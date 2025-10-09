Ramón Bilbao se une como colaborador de la Selección Española de Fútbol en el camino hacia el Mundial 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Ramón Bilbao y la Real Federación Española de Fútbol, sellan una alianza estratégica que conecta al mayor referente del vino y al mayor referente del fútbol de nuestro país. La bodega reafirma su liderazgo en el sector, impulsando esta colaboración como una nueva oportunidad para seguir creando experiencias que conecten el mundo del vino con otras audiencias

Madrid, 09 de octubre de 2025.-

Ramón Bilbao, bodega líder en España y una de las más admiradas del mundo, anuncia su alianza con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), convirtiéndose en colaborador oficial de la Selección Española de Fútbol Absoluta. La bodega acompañará al equipo masculino en su camino hacia el Mundial de 2026 y apoyará al equipo femenino, actual campeón del mundo, en su clasificación para la Copa Mundial de 2027 en Brasil. Esta unión coincide con un momento histórico en el que ambas selecciones ocupan el número uno en la clasificación FIFA.



La alianza entre Ramón Bilbao y la RFEF une a dos referentes nacionales en torno a una pasión compartida: la de generar experiencias que trascienden y que hacen sentir. Un acuerdo que nace del compromiso con valores compartidos como la pasión, el liderazgo en sus respectivos ámbitos y la excelencia como motor de cada logro. De este modo, Ramón Bilbao se convierte en el vino oficial de la Selección Española de Fútbol, acompañando a los equipos nacionales en el camino hacia el éxito.



"Esta alianza marca un hito en nuestro camino. Nos une a la Selección Española la pasión por alcanzar la excelencia, la ambición de innovar y la capacidad de inspirar a millones de personas. Lo vemos como la unión de dos referentes que comparten el mismo espíritu de superación y el deseo de dejar huella", ha declarado Carlos Gallego, director general Cluster Iberia de Zamora Company.



El acuerdo supone un paso histórico para la compañía al reunir a dos líderes que, desde universos distintos —el vino y el deporte—, representan lo mejor de la cultura española y proyectan al mundo la fuerza de la marca España. Se trata de una colaboración que trasciende sectores para inspirar, emocionar y generar orgullo colectivo.



La alianza se materializará a través de experiencias y activaciones vinculadas a la Selección, presencia de marca durante la fase clasificatoria del Mundial y otras competiciones, así como acciones exclusivas para los aficionados. Ramón Bilbao tendrá además un papel destacado en las áreas de hospitality, elevando la experiencia VIP en los estadios nacionales. Con ello, la bodega refuerza su apuesta por acercar el vino a nuevos públicos, generando momentos únicos de disfrute y celebración.



"Para Ramón Bilbao, acompañar a la Selección en esta etapa significa compartir con millones de aficionados la emoción de cada partido y la pasión por alcanzar grandes metas. Igual que nuestros vinos crean experiencias memorables, queremos estar presentes en momentos que hacen vibrar a un país entero", ha señalado Alejandro Sánchez-Gómez director de marketing Cluster Iberia de Zamora Company.



Esta unión simboliza la alianza entre dos grandes embajadores de la cultura española: el vino y el fútbol. Dos universos que proyectan la marca España al mundo.



Con el apoyo de Ramón Bilbao, la Selección Española encara con ilusión y determinación su camino hacia el Mundial de 2026, compartiendo el mismo espíritu de superación y el deseo de crear momentos que quedarán en la memoria colectiva.



