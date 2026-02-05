Quelinka redefine el SEO con su apuesta por el ‘Fun Tech’ y nuevas técnicas orientadas a AI Overview - Quelinka

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de febrero de 2026.- La agencia independiente Quelinka, galardonada en el Festival de Publicidad 2025 junto a Telefónica, como mejor aportación a desarrollo de marca en branded content, impulsa una visión estratégica donde la tecnología y la creatividad trabajan integradas para adaptar a grandes marcas como Auren, Zeleris o Licor 43 al nuevo entorno de asistentes de Inteligencia Artificial.

La búsqueda online ha dejado de ser un listado de enlaces para convertirse en una conversación. Bajo esta premisa, Quelinka ha presentado su nuevalínea estratégica para 2026, centrada en una profunda renovación de los servicios de posicionamiento orgánico haciendo foco en técnicas para la mejora de los resultados IA Overviews de buscadores y una visión de la tecnología al servicio de la creatividad “Fun Tech”.

Con una trayectoria de crecimiento a doble dígito y un equipo de más de 40 especialistas, Quelinka se anticipa así a la fragmentación de los resultados de búsqueda, posicionando a clientes de sectores clave —Banca, Telco, Gran Consumo, Deporte e Instituciones— en las nuevas superficies de respuesta generativa.

La nueva era del SEO: Autoridad y contenido "Answer-Ready"

El núcleo de la propuesta de valor de Quelinka reside en entender que el SEO tradicional se ha visto reforzado, pero transformado, por la IA. En un entorno donde ganan las marcas con autoridad demostrable, la agencia está implementando metodologías que priorizan la captación técnica por parte de los nuevos asistentes virtuales.

Según explica Paco Jiménez Prieto, Managing Director de Quelinka:

“Nuestra recomendación es clara: incorporar al trabajo tradicional un mayor volumen de contenido ‘answer-ready’. Esto implica estructurar definiciones, pasos, comparativas, FAQs y tablas, e incorporar la modificación de código necesaria para que las plataformas de IA capten y prioricen esa información”.

Esta evolución en la medición y ejecución permite a marcas e instituciones competir no solo por clics, sino por la visibilidad directa en las respuestas generadas por máquinas, asegurando su relevancia en el futuro inmediato de internet.

Creatividad premiada y estrategia de negocio

Esta apuesta por la innovación tecnológica y la analítica avanzada se complementa con una fuerte visión creativa y estratégica, pilares que han consolidado a la agencia como un partner de referencia. La filosofía de Quelinka es que la tecnología debe tener un propósito humano y de negocio.

Esta capacidad de ejecución híbrida fue reconocida recientemente en el Festival de la Publicidad 2025, donde Quelinka obtuvo dos de los galardones más codiciados junto a Telefónica: "Mejor aportación al desarrollo de la marca en Branded Content" y "Mejor ejecución en proyecto".

Estos premios avalan la capacidad de la agencia para operar en el más alto nivel, gestionando proyectos complejos para marcas como JTI, Pikolin, Ibercaja, Adidas, Grupo Zamora, Movistar Arena, etc, donde la narrativa de marca (branding) y la tecnología de posicionamiento trabajan de la mano para impactar al consumidor.

Sobre Quelinka

Quelinka es una agencia creativa y estratégica caracterizada por su enfoque "Fun Tech", que une innovación tecnológica y experiencias digitales. Con más de 10 años de experiencia y una cartera de clientes que incluye grandes referentes, la agencia ofrece soluciones integrales de posicionamiento SEO/IA, estrategia, creatividad, marketing de consumo y experiencias phygital. Su liderazgo, centrado en el talento y el equipo, le ha permitido mantener un crecimiento sostenido superior al 15% anual en el último lustro.

Contacto

Emisor: Quelinka

Contacto: Quelinka

Número de contacto: 911 37 40 65