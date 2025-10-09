Quora se encuentra entre las fuentes más citadas en las respuestas del modo IA de Google, según Semrush

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo estudio de Semrush sitúa a Quora en el puesto número 4 entre las fuentes del modo IA de Google, lo que refuerza su posición número 1 en las Reseñas de IA.

DUBLÍN, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Quora continúa destacando como una fuente líder de conocimiento fiable en las experiencias de búsqueda impulsadas por IA de Google. Según un nuevo estudio de Semrush, Quora ocupa el cuarto lugar como el dominio más citado en el Modo IA de Google, apareciendo en el 7,25 % de las respuestas (aproximadamente una de cada 14). Esto se basa en hallazgos anteriores de Semrush que lo sitúan como el dominio más citado en las Reseñas de IA de Google.

Mientras que las Reseñas de IA aparecen automáticamente en la parte superior de los resultados de búsqueda, el Modo IA es una opción de suscripción voluntaria donde los usuarios eligen activamente las respuestas generadas por IA en lugar de los resultados tradicionales. La relevancia de Quora en ambos formatos destaca el papel de la plataforma como canal clave para llegar a audiencias con alta intención de compra que buscan respuestas sintetizadas y fiables.

"Su alta posición tanto en las Reseñas de IA como en el Modo IA de Google subraya la posición única de Quora como fuente de referencia para el conocimiento del que dependen los sistemas de IA", afirmó Vinay Pandey, director de Ingresos de Quora. "Para las marcas, significa que el contenido de Quora influye en las decisiones en momentos clave de descubrimiento".

Los hallazgos clave del estudio del Modo IA de Semrush incluyen:

Los hilos de Quora se muestran según la relevancia temática, no por coincidencias exactas de palabras clave.

Las discusiones con mucha participación (con un promedio de 37 respuestas y 15 votos positivos) tienen más probabilidades de ser citadas.

Las respuestas de IA sintetizan el contenido, con menos del 50 % de coincidencia directa con las respuestas originales de Quora.

Ser marcado como relevante por el aprendizaje automático de Quora multiplica por nueve la probabilidad de ser citado.

Estos hallazgos señalan una oportunidad creciente. Las marcas que se presentan de forma auténtica en Quora pueden llegar a los 400 millones de visitantes únicos mensuales de la plataforma, a la vez que amplían su visibilidad más allá de Quora en los resultados de búsqueda de Google basados en IA.

Para obtener más información sobre las oportunidades de publicidad en Quora, visite: https://business.quora.com/resources/semrush-google-ai-mode-research

Para leer el estudio completo de Semrush, visite: https://www.semrush.com/blog/quora-google-ai-mode-research/

Acerca de Quora

Quora es una plataforma líder para compartir conocimiento donde las personas pueden hacer preguntas, compartir ideas y explorar diversas perspectivas. Con más de 400 millones de visitantes únicos mensuales, Quora conecta a las personas con las mejores respuestas a sus preguntas.

