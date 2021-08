Quantropi distribuye con seguridad cuántica números aleatorios reales a grandes distancias

-Quantropi hace historia al distribuir con seguridad cuántica números aleatorios reales a grandes distancias utilizando la infraestructura de red existente

La empresa de ciberseguridad distribuye la Entropía Cuántica como Servicio en todo el mundo, mostrando la velocidad de transmisión y la escalabilidad de su plataforma QiSpace™

OTTAWA, ON, 30 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Quantropi, Inc., un proveedor canadiense de soluciones de seguridad cuántica, ha anunciado hoy los impresionantes resultados de una demostración de alto nivel de su tecnología patentada SEQUR™ Quantum Entropy as a Service (Entropía Cuántica como Servicio), en la que se crearon claves aleatorias sólidas y luego se encriptaron y distribuyeron con seguridad cuántica por todo el mundo, a través de Internet actual. La demostración fue realizada por CANARIE, el socio federal de la Red Nacional de Investigación y Educación (NREN) de Canadá, y su socio de Alberta, Cybera. La participación de CANARIE en la demostración aprovechó la infraestructura de red existente para apoyar la solución de Quantropi y la evolución del ecosistema cuántico canadiense.

Los resultados señalan un cambio radical en la capacidad en comparación con los métodos de distribución de claves cuánticas (QKD) predominantes.

La configuración desplegada se originó en el servidor QiSpace™ Cloud en Ottawa (Canadá) y supuso la transmisión de entropía cuántica a Edmonton (Canadá), y después a San Francisco y Nueva York (Estados Unidos), Londres y Frankfurt (Europa), para terminar a casi 15.000 kilómetros de distancia, en Singapur.

En la demostración se alcanzaron velocidades de megabits por segundo, hasta 100 Mbps en Edmonton. Aquí se puede ver un gráfico comparativo completo del rendimiento.

"Traslademos estos resultados al mundo empresarial", dijo Michael Redding, director de tecnología de Quantropi. "Si una clave AES de 32 bytes es el estándar, estamos transmitiendo desde algo menos de 400.000 (Edmonton) hasta 55.000 claves por segundo (Singapur). Para entender esto, Google -que representa diez veces el tráfico de cualquier otro sitio del planeta- requiere unas 64.000 claves de 32 bytes por segundo. Por lo tanto, sólo desde nuestro pequeño servidor beta en Ottawa -previo a la optimización- podemos dar soporte a entre uno y seis Google por segundo. Con cada una de las claves entregadas como seguras frente a cualquier ataque -clásica o cuántica."

"Ahora compare ese rendimiento con el QKD convencional", continuó Redding. "A 20 kilómetros, QKD puede llegar a unos 10 megabits, o sea, medio Google; eso ya es menos de lo que conseguimos a 15.000 kilómetros. Y más allá de 100 kilómetros, QKD llega a cero; no puede funcionar. Por tanto, lo que estamos demostrando aquí es una alteración radical, al distribuir de forma segura las claves cuánticas a través de enormes distancias, en cualquier red. Y eso es un cambio de juego."

Acerca de QuantropiQuantropi, Inc., es una empresa canadiense de ciberseguridad que ofrece novedosas soluciones de comunicación de datos con seguridad cuántica de extremo a extremo. Más información sobre Quantropi aquí.

Acerca de CANARIEFundada en 1993, CANARIE es una corporación sin ánimo de lucro creada para equipar a los investigadores, estudiantes y empresas emergentes canadienses para que destaquen en la escena mundial. Más información sobre CANARIE aquí.

