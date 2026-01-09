Publicado 09/01/2026 10:34

Ramón Colomer presenta Windows to Infinity en el salón Museum Connections de París

Ramón Colomer en su taller creativo
Ramón Colomer en su taller creativo - Windows to Infinity
Madrid, 9 de enero de 2026.-

Windows to Infinity inicia esta semana su presencia en París con su  participación en Museum Connections, el salón profesional internacional  dedicado a los desafíos económicos, sostenibles y tecnológicos de museos,  instituciones culturales y destinos turísticos. El evento se celebra los días 13 y  14 de enero de 2026 en Paris Expo Porte de Versailles, reuniendo a  profesionales del sector de todo el mundo. 

Según las cifras publicadas de la última edición, más de 6.000 profesionales de  distintos sectores asistieron a Museum Connections, consolidándolo como un  punto de encuentro clave dentro del calendario cultural europeo.  

Ramón Colomer. Un stand pequeño, una estrategia muy  grande. 

Windows to Infinity llega al salón con un stand de formato reducido, acorde con  la naturaleza sectorial del evento, pero con una estrategia clara: no dejar pasar  ninguna oportunidad de contacto profesional o futura colaboración. Todo el  despliegue ha sido diseñado para que cada visitante se lleve consigo una  referencia tangible del universo creativo del proyecto. 

Con ese objetivo, el equipo ha producido una cuidada selección de materiales  pensados para cubrir ampliamente las necesidades del volumen de visitantes.  Se han creado más de 18.000 postales, repartidas en 18 modelos diferentes,  ilustradas con dibujos originales de Ramón Colomer, responsable del proyecto  Windows to infinity. Cada asistente podrá llevarse varias postales y bolsas de  algodón, convirtiéndolas en objetos de colección y recuerdo directo del  encuentro. 

Una misión clara: presentar una obra única 

La presencia de Windows to Infinity en París responde a un objetivo concreto:  presentar al sector internacional una obra de creación íntegramente propia,  desarrollada a partir de contenidos exclusivos y de un formato singular. Se trata  de un proyecto con una base artística marcada, que integra de forma natural  obra física y experiencias virtuales, y que propone una manera distinta de  concebir la exposición contemporánea. 

El despliegue en París se completa con la presentación de dos catálogos  distintos, editados en cuatro idiomas: español, francés, alemán e inglés. Uno  de ellos está dedicado a Infinity Studios, la productora del grupo  especializada en la creación de contenidos artísticos, museográficos y  expositivos para terceros. El segundo catálogo está centrado en el universo  Windows to Infinity la exposición con sus diferentes formatos expositivos. 

Además, los materiales impresos se complementan con una serie de vídeos de  presentación con identidad artística, alineados con el diseño del stand y la  imagen general del proyecto. El espacio contará también con un expositor de  postales en la entrada del stand, permitiendo que los visitantes interactúen  libremente con los materiales —al estilo de los grandes espacios culturales y  tiendas de museos internacionales. 

Todo el conjunto, gráfica, vídeos, catálogos y soportes físicos, ha sido  concebido con el objetivo de que nadie salga del evento sin recordar el  nombre de Windows to Infinity. 

Un anuncio clave: jornadas de puertas abiertas del taller  creativo 

Como parte de esta presentación internacional, Windows to Infinity anunciará  en París la próxima celebración de jornadas de puertas abiertas en su taller  creativo, previstas para la próxima primavera. La iniciativa estará dirigida a  profesionales, promotores y responsables culturales de distintos países, que  serán invitados a desplazarse hasta Tarragona, donde se encuentran las  instalaciones creativas y de producción del proyecto. 

El objetivo de estas jornadas es claro: mostrar la obra real en su contexto de  creación y permitir que los visitantes conozcan de primera mano los procesos,  las piezas terminadas y el alcance completo del universo Windows to Infinity. 

Como señala su creador, Ramón Colomer: “el viaje empieza aquí”. Y, en el  universo de Windows to Infinity, ese viaje no tiene un final cerrado: continúa. 

