Rafael Lorran publicará su libro 'El Camino de las Abejas'

(Información remitida por la empresa firmante)

"Tenemos que entender que es de extrema importancia y urgencia preservar la naturaleza, lo que tenemos, porque cuando se acabe… va a ser fuego", reflexiona el autor

Madrid, 21 de abril de 2025.- En tiempos de guerras, colapsos climáticos y creciente desigualdad, Rafael cree que la unión entre las personas —especialmente con los saberes y las tradiciones de las personas originarias, indígenas— es uno de los caminos posibles para que el puntero del reloj del fin del mundo no avance ni un segundo más. Su libro es una metáfora viva de esta urgencia.



Su obra de ficción futurista, 'El Camino de las Abejas', nace del deseo de unir arte, conciencia y acción. La obra viene con la intención de sacudir conciencias e inspirar acciones reales para cuidar del planeta y de sí mismos.



"La idea es que más personas empiecen a hacer lo mismo, cada una a su manera, pero siempre con el objetivo de preservar la humanidad. No es que haya gente que quiera cargarse el mundo, simplemente no saben cómo cuidarlo. Muchas de las formas que les enseñaron para vivir, en realidad, son destructivas… y ni siquiera se dan cuenta de ello", reflexiona el autor.



Entre las referencias que dieron vida al proyecto están la profesora de sociología Bira, del colectivo Algoritmo de la Imagen, la escritora Conceição Evaristo y el Cacique Taquari, de la tribu Tupinambá. Coincidieron durante el G20 celebrado en Río de Janeiro, y fue precisamente ese encuentro el que encendió la chispa que llevó a la creación de este libro-manifiesto. Un llamado urgente para que más personas despierten y se enfrenten a la realidad... antes de que sea demasiado tarde.



Comprometido con causas sociales y humanitarias, el publicista y escritor Rafael Lorran, natural de Belo Horizonte y actualmente residente en Madrid, está a punto de lanzar el libro que va más allá de la literatura: es un llamado colectivo a la preservación de la vida y del planeta.



La obra se encuentra en sus fases finales de desarrollo y edición junto a una editorial brasileña. El autor está en conversaciones con distintas editoriales españolas, aunque aún no ha decidido con cuál trabajará.



El Camino de las Abejas

En la historia se sigue a Denzel, un chico ciego, y a su fiel compañera Bee, una abeja-robot AI creada por su padre para acompañarle tras el colapso de la civilización. Juntos, emprenden un viaje peligroso hacia la Colmena, un territorio secreto donde la resistencia comienza a reorganizarse.



A lo largo del camino, se encuentran con personajes que representan los errores del pasado: figuras simbólicas de todo aquello que la humanidad destruyó. Es una travesía cargada de poesía, metáforas y crítica social que refleja, con sensibilidad y valentía, los dilemas de su propio tiempo.



Más que una distopía poética, El Camino de las Abejas es una invitación a la reflexión: ¿por qué esperar al final para empezar a luchar?



Rafael propone una nueva forma de imaginar el futuro donde la preservación de la naturaleza y el poder de la tecnología se unen, donde la fragilidad se convierte en fuerza, y donde preservar se vuelve el acto más normal de todos.







Contacto

Nombre contacto: Vally Creative

Descripción contacto: Publicidad Creativa

Teléfono de contacto: 666603988