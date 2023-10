raicoon asegura 4 Millones de euros en Financiación Inicial para moldear un mundo autónomo con energías enovables

(Información remitida por la empresa firmante)

VIENA, 10 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- raicoon, una empresa de tecnología climática y líder mundial en operaciones solares autónomas, anuncia con orgullo una ronda de financiación inicial de 4 Millones de euros para adentrarse en nuevos mercados, mejorar su oferta de productos y expandir el equipo.

Fondos líderes en clima, tecnología e impacto como PUSH VC, Voltares y una oficina familiar privada contribuyeron a esta ronda de financiación estratégica. Este impulso financiero no solo reafirma la confianza del sector en la visión de raicoon, sino que también marca el inicio de una fase emocionante de innovación y expansión global.

Acerca de raicoon

El centro de operaciones autónomas de raicoon (AOC) revoluciona las operaciones de energía solar fotovoltaica (PV) con tecnología IA innovadora. La plataforma SaaS B2B basada en la nube aumenta los rendimientos energéticos en aproximadamente un 6% y reduce el Gasto Operacional (OPEX) en 30-50%, permitiendo que las plantas solares operen de manera más eficiente y rentable.

El compromiso sin precedentes en la industria que tiene raicoon de ofrecer un 100% de detección de fallos y cero falsas alarmas cuenta con el respaldo del gigante mundial de seguros, Munich Re.

Los fondos se utilizarán para:

Actualizaciones de Software: Potenciar las capacidades IA y ML que definen a raicoon AOC.

SaaS de Autogestión: Un nuevo portal de autogestión diseñado para democratizar el acceso a la gestión de energía autónoma.

Alcance Global: Profundizar la presencia en EE.UU. y APAC, respaldado por una nueva entidad en EE.UU. y una filial en APAC.

Expansión del Equipo: Mejorar el soporte al cliente, establecer una organización comercial global y potenciar el desarrollo de software.

Ralf Tschanun, CEO y cofundador de raicoon, dijo:

"Esta financiación inicial marca un hito significativo tanto para raicoon como para el sector de energía renovable en general. Estamos dejando atrás las ineficiencias manuales y reformulando el modelo operativo con el poder de la autonomía."

Laurenz Simbruner, Socio Fundador de PUSH VC, dijo:

"El espíritu pionero y la tecnología de raicoon resuenan con los valores de PUSH VC. Confiamos en que su enfoque impulsado por IA redefinirá las energías renovables."

Cornelius Patt, CEO y Fundador de Voltares, dijo:

"En Voltares, estamos profundamente comprometidos en apoyar iniciativas que tengan un impacto real en nuestro planeta. El énfasis de raicoon en rescatar energía renovable valiosa de ser desperdiciada resuena profundamente con nosotros."

Descubre el potencial revolucionario del AOC de raicoon para tus activos de energía solar programando una demostración en raicoon.com .

raicoon: running renewables

*so you don't have to.

Contacto de Prensa:Fiona AmannCMO & GM Americas, raicoonEmail: fa@raicoon.com Móvil: +1 347 237 6525Website: www.raicoon.com

