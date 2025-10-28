Quest Global amplía su compromiso con Babcock International para apoyar sus operaciones nucleares navales

(Información remitida por la empresa firmante)

- Quest Global amplía su compromiso estratégico con Babcock International para apoyar sus operaciones nucleares navales

LONDRES, 28 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Quest Global, la mayor empresa independiente de servicios de ingeniería del mundo, anunció hoy un hito significativo en su colaboración con Babcock International. Al iniciar su tercer año de servicio de ingeniería, la empresa amplía su compromiso estratégico como proveedor de confianza, reforzando así su compromiso a largo plazo con el Sector Nuclear Naval y los Programas de Infraestructura Crítica del Reino Unido.

Como parte de esta mayor implicación, Quest Global invierte activamente en la formación de talento en áreas clave como Arquitectura Naval, Distribución de Energía Eléctrica y Desmantelamiento. Esta iniciativa subraya la dedicación de la compañía a fortalecer la cartera de talento de ingeniería en el Reino Unido y su alineamiento con los objetivos estratégicos de Growth Alliance Plymouth.

"Esta relación demuestra nuestra ambición compartida de ofrecer resultados de ingeniería transformadores, fomentar la innovación y contribuir significativamente a la agenda de empleo y seguridad nacional del Reino Unido", declaró Rob Vatter, presidente ejecutivo de Quest Global. "Con nuestro creciente compromiso, nos enorgullece apoyar a Babcock International, a la vez que desarrollamos la capacidad local y generamos valor a largo plazo".

Desde el inicio de la colaboración en julio de 2023, Quest Global ha prestado servicios de ingeniería al Sector Nuclear Naval de Babcock. Gracias a esta colaboración ampliada, la empresa continúa actuando como proveedor inteligente, lo que permite a Babcock centrarse en operaciones cruciales para el negocio.

"Esta nueva fase de colaboración con Quest Global refleja la confianza que depositamos en su capacidad de entrega, con un fuerte enfoque en el valor del proyecto y la ingeniería", declaró Mark Prince, director de Ingeniería Nuclear de Babcock. Destacó: "La continua contribución de Quest Global fortalece nuestra capacidad de entrega en el Sector Nuclear Naval y más allá, lo que nos permite mantenernos enfocados en nuestra misión de salvaguardar nuestros intereses nacionales".

A medida que el acuerdo entra en su fase más ambiciosa, la colaboración entre Quest Global y Babcock se mantiene firmemente alineada en cuanto a dirección estratégica, ejecución operativa y apoyo a las iniciativas nacionales clave del Reino Unido. Con experiencia intersectorial, compromiso con la innovación y enfoque en la excelencia en la ejecución, Quest Global continúa siendo un proveedor estratégico de confianza para Babcock International.

Acerca de Quest Global

En Quest Global, no es solo lo que hacemos, sino también cómo y por qué lo hacemos lo que nos diferencia. Nos dedicamos a la ingeniería, pero lo que realmente estamos creando es un futuro más brillante. Durante más de 25 años, hemos resuelto los problemas de ingeniería más complejos del mundo. Operando en más de 18 países y con más de 93 centros de entrega globales, nuestras más de 21.500 mentes inquietas abrazan el poder de hacer las cosas de manera diferente para hacer posible lo imposible. Con un enfoque multidimensional, que combina tecnología, experiencia en la industria y talentos diversos, abordamos desafíos críticos con mayor rapidez y eficacia. Y lo hacemos en las industrias aeroespacial y de defensa, automotriz, energética, de alta tecnología, tecnología médica y salud, ferroviaria y de semiconductores. Para soluciones de ingeniería integrales de clase mundial, somos su socio de confianza.

Acerca de Babcock International

Babcock International es una empresa británica de servicios de ingeniería de defensa, nuclear y aeroespacial especializada en la gestión de activos e infraestructuras complejas para clientes de los sectores civil y público, con especial atención al Ministerio de Defensa del Reino Unido. La empresa proporciona soporte técnico integral, servicios de ingeniería y equipos especializados para diversos activos críticos, como buques de guerra, submarinos y sistemas de defensa, y opera en regiones como el Reino Unido, África, Norteamérica y Australasia.

