El RACC celebra 120 años de servicio a las personas y de compromiso con la sociedad

El RACC conmemora este año su 120º aniversario consolidado como un Club de Servicios a la Movilidad en un momento de crecimiento en socios y ampliación de su actividad, especialmente en el ámbito del hogar. La celebración tendrá lugar el próximo 12 de marzo en La Pedrera (Barcelona), con la participación de representantes institucionales, sociales y vinculados a la movilidad y el deporte de motor

Madrid, 3 de marzo de 2026.- El RACC celebra 120 años consolidado como referente en servicios a la movilidad y de asistencia, acompañando y protegiendo a las personas en todos sus desplazamientos (a pie, en transporte público, bicicleta, patinete, coche o moto), así como en sus viajes. Recientemente, el Club ha reforzado especialmente su propuesta de servicios en el hogar, ampliando su actividad con soluciones de ahorro en luz y gas, entre otras iniciativas, orientadas a facilitar el día a día de las familias.



El Presidente del RACC, Josep Mateu, asegura que "este año el RACC celebra 120 años con el orgullo de una larga e intensa trayectoria al lado de nuestros socios y de la sociedad".



En la actualidad, el RACC cuenta con más de 890.000 socios y más de 1.000 empleados, y mantiene un índice de satisfacción de 8,86 sobre 10. Con una decidida apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial para optimizar la asistencia y ofrecer servicios cada vez más personalizados, el Club afronta el futuro con las personas en el centro, impulsando la sostenibilidad y la innovación como ejes estratégicos.



El RACC también lidera la formación de conductores mediante la mayor red de autoescuelas de España y los centros de conducción avanzada. El Club forma cada año a más de 27.000 alumnos con metodologías innovadoras.



Como actor clave en movilidad y seguridad vial, el RACC participa en más de 35 grupos de trabajo, muchos en el ámbito europeo, elabora estudios y barómetros, audita miles de kilómetros de carreteras y promueve programas educativos para jóvenes. Su voz, independiente y rigurosa, combina colaboración institucional y exigencia para mejorar infraestructuras y seguridad.



En el ámbito deportivo, el RACC es un referente internacional. En 1908 ya organizó la Copa Catalunya —primera carrera en circuito de España, disputada en el Baix Penedès—. Hoy en día, el Club es el organizador deportivo de grandes acontecimientos como el GP de Fórmula 1 y el Campeonato de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya, así como el RallyRACC, entre otras pruebas. Además, impulsa el talento joven a través de una sólida estructura formativa de la que han surgido más de 80 títulos mundiales y algunas de las grandes figuras del motor, como Carlos Sainz, Pedro de la Rosa, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Àlex Crivillé y Carles Checa, y más recientemente Marc y Àlex Márquez, Aleix y Pol Espargaró, Laia Sanz, Josep Garcia, Berta Abellán, Àlex Palou, Miquel Molina, Dani Juncadella y Nil y Jan Solans.

