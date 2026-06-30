Quedarse sin coche en pleno viaje; hasta 30 días de vehículo de sustitución en caso de avería - Allianz Direct

(Información remitida por la empresa firmante)

El verano concentra más averías, accidentes y robos de vehículos que el resto del año; Allianz Direct explica cómo funciona la cobertura de vehículo de sustitución

Madrid, 30 de junio.- Una avería, un accidente o un robo pueden dejar a cualquier conductor sin vehículo en pleno viaje de vacaciones. El verano es, precisamente, la época del año en la que se concentran más incidencias en carretera y más sustracciones de vehículos en España, lo que convierte la disponibilidad de un coche de sustitución en un factor cada vez más relevante a la hora de elegir cobertura.

Quedarse sin coche en pleno viaje: un problema más común de lo que parece

Cuando un vehículo queda inmovilizado durante un desplazamiento largo, el problema no termina con la reparación o la gestión del siniestro: durante los días que el coche está en el taller o pendiente de recuperación, el conductor y su familia pueden quedarse sin forma de continuar el viaje o de moverse en su día a día. Esta situación es especialmente frecuente en verano, cuando las averías mecánicas, los accidentes y los robos aumentan respecto al resto del año.

Qué cubre el vehículo de sustitución de Allianz Direct

La cobertura de vehículo de sustitución de Allianz Direct ofrece hasta 30 días de coche de sustitución, disponible las 24 horas, según la causa del siniestro:

Accidente de tráfico: vehículo de sustitución mientras el coche asegurado está en el taller, independientemente de quién sea el responsable del accidente.

Avería mecánica o pinchazo sin rueda de repuesto: cobertura mientras se espera la reparación.

Robo total del vehículo: hasta 30 días de coche de sustitución, el plazo más amplio de la cobertura, activo desde la presentación de la denuncia.

Daños por fenómenos meteorológicos, vandalismo o incendio: cobertura durante el tiempo de reparación, con un máximo de 15 días naturales.

Si la empresa de alquiler no dispone de vehículo en la zona, Allianz Direct reembolsa hasta 30 € al día en concepto de transporte alternativo, dentro del límite de días que corresponda a cada siniestro. El vehículo facilitado es de categoría equivalente al asegurado, sujeto a la disponibilidad de la empresa colaboradora; el asegurado solo asume el combustible, los peajes y aparcamientos, y la fianza exigida por la empresa de alquiler, que se devuelve si no hay incidencias.

Esta cobertura debe contratarse en el momento de suscribir o renovar la póliza: no puede añadirse de forma aislada durante la vigencia del contrato, por lo que conviene revisarla antes de salir de viaje, no durante el trayecto.

Recomendaciones antes de salir de viaje

Antes de un desplazamiento largo, Allianz Direct recomienda:

Comprobar si la póliza incluye la cobertura de vehículo de sustitución antes de salir de vacaciones, ya que no puede incorporarse a mitad de contrato.

Llevar a mano el número de póliza y el teléfono de asistencia de la compañía durante el viaje.

En caso de robo, presentar la denuncia cuanto antes: el plazo de cobertura se activa desde ese momento.

Revisar el estado del vehículo de sustitución antes de firmar su recepción, ya que cualquier daño durante el alquiler es responsabilidad del conductor.

David Marrodán, responsable de Marketing y Ventas, explica que el objetivo de la cobertura de vehículo de sustitución es que un imprevisto en carretera no signifique quedarse sin movilidad, especialmente durante los desplazamientos de verano.

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la aseguradora online paneuropea del Grupo Allianz, presente en cinco mercados europeos. Con el objetivo de ser digitalmente imbatible, ofrece seguros de coche — a terceros, a terceros ampliado y a todo riesgo — contratables íntegramente online, con precios transparentes, sin letra pequeña y una gestión de siniestros orientada a la experiencia real del cliente.

Contacto

Emisor: Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en España

Contacto: Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en España

Número de contacto: 91 078 98 88