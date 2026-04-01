(Información remitida por la empresa firmante)

- Quest Global reconocida como líder en el informe ISG Provider Lens 2025 para servicios y soluciones de la industria de fabricación

Reconocida como líder en dos categorías clave de servicios para la industria de fabricación: diseño y desarrollo, y servicios para fábricas inteligentes/digitales.

MUNICH, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Quest Global, la mayor empresa independiente de servicios de ingeniería del mundo, ha sido reconocida como líder en el informe ISG Provider Lens Manufacturing Industry Services and Solutions 2025 - Mid-tier and Specialist IT Firms (Global). Este reconocimiento pone de relieve la sólida capacidad de la empresa para impulsar la transformación digital y la innovación en ingeniería en empresas de fabricación globales.

Según el informe ISG Provider Lens, Quest Global se ha posicionado como líder en dos categorías clave: Servicios de Diseño y Desarrollo y Servicios de Fábrica Inteligente/Digital. El informe evalúa a los proveedores en función de su visión estratégica, la amplitud de su cartera de productos, su innovación y su fortaleza competitiva en la prestación de servicios de fabricación integrales.

En el cuadrante de Servicios de Diseño y Desarrollo, ISG reconoció la amplia experiencia de Quest Global en la gestión del ciclo de vida del producto, sus capacidades multi-PLM en las plataformas Siemens Teamcenter, Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE y PTC, y su capacidad para facilitar la implementación digital fluida y la trazabilidad del ciclo de vida. El informe también destacó la sólida presencia de la empresa en la fabricación discreta y sus sistemas de control integrados y capacidades de ingeniería de pruebas de productos que contribuyen a acelerar la preparación y el cumplimiento normativo de los productos.

En el cuadrante de Servicios para Fábricas Inteligentes/Digitales, ISG reconoció las soluciones escalables y seguras de Quest Global para fábricas inteligentes, impulsadas por IA, análisis avanzados de planta, gemelos digitales y tecnologías de fábrica conectada. La capacidad de la empresa para integrar entornos de TI y OT, implementar sistemas MES y MOM, y aprovechar plataformas en la nube como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud se citaron como factores diferenciadores clave.

"La amplia experiencia de Quest Global en PLM, su sólida presencia en la fabricación discreta y sus capacidades de ingeniería integradas la convierten en un socio de confianza para impulsar operaciones de fabricación más inteligentes, rápidas y resilientes en todo el mundo", afirmó Swadhin Pradhan, director adjunto y analista principal de ISG Research.

Sobre el reconocimiento, Rob Vatter, presidente ejecutivo, Quest Global, dijo "Estamos profundamente agradecidos por este reconocimiento, ya que refleja la incansable ambición y humildad que nuestros equipos demuestran al afrontar cada desafío de ingeniería. En Quest Global, no solo resolvemos problemas actuales; aspiramos a generar valor duradero para las generaciones futuras. Este logro refuerza nuestro compromiso de ser un verdadero socio, uno que se compromete con los objetivos de nuestros clientes e innova junto a ellos para construir un futuro más inteligente y resiliente para la industria manufacturera".

El informe ISG Provider Lens Manufacturing Industry Services and Solutions 2025 evalúa a empresas de TI medianas y especializadas a nivel mundial y no se limita a ningún sector manufacturero en particular. El liderazgo de Quest Global destaca su fortaleza en la entrega de soluciones de ingeniería especializada, transformación digital y fabricación inteligente escalable en industrias como la aeroespacial y de defensa, automotriz, energética, de semiconductores y otros segmentos de fabricación discreta y de procesos.

Para acceder y descargar el informe, haga clic aquí: ISG Manufacturing Industry Services Report 2025 - Quest Global

Acerca de Quest Global:

En Quest Global, no solo nos diferenciamos por lo que hacemos, sino también por cómo y por qué lo hacemos. Nos dedicamos a la ingeniería, pero lo que realmente creamos es un futuro mejor. Durante más de 25 años, hemos resuelto los problemas de ingeniería más complejos del mundo. Con presencia en más de 18 países y más de 93 centros de operaciones globales, nuestros más de 21.500 profesionales innovadores aprovechan el poder de hacer las cosas de manera diferente para hacer posible lo imposible. Mediante un enfoque multidimensional que combina tecnología, experiencia en el sector y talentos diversos, abordamos los desafíos críticos con mayor rapidez y eficacia. Y lo hacemos en los sectores aeroespacial y de defensa, automoción, energía, alta tecnología, tecnología médica y sanidad, ferrocarriles y semiconductores. Para soluciones de ingeniería integrales de primer nivel, somos su socio de confianza.

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