Quique Dacosta se incorpora como chef embajador de Fagor Professional - Fagor Professional

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 17 de julio de 2026.- El chef tres estrellas Michelin Quique Dacosta se incorpora como nuevo embajador de Fagor Professional, una alianza que une a dos referentes que comparten una misma visión: la búsqueda constante de la excelencia, la innovación y el compromiso con la evolución de la gastronomía profesional. Hablar de Quique Dacosta es hablar de una de las figuras más influyentes de la cocina contemporánea del mundo. Desde su juventud, el chef ha construido una trayectoria excepcional que lo ha situado entre los grandes nombres de la gastronomía internacional. Su restaurante homónimo en Dénia, distinguido con tres Estrellas MICHELIN desde 2012, se ha convertido en un referente mundial de creatividad, sensibilidad artística y respeto por el territorio. Inspirada en el Mediterráneo y en el entorno natural que rodea su cocina, su propuesta gastronómica ha contribuido a redefinir la identidad culinaria española contemporánea. A lo largo de su carrera, Dacosta ha desarrollado mucho más que una colección de restaurantes de éxito. Ha construido un sólido ecosistema empresarial que combina alta gastronomía, restauración contemporánea y gestión de proyectos internacionales. Bajo su liderazgo han nacido conceptos tan reconocidos como Deessa en Madrid, distinguido con dos Estrellas MICHELIN, dentro de las diferentes propuestas creativas del chef junto a Mandarín Oriental Ritz, Madrid. Flores Raras con dos Estrellas MICHELIN, Llisa Negra, y Vuelve Carolina, todos ellos en Valencia; o Arros QD, con presencia internacional en ciudades como Londres. Esta capacidad para transformar una visión culinaria en un grupo gastronómico de referencia lo ha consolidado como uno de los empresarios más influyentes de la restauración española. Su actividad se extiende además a mercados estratégicos como Marruecos, donde participa en el desarrollo de proyectos gastronómicos y hoteleros vinculados al turismo de alto nivel, como los dos restaurantes que lidera en Royal Mansour/Tamuda Bay, contribuyendo a la evolución de la oferta culinaria de la región y reforzando su proyección internacional. Entre los numerosos galardones que ha recibido destacan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el reconocimiento como Mejor Empresario de la Restauración Española otorgado por la Real Academia de Gastronomía y, recientemente, el Premio Michelin al Chef Mentor, que reconoce su contribución a la formación de nuevas generaciones de profesionales. La incorporación de Quique Dacosta como embajador de Fagor Professional nace de una afinidad naturald. Comparten una misma manera de entender la gastronomía: como un espacio donde la creatividad, la excelencia y la visión empresarial solo son posibles cuando cuentan con el respaldo de la tecnología, la fiabilidad y el conocimiento. Desde hace décadas, Fagor Professional trabaja junto a chefs, restauradores y operadores de todo el mundo desarrollando soluciones que responden a las necesidades reales de las cocinas profesionales. Una filosofía que conecta plenamente con la visión de Quique Dacosta, quien ha demostrado a lo largo de su trayectoria que la innovación debe estar siempre al servicio del producto, del equipo humano y de la experiencia gastronómica. Esta colaboración representa mucho más que una alianza entre una marca y un chef. Es la unión de dos proyectos que creen en la evolución constante, en el valor de las personas y en la capacidad de la gastronomía para inspirar, transformar y generar impacto. Dos organizaciones que comparten una visión global del sector y una apuesta decidida por el desarrollo de modelos gastronómicos sostenibles, innovadores y preparados para afrontar los retos del futuro. Juntos afrontarán una nueva etapa con la ilusión de seguir impulsando el futuro de la restauración profesional, desarrollando soluciones que permitan a los profesionales alcanzar su máximo potencial y continuar elevando los estándares de la cocina a nivel internacional.

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