RAMS 23 lanza su nueva colección universitaria; estilo, comodidad y actitud

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de octubre de 2025.- La estética universitaria sigue marcando tendencia, combinando comodidad, funcionalidad y una identidad visual inconfundible. En este contexto, RAMS 23 presenta su nueva colección de ropa casual universitaria para hombre, mujer y niño, una propuesta que reinterpreta el clásico estilo college con un enfoque actual, urbano y con carácter.

La colección incluye sudaderas oversize, camisetas de algodón y accesorios diseñados para adaptarse al ritmo del día a día. Prendas cómodas, versátiles y llenas de detalles que reflejan la esencia de la marca: diseño con identidad, espíritu juvenil y estilo para todos.

Inspiración académica, esencia urbana

Cada pieza está pensada para quienes buscan vestir con comodidad sin renunciar al estilo.

Las sudaderas destacan por su corte amplio, capucha ajustable y gráficos inspirados en el mundo universitario, mientras que las camisetas combinan tipografías limpias, colores neutros y referencias al imaginario académico.

Todo bajo una paleta cromática sobria y moderna que permite crear combinaciones sencillas pero con personalidad.

Una colección para toda la familia

La línea de ropa casual universitaria para hombre, mujer y niño está concebida como una propuesta intergeneracional. Prendas adultas e infantiles comparten una misma estética, permitiendo looks coordinados entre padres, hijos o amigos, reforzando así el sentido de comunidad y pertenencia que define al estilo universitario.

Con esta colección, RAMS 23 consolida su posición como marca versátil, contemporánea y conectada con las tendencias actuales, ampliando su universo hacia la moda cotidiana con prendas que unen diseño, funcionalidad y actitud.

Más información en rams23.com/

Emisor: RAMS 23

Contacto: RAMS 23

Número de contacto: 640 17 50 06