes obtienen un mecanismo de entrega de claves fuera de banda fluido y conforme a los estándares, resistente tanto a ataques clásicos como cuánticos. Este lanzamiento presenta una de las primeras soluciones cuánticas de nivel operador del sector, diseñada para mantener su resiliencia incluso con la evolución de los algoritmos PQC, ofreciendo a las organizaciones una vía práctica para mitigar el riesgo de HNDL.

La solución combinada ya se ha implementado con éxito en Kirq, la plataforma de pruebas de comunicación cuántica de Numana, una plataforma de innovación neutral y abierta para tecnologías avanzadas de telecomunicaciones y comunicación cuántica financiada por los gobiernos de Canadá y Quebec, demostrando su rendimiento en el mundo real, su interoperabilidad y su preparación para la adopción a gran escala.

"Nuestros clientes buscan soluciones cuánticas prácticas y fáciles de implementar que refuercen su seguridad sin añadir complejidad", afirmó Martin Charbonneau, director de Redes Cuánticas Seguras de Nokia. "La integración con la tecnología D QKD de Quantropi mejora nuestro servidor de gestión de seguridad con una potente capacidad de distribución de claves fuera de banda. Juntos, ofrecemos una solución preparada para el futuro y operativamente eficiente".

"Esta alianza aporta seguridad cuántica a las redes del mundo real a escala global", declaró James Nguyen, consejero delegado de Quantropi. "Las organizaciones necesitan eliminar el riesgo de HNDL hoy mismo, utilizando tecnologías que se implementen rápidamente, operen de forma transparente y cumplan con los estándares. Esta solución integrada ofrece precisamente eso: permite a los clientes adoptar la distribución de claves resistente a la computación cuántica sin necesidad de hardware especializado ni interrupciones operativas".

D-QKD está disponible para su compra e implementación por parte de los clientes. Entre los primeros usuarios se incluyen organizaciones de telecomunicaciones, defensa e infraestructura crítica que están acelerando su transición a arquitecturas seguras cuánticas.

Acerca de Quantropi

Quantropi es una empresa canadiense de ciberseguridad de doble uso que ofrece soluciones de seguridad cuántica para los mercados de defensa, gobierno, IoT/sistemas embebidos y empresas. Como empresa innovadora de la OTAN DIANA, protege sistemas, datos y comunicaciones críticos frente a las amenazas cuánticas y de IA actuales y emergentes. Su plataforma insignia, QiSpace™, ofrece un enfoque de protección cuántica definido por software, que incluye cifrado, entropía y distribución digital de claves cuánticas con seguridad cuántica.

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