QYSEA presenta su visión estratégica para sistemas inteligentes de tareas submarinas en su 10º aniversario

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco de su 10º aniversario, QYSEA ha dado a conocer hoy su estrategia para la siguiente etapa de desarrollo de sistemas inteligentes para tareas submarinas. Esta estrategia representa la visión de QYSEA de sentar las bases para operaciones submarinas inteligentes, donde los entornos submarinos puedan modelarse con mayor precisión, las misiones puedan ejecutarse de forma autónoma y los sistemas robóticos puedan colaborar a través de redes conectadas.

La complejidad y variabilidad de los entornos submarinos presentan desafíos comunes a toda la industria, lo que requiere una base sólida construida sobre capacidades robóticas fiables, ejecución de tareas adaptativa y la capacidad de percibir e interpretar las condiciones operativas. Al estar basada en una década de innovación y una presencia global que abarca más de 130 países y regiones, la trayectoria de QYSEA ha progresado a través de dos etapas clave. La primera etapa está centrada en poder hacer que la robótica submarina profesional fuera más accesible mediante un diseño estructural compacto, movilidad omnidireccional de seis grados de libertad y capacidades de I+D y fabricación integradas verticalmente, lo que redujo las barreras de implementación y permitió una aplicación más amplia. La segunda etapa se centró en la ampliación de las capacidades de QYSEA, desde la observación submarina hasta la ejecución de tareas profesionales, abarcando la inspección, la medición y el levantamiento topográfico a través de plataformas robóticas integradas, cargas útiles modulares y soluciones de software.

Hasta la fecha, QYSEA se ha hecho con más de 120 patentes en todo el mundo, lo que refleja su inversión constante en la innovación de la robótica submarina. Esta base tecnológica se ha validado mediante implementaciones reales en sectores clave, incluyendo proyectos con importantes empresas energéticas de Oriente Medio para la inspección de plataformas marinas, tanques de agua y tuberías, así como para el mapeo y modelado submarino; apoyo a proveedores europeos de inspección de buques que realizan inspecciones conformes a la clasificación; y operaciones de cultivo de salmón en Noruega y Chile, donde QYSEA permite inspecciones estandarizadas de jaulas flotantes y monitorización del lecho marino.

"La próxima década de la robótica submarina se definirá no solo por lo que un robot pueda hacer durante una misión, sino también por lo que cada misión le enseñe al sistema", afirmó Belinda Zhang, consejera delegada de QYSEA. "Gracias a la combinación de la comprensión del mundo físico, la ejecución autónoma de misiones y las redes de colaboración robótica, QYSEA busca posibilitar tareas submarinas más complejas con mayor seguridad, consistencia e inteligencia".

En lo que respecta al futuro, QYSEA cree que los sistemas inteligentes de tareas submarinas transformarán la forma en que las industrias abordan las operaciones submarinas, permitiendo métodos más estandarizados, eficientes y escalables para inspeccionar, mantener y gestionar activos submarinos complejos. Al combinar robótica, IA y datos de misión acumulados, QYSEA sienta las bases para una nueva era de inteligencia física submarina, donde el mundo submarino se puede percibir, comprender y gestionar mejor.

Página web: https://www.qysea.com

Contacto: info@qysea.com

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