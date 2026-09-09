De quedarse sin ingresos a cancelar 67.662,90 € en Barcelona con Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 9 de septiembre de 2026.- Cuando los ingresos desaparecen y los gastos continúan, recurrir al crédito puede servir para afrontar un momento complicado. Si las dificultades se prolongan, esas obligaciones pueden terminar siendo imposibles de asumir. Para personas que llegan a este punto, la Ley de Segunda Oportunidad contempla la posibilidad de cancelar las deudas si se cumplen los requisitos establecidos.

Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que una mujer de Barcelona quede liberada de una deuda de 67.662,90 euros. El procedimiento ha concluido con la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Una economía familiar que no consiguió recuperarse tras la pandemia

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las dificultades comenzaron después de la pandemia. La mujer no trabajaba y carecía de ingresos, mientras que su pareja apenas tenía actividad laboral. Ante la falta de recursos para atender los gastos familiares, recurrió a financiación.

Desde el despacho señalan que “sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, solicitó otros nuevos para poder cubrir la financiación que había solicitado”. La sucesión de préstamos hizo crecer la deuda hasta llevarla a un estado de insolvencia y sobreendeudamiento.

Posteriormente, la mujer empezó a trabajar, pero su incorporación al mercado laboral no solucionó el problema. Según explican sus abogados, lo que percibía no era suficiente para atender los pagos. Actualmente, sus recursos apenas le permiten cubrir los gastos más esenciales.

Una salida legal cuando ya no es posible asumir los pagos

La Ley de Segunda Oportunidad se aplica en España desde 2015 y permite a particulares y autónomos insolventes acceder a la cancelación de sus deudas cuando cumplen las condiciones previstas. Entre los requisitos se encuentran actuar de buena fe y hallarse en un estado actual o próximo de insolvencia.

Este mecanismo está pensado precisamente para ofrecer una respuesta legal a quienes, pese a sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones, han llegado a un punto en el que su capacidad económica ya no se lo permite.

En el caso de esta mujer, la obtención de la EPI supone la cancelación de los 67.662,90 euros que no podía asumir. De este modo, puede continuar su vida financiera sin arrastrar los pagos pendientes incluidos en el procedimiento.

Repara tu Deuda Abogados también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si contienen cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas, una revisión especialmente relevante cuando la financiación ha tenido un peso importante en la economía familiar.

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