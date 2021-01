-La empresa líder en robots móviles autónomos Quicktron completa la ronda de financiación C+ liderada por KION Group y Prosperity7 Ventures para la tecnología para liberar a los seres humanos de la manipulación manual

SHANGHAI, 11 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El fabricante líder de robots móviles autónomos (AMR) chino y centro de investigación de IA, Quicktron Intelligent Technology Co., Ltd ("Quicktron"), ha completado recientemente una nueva ronda de financiación. La financiación de la ronda C+ fue liderada por KION Group, uno de los principales proveedores mundiales de camiones industriales y soluciones de cadena de suministro, Prosperity7 Ventures, el fondo de crecimiento diversificado de Aramco Ventures, así como múltiples instituciones de inversión de renombre en China. Todos los ingresos se destinarán a la expansión del mercado global y al desarrollo técnico, lo que promoverá la misión de la compañía de liberar a los seres humanos de la manipulación manual.

El fundamento de la financiación exitosa es el impresionante número de crecimiento de Quicktron en los últimos años. Los ingresos de explotación de 2017 a 2019 se multiplicaron casi por diez y se espera que el volumen total de pedidos en 2020 sea superior al 300 por ciento que en 2019. También se han hecho públicos informes de que Quicktron lanzará un plan de cotización de ciencia-tecnología el próximo año, lo que hará que la compañía sea la primera acción AMR cotizada.

Como pioneros en la industria AMR, Wei Yang y Quicktron han sido testigos del proceso de desarrollo de todo el espacio desde el principio. Dado que la tasa de penetración global de AMR es tan baja como el uno por ciento, Wei Yang cree que todavía hay una industria sin explotar por valor de 500.000 millones de CNY. El crecimiento de este sector también se ha acelerado a medida que la pandemia de COVID-19 ha impulsado la necesidad de reducir la dependencia de la mano de obra manual en la logística. Esto ha sido particularmente prominente en Europa, donde el comercio electrónico ha estado creciendo rápidamente a medida que los consumidores desarrollan un hábito para las compras online, obligando a cada vez más minoristas a hacer el cambio a internet.

El desarrollo técnico en el espacio está respaldado por tecnologías sofisticadas como el 5G y la conducción autónoma cada vez más común. Estas herramientas permiten un alto rendimiento, bajo coste e iteración rápida, lo que hace que la I+D sea una prioridad absoluta para las empresas que buscan mantenerse por delante de la competencia. Para Quicktron, seis años de experiencia práctica trabajando con clientes y recursos les han permitido mantenerse a la vanguardia de la innovación técnica. Las ofertas actuales de la industria funcionan muy bien en almacenes auto-operados o son buenas como integraciones de sistemas; Como fabricante líder y proveedor de soluciones de robots intralogísticas impulsadas por IA, Quicktron ofrece productos estándar de la industria en servicios de extremo a extremo, con soluciones destinadas a resolver puntos débiles específicos y, al mismo tiempo, ser ampliamente aplicable.

En 2020, Quicktron lanzó su solución robótica inteligente a nivel de producto, Quick Pick, que actualmente se utiliza en el comercio electrónico, el comercio minorista, el calzado, la fabricación y otras industrias. La solución está equipada con robots altamente eficientes y estables que tienen una alta capacidad de almacenamiento. También cuenta con robots de manipulación móvil inteligente pequeños, ligeros, eficientes, flexibles y rentables que funcionan bien en entornos de almacenamiento intensivo donde puede transportar y transferir artículos para operadores in situ. Esta combinación reduce eficazmente la necesidad de operación manual para lograr una alta eficiencia y versatilidad, aliviando la intensidad de la mano de obra y aumentando la eficiencia general durante el aumento del tráfico en la manipulación de almacenamiento, la recogida de pedidos y las solicitudes de devolución de artículos.

Acerca de Quicktron

Quicktron Intelligent Technology Co., Ltd fue fundada en Shanghai, China en 2014. Al proporcionar varios tipos de AMRs y sistemas operativos entre bastidores para múltiples modelos, dispositivos y escenas, Quicktron permite a los clientes empresariales lograr la inteligentización, la automatización y la digitalización para su logística interna, ayudándoles a reducir costes, aumentar la eficiencia y ampliar los límites de capacidad. La visión de la empresa es utilizar soluciones de conducción inteligente en interiores para liberar a los seres humanos de la manipulación manual.

Acerca de KION Group

KION Group es uno de los principales proveedores mundiales de camiones industriales y soluciones de cadena de suministro. Su cartera abarca camiones industriales, como carretillas elevadoras y equipos de almacén, así como tecnología de automatización integrada y soluciones de software para la optimización de las cadenas de suministro, incluidos todos los servicios relacionados. En más de 100 países de todo el mundo, las soluciones de KION Group mejoran el flujo de material e información dentro de fábricas, almacenes y centros de distribución. El Grupo, incluido en el MDAX, es el mayor fabricante de camiones industriales de Europa y el segundo más grande a nivel mundial en cuanto a unidades vendidas en 2019. También es un proveedor líder de tecnología de automatización basado en los ingresos en 2019.

Acerca de Prosperity7 Ventures

Prosperity7 Ventures es el fondo de crecimiento diversificado de Aramco Ventures, una filial de Aramco, la compañía integrada de energía y productos químicos líder en el mundo. El nombre del fondo deriva de 'Prosperity Well', el 7º pozo de petróleo perforado en Arabia Saudita y el primero de búsqueda de petróleo. Llevando adelante esta historia pionera, invertimos globalmente, con una visión a largo plazo, en tecnologías innovadoras y modelos de negocio transformadores que traerán prosperidad e impacto positivo a gran escala.

