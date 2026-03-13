Ramón Martín Galán; el torero que convierte el compromiso en acción - Agencia Marketing DigitalGrowth, S.L.

Madrid, 13 de marzo de 2026.- El empresario y novillero Ramón Martín Galán participará en un festival taurino solidario que trasciende lo artístico para situarse también en el terreno de lo humano y lo social, según ha informado Agencia Marketing DigitalGrowth, S.L.

Se trata de una de las pocas ocasiones en las que se podrá disfrutar de su arte durante este 2026, ya que sus diferentes compromisos profesionales le impiden prodigarse con mayor frecuencia en los ruedos.

Ramón Martín Galán, desde su más temprana infancia, ha sabido compaginar una exigente formación académica de perfil internacional en Suiza con su pasión por el campo, los toros y el arte del toreo.

Realizó su primera presentación en público el día 22 de agosto de 2023 y cumplió con el sueño de vestirse de luces el día 7 de julio de 2025.

Ramón Martín Galán asume esta cita desde la convicción personal, entendiendo que la tauromaquia también tiene una dimensión social. En esta ocasión, la emoción del ruedo se transformará en ayuda concreta y verificable.

Además de su arte, Ramón Martín Galán también aporta altruistamente para el festival reses de su propio hierro, “Hermanos Martín Galán”, que se lidiarán en el festival junto a otras ganaderías colaboradoras.

La recaudación íntegra del festival se destinará a ASDEM, la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple, entidad que presta apoyo integral a personas con esclerosis múltiple y a sus familias en Salamanca.

Se trata de una enfermedad compleja y cambiante, que exige continuidad terapéutica, acompañamiento profesional y recursos constantes.

En este contexto, cada aportación se traduce en rehabilitación, seguimiento y apoyo real.

Ramón Martín Galán, empresario de profesión y torero vocacional ha querido vincular su nombre a esta causa por su dimensión humana, la iniciativa contará además con el arte de Alejandro Talavante, David de Miranda, Ismael Martín, Javier Blanco, Cristian González y con los hierros de Toros de Orive, Montalvo, Loreto Charro, Domingo Hernández y Juan Manuel Criado.

Venta de entradas y precios

La organización ha establecido diferentes canales y plazos para la adquisición de localidades:

Venta online: Disponible a partir del 1 de marzo a través de la web www.bacantix.com.

Venta presencial: En las taquillas de la plaza de toros a partir del 18 de marzo, en horario de 12:00 a 14:00 horas.

Día del festejo: Las taquillas abrirán desde las 10:00 horas ininterrumpidamente.

Los precios fijados para el festival son los siguientes:

Barrera (70 euros), fila 1 (40 euros), resto de localidades (30 euros).

Para aquellas personas que no puedan asistir pero deseen colaborar con la causa de ASDEM, se ha habilitado una 'Fila 0'.

Las donaciones pueden realizarse a través de dos vías oficiales:

