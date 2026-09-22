Quest Global firma el Pacto de las Fuerzas Armadas del Reino Unido

(Información remitida por la empresa firmante)

Este compromiso apoya a veteranos, reservistas, familias de militares y exmilitares en todas las operaciones de Quest Global en el Reino Unido

BANGALORE, India, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Quest Global Engineering Services Limited ha firmado el Pacto de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, formalizando así su compromiso de apoyar a los miembros de la comunidad de las Fuerzas Armadas: veteranos, reservistas, exmilitares y familias de militares.

El Pacto de las Fuerzas Armadas es un compromiso de organizaciones de todo el Reino Unido para reconocer la contribución de quienes sirven o han servido en las Fuerzas Armadas y garantizar que reciban un trato justo en el empleo y otros aspectos de la vida pública.

Mediante este compromiso, Quest Global apoyará las oportunidades de empleo para veteranos y exmilitares, proporcionará apoyo a los cónyuges y parejas de militares y ofrecerá flexibilidad a los empleados que prestan servicio como reservistas.

Chris Reed, director de operaciones y defensor de las Fuerzas Armadas en Quest Global, declaró: La firma del Pacto de las Fuerzas Armadas refleja nuestro compromiso de apoyar a los miembros de la comunidad de las Fuerzas Armadas en todas nuestras operaciones en el Reino Unido. Reconocemos las valiosas habilidades, la experiencia y las perspectivas que los veteranos, reservistas, exmilitares y familias de militares aportan al entorno laboral, y nos complace formalizar este compromiso mediante el pacto.

Como parte de su compromiso, Quest Global continuará con las iniciativas diseñadas para aumentar la concienciación y la comprensión de la comunidad de las Fuerzas Armadas y apoyar un entorno laboral inclusivo para los empleados vinculados al servicio militar.

La firma del Pacto de las Fuerzas Armadas refleja el compromiso de Quest Global de apoyar el talento diverso y fomentar un lugar de trabajo inclusivo en todas sus operaciones.

Acerca de Quest Global

Quest Global es una empresa global de servicios de ingeniería que presta apoyo a clientes de diversos sectores, como el aeroespacial y de defensa, automoción, energía, alta tecnología, tecnología médica y sanidad, ferrocarriles y semiconductores. La empresa opera en más de 20 países con centros de ingeniería y servicios en todo el mundo.

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