Quest Global reconocida líder en servicios de ingeniería digital en ISG Provider Lens® 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Quest Global reconocida como líder en categorías clave de servicios de ingeniería digital en el estudio ISG Provider Lens 2026 de Europa

Este reconocimiento destaca la experiencia de Quest Global en ingeniería en innovación de productos, operaciones inteligentes y transformación digital.

LONDRES, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Quest Global, la mayor empresa independiente especializada en servicios de ingeniería ha sido reconocida por ISG Provider Lens en su estudio Digital Engineering Services Midsize Providers 2026 para Europa. Quest Global se posicionó como líder en servicios de diseño aumentado e I+D, así como en operaciones inteligentes y experiencias conectadas, lo que refleja su capacidad para ayudar a las empresas a acelerar la innovación y abordar requisitos empresariales y tecnológicos cada vez más complejos.

La serie de investigación ISG Provider Lens se encuentra entre las evaluaciones de analistas más citadas del sector, utilizadas por las empresas para evaluar a los proveedores de servicios de tecnología e ingeniería. Las organizaciones reconocidas como líderes se distinguen por su presencia en el mercado, su fortaleza competitiva y su capacidad para ayudar a los clientes a adaptarse a la evolución de las prioridades tecnológicas y empresariales.

En relación con el posicionamiento de Quest Global en el estudio, Srinivasan P N, analista principal sénior de ISG, comentó: "Quest Global da vida a la ingeniería digital combinando una profunda experiencia en el sector con capacidades integrales que abarcan silicio, sistemas embebidos, la nube, datos e inteligencia artificial. Con una sólida base técnica y relaciones duraderas con sus clientes, la compañía ayuda a las empresas a transformar productos, plataformas y operaciones complejos en ofertas inteligentes, escalables y preparadas para el futuro que generan resultados empresariales medibles".

El posicionamiento de la empresa en el estudio refleja su capacidad para integrar el desarrollo avanzado de productos, software, datos e inteligencia artificial, ayudando así a las empresas a afrontar las demandas cada vez más complejas del mercado. La evaluación destaca sus fortalezas en el desarrollo de productos impulsado por IA, la ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE), los gemelos digitales, los marcos de validación virtual y la experiencia en la integración de silicio en sistemas, lo que permite a las organizaciones acortar los ciclos de desarrollo, mejorar la eficiencia operativa y construir ecosistemas digitales escalables.

Al comentar sobre este reconocimiento, Rob Vatter, presidente ejecutivo de Quest Global, afirmó: "La ingeniería ya no se limita a la ejecución, sino que se está convirtiendo cada vez más en la fuerza que moldea la innovación, la resiliencia y la ventaja competitiva en todos los sectores. Creemos que este reconocimiento refleja la capacidad de Quest Global para ayudar a los clientes a superar complejos desafíos de ingeniería, al tiempo que impulsa la adopción digital, las operaciones inteligentes y el desarrollo de productos de próxima generación. A medida que las empresas invierten más en IA, conectividad y transformación basada en plataformas, el verdadero factor diferenciador será la eficacia con la que estas tecnologías se integren en resultados empresariales escalables y significativos. Ese sigue siendo nuestro enfoque".

El informe destaca además el profundo conocimiento del sector de la empresa, sus relaciones de larga trayectoria con los clientes y su capacidad para brindar soporte a las organizaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde el concepto y el diseño hasta la implementación y la optimización. También reconoce la experiencia de Quest Global en desarrollo con IA, experiencias conectadas, operaciones inteligentes y modernización de plataformas, lo que ayuda a las empresas a lanzar ofertas innovadoras al mercado y a mejorar su rendimiento empresarial.

Para acceder y descargar el informe haga clic aquí.

Acerca de Quest Global

En Quest Global, no solo nos diferenciamos por lo que hacemos, sino también por cómo y por qué lo hacemos. Nos dedicamos a la ingeniería, pero lo que realmente creamos es un futuro mejor. Durante más de 25 años, hemos resuelto los problemas de ingeniería más complejos del mundo. Con presencia en más de 20 países y más de 104 centros de operaciones globales, nuestros más de 23.000 profesionales, con una mentalidad innovadora, aprovechan el poder de hacer las cosas de manera diferente para convertir lo imposible en posible. Mediante un enfoque multidimensional que combina tecnología, experiencia en el sector y talentos diversos, abordamos los desafíos críticos con mayor rapidez y eficacia. Y lo hacemos en los sectores aeroespacial y de defensa, automoción, energía, alta tecnología, tecnología médica y sanidad, ferrocarriles y semiconductores. Para soluciones de ingeniería integrales de primer nivel, somos su socio de confianza.

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