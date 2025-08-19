Radonova proporciona medición acreditada de radón para viviendas y empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

La presencia de gas radón en espacios cerrados representa un riesgo ambiental cada vez más documentado. Este gas radiactivo de origen natural, procedente del subsuelo, es invisible, inodoro y está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales causas de cáncer de pulmón tras el tabaco.

Su concentración puede variar en función de la geología, la ventilación de los inmuebles o la tipología constructiva, por lo que resulta imprescindible realizar controles específicos en viviendas y entornos laborales. Frente a este escenario, Radonova España ofrece una solución especializada para la medición acreditada de radón en múltiples contextos.

Con más de 30 años de experiencia, la compañía ha desarrollado tecnologías precisas que permiten identificar y evaluar la concentración de este gas en interiores de forma fiable y conforme a la normativa vigente. Su enfoque se centra en garantizar resultados rápidos, seguros y trazables.

Detectores para entornos residenciales: precisión adaptada a cada necesidad

Radonova pone a disposición del mercado una amplia gama de detectores diseñados específicamente para su uso en viviendas. Entre sus soluciones destacan los dispositivos Radtrak, indicados para mediciones de larga duración que permiten estimar el promedio anual de concentración de radón. Esta opción es especialmente útil para cumplir con los requisitos establecidos por el Código Técnico de la Edificación, el cual fija un umbral de referencia en 300 Bq/m3.

Para quienes requieren obtener resultados preliminares en un periodo más corto, la empresa también comercializa los detectores Rapidos, que aportan información indicativa tras una exposición de entre cinco y diez días. Ambos productos están avalados por la acreditación ISO 17025 y se entregan con instrucciones detalladas para su correcta instalación en estancias representativas como dormitorios o salas de estar.

Una vez finalizado el periodo de exposición, los detectores son analizados en el laboratorio de Radonova, que emite un informe técnico con los valores obtenidos en menos de dos semanas.

Soluciones profesionales para edificios públicos, empresas y suelos

Además del uso doméstico, Radonova dispone de instrumentos adaptados a contextos más complejos como oficinas, centros educativos, cooperativas, hospitales o instalaciones industriales. Para estas situaciones, la compañía ofrece tanto detectores pasivos como dispositivos electrónicos con medición continua. Un ejemplo de ello es el sistema SPIRIT, que permite visualizar en tiempo real el nivel de radón junto con variables ambientales como temperatura, humedad y presión.

Cuando se requiere medir la exposición en centros de trabajo, la metodología contempla etapas específicas: planificación de zonas de muestreo, medición anual con detectores pasivos durante tres meses y, si es necesario, medidas adicionales durante el horario laboral. Todo este proceso debe seguir los criterios del Consejo de Seguridad Nuclear y cumplir con el Real Decreto 1029/2022.

En aquellos casos donde sea necesario determinar la concentración de radón en el subsuelo —por ejemplo, en obras nuevas o rehabilitaciones— se puede emplear el instrumento MARKUS. Este equipo portátil mide el gas a distintas profundidades mediante sondas específicas y entrega resultados con rapidez y fiabilidad. Todas estas soluciones se complementan con el servicio de gestión digital RadOnline, una plataforma que permite a los usuarios profesionales supervisar grandes volúmenes de detectores y campañas de medida desde un único entorno.

Radonova España continúa ampliando su catálogo con nuevas propuestas de medición acreditada de radón, con el objetivo de atender las demandas técnicas de sectores cada vez más concienciados con la seguridad ambiental y la salud pública. Su experiencia internacional y su capacidad tecnológica refuerzan una oferta orientada a prevenir los efectos del radón con herramientas certificadas, eficaces y adaptables.

