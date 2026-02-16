QuidelOrtho firma un acuerdo de suministro estratégico para ampliar su cartera global de inmunoensayos (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

El acuerdo agrega nuevas plataformas de análisis y amplía el menú de ensayos en mercados internacionales clave

SAN DIEGO, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- QuidelOrtho ha firmado un acuerdo de suministro estratégico a largo plazo con Lifotronic Technology Co., Ltd. (Lifotronic Technology Co., Ltd., código bursátil: 688389), para ampliar la cartera global de inmunoensayos de QuidelOrtho y acelerar el acceso de los clientes a soluciones escalables, de alta calidad y rentables en mercados selectos fuera de Estados Unidos.

El acuerdo proporciona a QuidelOrtho acceso a múltiples plataformas de análisis de inmunoensayo de alto rendimiento y volumen bajo a medio, cada una con un amplio menú de ensayos que abarca pruebas rutinarias y especializadas. Se espera que la colaboración amplíe el menú de inmunoensayos de QuidelOrtho con más de 25 nuevos ensayos en estos sistemas que actualmente no están disponibles en el sistema VITROS, de un total de más de 70 ensayos en estas nuevas plataformas asociadas.

Se planea que estas incorporaciones aumenten la capacidad de QuidelOrtho de competir por licitaciones de menú completo y atender a una gama más amplia de entornos de laboratorio, desde laboratorios más pequeños que buscan soluciones de bajo volumen hasta entornos más grandes y de alto rendimiento que requieren capacidad escalable y menús de pruebas amplios.

Bryan Hanson, vicepresidente sénior de Laboratorio Clínico Global y Medicina Transfusional en QuidelOrtho, afirmó:"Gracias a nuestra colaboración con Lifotronic Technology, QuidelOrtho introducirá rápidamente soluciones de análisis escalables que impulsarán aún más nuestra estrategia de innovación a largo plazo en los principales mercados en crecimiento. Este acuerdo fortalece nuestra cartera en mercados donde la amplitud de análisis y la rentabilidad son requisitos clave, a la vez que ofrece a los clientes un conjunto de soluciones más amplio y diverso".

Liu Xiancheng, presidente de Lifotronic Technology, explicó:"Esta alianza estratégica con QuidelOrtho marca un hito importante en la estrategia de expansión global de Lifotronic Technology. En el futuro, colaboraremos estrechamente con QuidelOrtho y seguiremos aprovechando nuestra capacidad interna de I+D para ofrecer soluciones de diagnóstico de alto valor que satisfagan las necesidades clínicas reales de nuestros clientes en todo el mundo".

El enfoque comercial se centrará en las regiones de Europa, Oriente Medio, África, México, Centroamérica, Sudamérica, India, China, Japón y Asia-Pacífico. Esta expansión estratégica está prevista para reforzar la capacidad de QuidelOrtho de abordar las deficiencias en su catálogo de productos, aumentar su competitividad en licitaciones internacionales y ofrecer soluciones de inmunoensayo más completas a los laboratorios que buscan una gama más amplia de productos y opciones de sistemas flexibles.

Acerca de QuidelOrthoQuidelOrtho (Nasdaq: QDEL) es líder mundial en soluciones de diagnóstico, con experiencia en química clínica, inmunoensayo, inmunohematología y diagnóstico molecular. La compañía se dedica a ofrecer resultados de pruebas rápidos, precisos y fiables para ayudar a mejorar la evolución de los pacientes en entornos que abarcan desde el punto de atención hasta hospitales, laboratorios y clínicas. Con un sólido legado de innovación, QuidelOrtho colabora con profesionales sanitarios para impulsar las tecnologías de diagnóstico, conectando conocimientos con soluciones que facilitan la toma de decisiones informadas y una mejor prestación de la atención sanitaria.

Acerca de Lifotronic TechnologyShenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. (código bursátil: 688389) es una empresa de dispositivos médicos de alta tecnología, impulsada tanto por la I+D como por la comercialización, reconocida como Empresa Nacional de Alta Tecnología y un "Pequeño Gigante Especializado e Innovador" en China. La empresa se centra en dos áreas de negocio principales: diagnóstico in vitro, y terapia y rehabilitación, y se compromete a proporcionar productos y soluciones médicas innovadoras, fiables y rentables a instituciones sanitarias de todo el mundo. En el campo del diagnóstico in vitro (IVD), Lifotronic Technology ha desarrollado una completa cartera de productos que abarca la electroquimioluminiscencia, la HbA1c y las tecnologías de proteínas específicas. En electroquimioluminiscencia, la empresa ha desarrollado una línea completa de instrumentos y reactivos de inmunoensayo de bajo, medio y alto rendimiento. Sus productos han obtenido certificaciones internacionales como la CE y se distribuyen globalmente, impulsando el avance de la medicina de precisión y la salud global mediante la innovación tecnológica.

Los productos mencionados en este comunicado de prensa no están actualmente previstos para su venta en Estados Unidos. Estos productos no han recibido aprobación, autorización ni autorización para su comercialización en ninguna jurisdicción, incluido Estados Unidos, y actualmente no se comercializan ni venden. El lanzamiento, la venta y el uso del producto están sujetos a la obtención de las aprobaciones, autorizaciones o autorizaciones regulatorias requeridas en cada jurisdicción, y no se puede garantizar que dichas aprobaciones se obtengan dentro de un plazo específico. Las declaraciones sobre la disponibilidad, las características, el rendimiento o los plazos futuros del producto se basan en las expectativas actuales y están sujetas a cambios.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones son cualquier declaración contenida en este documento que no sea estrictamente histórica, incluyendo, entre otras, las relacionadas con el acuerdo celebrado entre QuidelOrtho y Lifotronic y las transacciones contempladas en el mismo, así como otros planes, objetivos, estrategias, expectativas e intenciones futuras. Dichas declaraciones se basan en las creencias y expectativas de la gerencia de QuidelOrtho a la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres, conocidos y desconocidos. Los resultados reales pueden diferir significativamente de los establecidos o implícitos en las declaraciones prospectivas. Factores como los analizados en la Parte I, Punto 1A, "Factores de Riesgo" del Informe Anual de QuidelOrtho en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 29 de diciembre de 2024 y los informes posteriores presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), entre otros, podrían causar que los resultados reales difieran de los establecidos o implícitos en las declaraciones prospectivas. No debe basarse en las declaraciones prospectivas como predicciones de eventos futuros, ya que se basan en suposiciones que podrían no cumplirse y son especulativas por naturaleza. Todas las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible actualmente en QuidelOrtho y se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. QuidelOrtho no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva ni la información sensible al tiempo incluida en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros, cambios en las expectativas o cualquier otra razón, salvo que lo exija la ley.

