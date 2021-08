2021 CBI Index - A Guide To Global Citizenship

2021 CBI Index - A Guide To Global Citizenship - CBI INDEX/PR NEWSWIRE

- La quinta edición del índice CBI clasifica a Dominica y a San Cristóbal y Nieves como la mejor ciudadanía por países de inversión

LONDRES, 18 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- El 18 de agosto, la revista Professional Wealth Management (PWM), una publicación que forma parte del Financial Times, publicó la quinta edición de su informe anual : "A Guide to Global Citizenship: The 2021 CBI Index". El estudio llevó a cabo la evaluación de todos los programas de ciudadanía activa por inversión (CBI) a nivel mundial utilizando nueve pilares que se consideran las más altas prioridades para los inversores que buscan postularse a dichos programas. Estos pilares son la libertad de movimiento, el nivel de vida, el desembolso mínimo de inversión, el viaje o la residencia obligatoria, el cronograma de ciudadanía, la facilidad de procesamiento, las diligencias debidas, la familia y la certeza del producto.

En la edición de este año del informe anual, el Commonwealth de Dominica y la Federación de San Cristóbal y Nieves han compartido la clasificación más alta como los países con el mejor programa CBI. Para Dominica, 2021 marca el quinto año consecutivo en que la isla ha sido coronada como la mejor oferta para una segunda ciudadanía. Sin embargo, esta es la primera vez que San Cristóbal y Nieves también consigue el primer puesto.

Ambos países recibieron unas puntuaciones perfectas en relación a la falta de requisitos obligatorios de viaje o residencia para los solicitantes, junto con sus procesos simples, procedimientos de diligencias debidas y estructuras favorables a la familia. Además, Dominica ha conseguido una puntuación perfecta en los pilares desembolso mínimo de inversión y certeza del producto, mientras que San Cristóbal y Nieves, por segundo año consecutivo, fue el único país que recibió las mejores calificaciones en el pilar cronograma de ciudadanía. Todo ello se ha conseguido gracias al proceso de solicitud acelerado del país que concede la ciudadanía a los solicitantes seleccionados en un plazo de 60 días. Aún así, en algunos casos, la AAP puede tener un lazo de solo 45 días.

Una vez más, El Caribe ha ocupado los cinco primeros puestos dentro del informe de 2021, con Granada , Santa Lucía , y Antigua y Barbuda situados después de Dominica y San Cristóbal y Nieves. Contando con varias décadas de experiencia en la industria compartida entre las cinco naciones, los programas CBI de la región evolucionaron rápidamente para cumplir con las cambiantes prioridades de los inversores durante la pandemia de la COVID-19. Estos cambios incluyen una reducción por tiempo limitado en los umbrales de inversión, como se muestra en Santa Lucia y San Cristóbal y Nieves, y la expansión de la inclusión familiar al permitir que se incluyan dependientes adicionales en las solicitudes.

A nivel general, la industria CBI ha sido testigo de la aparición de diferentes cambios durante el último año, contando con nuevos países como Egipto entrando en la mezcla, al tiempo que Chipre abolió su programa a largo plazo. La demanda de programas CBI en 2021 vio un mayor interés a medida que más inversores fuera de los mercados tradicionales comenzaron a buscar soluciones legítimas a las restricciones causadas por la pandemia.

Yuri Bender, editor jefe de PWM, comentó: "Los bancos privados y las firmas de abogados informan un mayor interés entre los clientes que buscan nuevas ciudadanías y pasaportes, todo ello desde que ha surgido la pandemia. Según los comentaristas, los inversionistas con dinero comenzaron a apreciar la movilidad una vez que se retiró abruptamente debido a la COVID".

La industria se ha adaptado con el fin de satisfacer las necesidades de este creciente grupo demográfico: "Las tendencias han incluido la inclusión familiar, el énfasis sostenido en las diligencias debidas y la creciente supervisión de los proyectos inmobiliarios disponibles para inversión bajo ciertos programas CBI", señaló el informe.

Haga click aquí si desea descargar el informe completo.

Infográfica - https://mma.prnewswire.com/media/1597161/CBI_Index_Infographic.jpg