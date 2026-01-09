Rain recauda 250 millones de dólares para ampliar la infraestructura de pagos basada en stablecoins

Rain recauda 250 millones de dólares en una ronda de financiación Serie C para ampliar la infraestructura de pagos basada en stablecoins para empresas globales

Liderada por ICONIQ, la ronda eleva la financiación total de Rain a más de 338 millones de dólares y valora la empresa en 1.950 millones de dólares, un aumento de más de 17 veces en solo 10 meses.

La nueva financiación permite a Rain ampliar su presencia global y compatible, profundizar las capacidades de la plataforma e invertir en nuevos productos que redefinen el funcionamiento de los pagos en todo el mundo.

NUEVA YORK, 9 de enero de 2026/PRNewswire/ -- Rain, la infraestructura empresarial para pagos con stablecoins, anunció hoy una ronda de financiación Serie C de 250 millones de dólares liderada por ICONIQ, con la participación de Sapphire Ventures, Dragonfly, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, FirstMark, Lightspeed, Norwest y Endeavor Catalyst. La ronda valora a Rain en 1.950 millones de dólares, lo que eleva la financiación total de la compañía a más de 338 millones de dólares y se produce tan solo cuatro meses después de su Serie B y 10 meses después de su Serie A.

Las stablecoins han evolucionado rápidamente desde un sector especulativo de los mercados de criptomonedas hasta convertirse en una de las vías de transferencia de valor más importantes del mundo. La siguiente fase de adopción consiste en convertir el dinero tokenizado en la forma predeterminada en que las empresas transfieren fondos y los consumidores reciben pagos, ahorran y gastan. Superar esta barrera requiere una infraestructura que permita a las empresas migrar a las vías de pago en cadena, preservando al mismo tiempo las experiencias familiares en las que sus usuarios ya confían. La tecnología de Rain está diseñada para lograr precisamente eso.

"Las stablecoins se están convirtiendo rápidamente en la forma de transferir dinero en el siglo XXI, pero su adopción por parte de usuarios de todo el mundo requiere tarjetas y aplicaciones que simplemente funcionen", afirmó Farooq Malik, consejero delegado y cofundador de Rain. "En el último año, nuestra base de tarjetas activas se ha multiplicado por 30 y nuestro volumen de pagos anualizado por 38, pero aún estamos en las primeras etapas. Esta financiación nos permite llevar esa infraestructura a nuevos mercados y ayudar a otras empresas a implementarla y escalar rápidamente en todas partes".

La plataforma de pagos integral de Rain permite a las empresas colaborar con un único socio para lanzar tarjetas de stablecoins compatibles que funcionan en todos los lugares donde se acepta Visa, ofrecen recompensas, convierten moneda fiduciaria en stablecoins, impulsan billeteras seguras y facilitan los pagos. Actualmente, la tecnología de Rain facilita más de 3.000 millones de dólares en transacciones anuales para más de 200 socios, entre ellos Western Union, Nuvei y KAST. Los programas desarrollados con Rain pueden llegar a más de 2.500 millones de personas e impulsar todo tipo de operaciones, desde compras cotidianas como un café por la mañana o billetes de avión, hasta gastos empresariales cruciales como servicios en la nube y publicidad digital.

"Creemos que estamos presenciando una transición de las redes de pago tradicionales a una infraestructura programable de activos digitales, y existe un breve margen de maniobra para definir la plataforma predeterminada en la que confiarán las empresas", afirmó Kamran Zaki, socio de ICONIQ. "En nuestra opinión, Rain ofrece una combinación excepcional de tecnología integral, preparación regulatoria y escalabilidad real. Su enfoque en generalizar el dinero tokenizado, en lugar de un experimento financiero de nicho, podría encontrar eco y alinearse con lo que buscan las grandes empresas al pasar de la exploración a la producción".

Rain utilizará el capital de la Serie C para expandir su presencia en mercados clave con licencia en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y África, para que sus socios puedan lanzar sin problemas soluciones compatibles en todo el mundo. La financiación también permitirá a Rain profundizar su plataforma integral de pagos con stablecoins, incluso mediante adquisiciones estratégicas, e invertir a la vanguardia en nuevos productos que hagan que los pagos con stablecoins sean invisibles para empresas y consumidores.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuó como asesor legal para Rain en su financiación de serie C.

Acerca de Rain: Rain es la plataforma global de pagos con stablecoins para empresas, neobancos, plataformas y desarrolladores. Su tecnología permite a los socios transferir, almacenar y usar stablecoins de forma instantánea y conforme a las normativas a través de tarjetas de pago globales, recompensas, plataformas de acceso y salida, monederos y vías transfronterizas. Como Miembro Principal de Visa, Rain emite tarjetas compatibles con cualquier plataforma donde se acepte Visa, lo que permite millones de compras en más de 150 países. Desarrollada nativamente para stablecoins y con la confianza de más de 200 organizaciones en todo el mundo, Rain ofrece una infraestructura segura y escalable que facilita la transferencia de dinero de forma libre e instantánea en todo el mundo. Más información en https://www.rain.xyz/.

Acerca de ICONIQ: ICONIQ es una firma de inversión global que cataliza oportunidades a través de una comunidad extraordinaria. Nuestra plataforma de inversión de riesgo y crecimiento colabora con visionarios que definen el futuro de sus industrias para lograr resultados excepcionales. Aprovechando el conocimiento y la conectividad de nuestra extraordinaria comunidad, apoyamos el éxito de las empresas de nuestra cartera en cada etapa, desde su inicio hasta su salida a bolsa y más allá. Nuestra sólida cartera incluye Adyen, Airbnb, Alibaba, Alteryx, Airtable, Anthropic, Automattic, BambooHR, Braze, Canva, Chime, Coupa, Databricks, Datadog, DeepL, ElevenLabs, Figma, Gitlab, Glean, Groww, Netskope, Procore, ServiceTitan, Sierra, Snowflake, Writer, Zoom y 1Password, entre otras. Para más información, visite https://www.iconiqcapital.com/growth.

