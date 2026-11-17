(Información remitida por la empresa firmante)

-Quest Global reconocida como líder en dos categorías y como estrella emergente en una tercera, en el estudio ISG Provider Lens sobre servicios y soluciones para el sector de la automoción y la movilidad (2026)

El reconocimiento abarca los ámbitos de sistemas autónomos, servicios para la industria automotriz, y servicios de ingeniería y fabricación en el sector de la automoción en Norteamérica.

BANGALORE, India, 17 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Quest Global Engineering Services Limited ha sido reconocida como Líder en varias categorías y como Estrella Emergente en otra, dentro de los estudios ISG Provider Lens sobre servicios y soluciones para la automoción y la movilidad 2026 para Norteamérica y Europa. Esto refleja las capacidades de ingeniería de Quest Global en el ámbito de la automoción y la movilidad, abarcando desde los servicios de movilidad hasta la movilidad definida por software, autónoma e inteligente. La empresa fue designada Líder en la categoría Industria de la automoción: empresas de tamaño medio y especialistas tanto en Norteamérica como en Europa; asimismo, obtuvo la categoría de Líder en Sistemas autónomos y vehículos definidos por software (SDV), y fue reconocida como Estrella Emergente en Servicios de ingeniería y fabricación para la automoción en Norteamérica.

A lo largo de las tres evaluaciones, ISG destaca las capacidades integrales de ingeniería de automoción de Quest Global, que abarcan desde el diseño conceptual, el desarrollo de sistemas, la integración de software y la validación, hasta la preparación para la fabricación y el soporte posventa. Los informes también reconocen su modelo de coinnovación colaborativa, su experiencia en la transición de lo mecánico a lo digital y sus capacidades de ingeniería que abarcan desde el silicio hasta la nube, además del uso de plataformas propias para mejorar la productividad en ingeniería y la calidad del software.

"La industria automotriz está atravesando una transformación en todo el ciclo de vida del producto: desde la arquitectura del vehículo y el desarrollo de software hasta la validación, la fabricación y la industrialización. Estos reconocimientos de ISG subrayan el alcance y la profundidad de la experiencia en ingeniería de Quest Global, así como nuestro enfoque colaborativo para abordar los complejos desafíos de nuestros clientes. Al integrar capacidades que van desde el silicio hasta la nube, experiencia en la transición de lo mecánico a lo digital, y competencias avanzadas en validación y fabricación, ayudamos a nuestros clientes a resolver los retos de desarrollo de productos e ingeniería a lo largo de todo el ciclo de vida automotriz", afirmó Andrew Lewis, presidente y director global de la unidad de negocio de Automoción y Ferrocarril de Quest Global.

Las capacidades de Quest Global abarcan la fabricación avanzada y la Industria 4.0, incluyendo el uso de IoT, automatización y gemelos digitales para favorecer la eficiencia, la calidad y la trazabilidad en la producción. En su evaluación sobre sistemas autónomos y vehículos definidos por software (SDV), ISG destaca la experiencia de Quest Global en ingeniería de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), su plataforma de pruebas configurable QUAD Car basada en tecnología drive-by-wire y su modelo colaborativo de innovación para vehículos definidos por software.

El informe 'Automotive Industry: Mid-tier and Specialist' reconoce los servicios integrales de ingeniería de la empresa, sus plataformas de pruebas propias y sus capacidades de fabricación avanzada. En el ámbito de los 'Servicios de ingeniería y fabricación para el sector automotriz', ISG señala como fortalezas clave su ingeniería integral desde el componente electrónico hasta la nube, su modelo de coinnovación de nivel Tier 0.5, sus herramientas para acelerar la validación y su experiencia en la transición de lo mecánico a lo digital.

"La fortaleza de Quest Global reside en su capacidad para combinar una profunda experiencia en ingeniería con la aptitud para abordar desafíos a lo largo de toda la cadena de valor del sector automotriz. Su modelo de coinnovación, sus activos propios de validación y la integración de capacidades mecánicas, de software y de fabricación le permiten brindar apoyo a los fabricantes de vehículos a medida que evolucionan las arquitecturas de los automóviles y los sistemas de producción", dijo Swadhin Pradhan, analista en ISG.

A medida que las empresas de automoción afrontan la convergencia del software, la electrónica, la IA y la fabricación inteligente, estos reconocimientos reflejan el trabajo de Quest Global con sus clientes en los ámbitos de software automotriz, electrónica, validación, fabricación e ingeniería de la movilidad.

Para acceder al informe y descargarlo, clic aquí.

Acerca de Quest Global

Quest Global es una empresa global de servicios de ingeniería que brinda apoyo a clientes en diversos sectores, incluidos los de aeroespacial y defensa, automoción, energía, alta tecnología, tecnología médica y atención sanitaria, sector ferroviario y semiconductores. La compañía opera en más de 22 países, cuenta con 96 centros de prestación de servicios y emplea a más de 23.000 personas en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.questglobal.com/.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/quest-global-reconocida-como-lider-en-el-estudio-isg-provider-lens-302942854.html