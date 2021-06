Qynapse presentará los resultados clínicos de QyScore® para la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis múltiple en el 7º

BOSTON, 15 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- QYNAPSE Inc., una empresa de tecnología médica que comercializa la más avanzada plataforma de neuroimagen de inteligencia artificial, ha anunciado hoy que presentará datos clínicos sobre QyScore® para la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis múltiple en el 7º Congreso de la Academia Europea de Neurología (EAN), que se celebra virtualmente del 19 al 22 de junio de 2021.

La plataforma QyScore®, que cuenta con la autorización de la FDA y la marca CE, ofrece una cuantificación automatizada de una amplia cartera de marcadores neurodegenerativos y neuroinflamatorios y capacidades avanzadas de visualización accesibles para los médicos. QyScore® integra una comparación automatizada de los resultados de los pacientes con un amplio conjunto de datos normativos de un grupo de control de sujetos sanos, lo que permite tomar decisiones clínicas más rápidas, diagnosticar a tiempo y realizar un seguimiento preciso de la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y otros trastornos neurológicos.

En el Congreso EAN, Enrica Cavedo, PhD, Scientific Lead de Qynapse, ofrecerá una presentación electrónica titulada "Diagnostic Accuracy of QyScore® MRI Markers in the Clinical Spectrum of Alzheimer's Disease" el 20 de junio de 2021, a las 6:05 a.m. ET / 12h05 CEST. Además, Philippe Tran, R&D Scientist de Qynapse, presentará un póster electrónico titulado "Brain Volumes Alterations in Multiple Sclerosis Patients: Comparison to QyScore® Normative Data" el 20 de junio de 2021, a las 1:30 p.m. ET / 19h30 CEST.

"Nos complace presentar nuevos datos sobre QyScore® en el Congreso de la EAN, que demuestran su valor clínico para el diagnóstico y la evaluación de la progresión de la enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple, deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer", dijo Olivier Courrèges, consejero delegado de Qynapse. "En el caso de la enfermedad de Alzheimer, a la luz de la reciente aprobación por parte de la FDA de ADUHELM (Aducanumab), estamos entusiasmados por trabajar en futuros desarrollos de nuestra solución de neuroimagen, para apoyar el inicio del tratamiento y el seguimiento de su eficacia y seguridad. Estamos deseando compartir y debatir nuestros últimos avances con expertos en la materia durante el evento EAN."

QYNAPSE es una empresa de tecnología médica que desarrolla y comercializa soluciones que maximizan el potencial de la imagen cuantitativa y la inteligencia artificial para optimizar el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento de los pacientes con enfermedades neurológicas. QYNAPSE comercializa su software QyScore® para la cuantificación automatizada de marcadores de imagen para la rutina clínica y los ensayos clínicos en todo el mundo y lanza QyPredict®, una tecnología de predicción de IA para una mejor selección de pacientes en los ensayos clínicos.

QYNAPSE tiene su sede en Francia, en Estados Unidos y en Canadá.

