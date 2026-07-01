Quinto café impulsa su crecimiento para acercar el café de especialidad a más hogares

Fundadores Quinto Café - Quinto Café

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 01 de julio de 2026.- La empresa madrileña refuerza su apuesta por democratizar el acceso al café de especialidad a través de una cuidada selección de cafés de origen, tostado local y experiencias que conectan a las personas

Quinto Café continúa avanzando en su misión de acercar el café de especialidad a un público cada vez más amplio. Nacida de la unión de dos apasionados del café y dos expertos de la industria cafetera, la compañía trabaja para que cualquier persona pueda disfrutar de una taza de café de calidad en casa, de forma sencilla y a un precio justo.



Café de especialidad para todos los públicos

Desde sus instalaciones en Tres Cantos, donde se ha convertido en el único tostador de café de especialidad de la localidad, Quinto Café selecciona cafés de origen procedentes de distintas regiones del mundo y los tuesta poniendo en valor los matices naturales que hacen único a cada grano.



Su propuesta incluye perfiles para todos los gustos, desde cafés con notas achocolatadas y dulces hasta opciones afrutadas, florales o especiadas, con el objetivo de que cada consumidor encuentre el café que mejor encaja con sus preferencias y momentos de consumo.



"La especialidad no debería ser exclusiva de las cafeterías o de unos pocos consumidores expertos. Queremos que más personas descubran todo lo que una buena taza puede ofrecer y que incorporen el café de especialidad a su día a día de forma natural", señalan Walter y Martha, fundadores del proyecto.



Uno de los principales valores diferenciales de Quinto Café es su experiencia en la selección de cafés. El equipo busca referencias que destaquen por su calidad, frescura y personalidad, capaces de sorprender tanto a quienes se inician en este universo como a los paladares más experimentados.



El quinto elemento: las personas

Sin embargo, para Quinto Café el café es mucho más que una bebida. La filosofía de la marca se inspira en la presencia de los cuatro elementos de la naturaleza —tierra, agua, aire y fuego— a lo largo de toda la cadena de valor del café. A ellos se suma un quinto elemento imprescindible: las personas.



Desde el trabajo de los caficultores y recolectores hasta la labor de los tostadores y de quienes comparten una taza de café cada día, la compañía reivindica el papel de las personas como auténtico motor de esta experiencia.



Para la marca, el café es también una invitación a hacer una pausa, conectar con el momento presente y generar conversaciones que aporten valor. Una filosofía que resume en su lema: "Quinto Café Te Hace el Día".



Experiencias para descubrir una nueva cultura del café

Además de la venta de café a través de su tienda online y de su espacio físico en Tres Cantos, Quinto Café desarrolla actividades orientadas a la divulgación de la cultura cafetera mediante catas, experiencias sensoriales, degustaciones y eventos privados y corporativos.



La empresa también ofrece servicios de café para eventos a través de su carrito especializado, llevando el café de especialidad a encuentros profesionales, celebraciones y experiencias personalizadas.



Con esta propuesta, Quinto Café continúa trabajando para cumplir una misión sencilla: contagiar a más personas la pasión por el buen café, fomentar las buenas conversaciones y crear momentos que merezcan ser recordados.



Sobre Quinto Café

Quinto Café es una empresa especializada en la selección, tostado y comercialización de cafés de especialidad. Con sede en Tres Cantos (Madrid), selecciona cafés de origen de diferentes regiones del mundo y los tuesta localmente para resaltar sus características naturales. Además de la venta de café, organiza experiencias, catas y eventos con el objetivo de acercar la cultura del café de especialidad a un público cada vez más amplio.





Emisor: Quinto Café

Nombre contacto: Martha Nieto

Descripción contacto: Fundadora Quinto Café

Teléfono de contacto: 651 64 00 92



