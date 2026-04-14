Rancho BioSciences nombra formalmente a Amar Thyagarajan como Chief Commercial Officer

Amar Thyagarajan, nombrado Chief Commercial Officer - Rancho BioSciences

(Información remitida por la empresa firmante)

California, 14 de abril de 2026.-

Formalización del liderazgo comercial ante el crecimiento de la demanda de datos científicos preparados para IA y de nivel decisional en ciencias de la vida

Rancho BioSciences anunció hoy formalmente el nombramiento de Amar Thyagarajan, PhD, como Chief Commercial Officer. Thyagarajan, quien se incorporó a Rancho a principios de este año, lidera la estrategia comercial global de la compañía, incluyendo ventas, marketing, alianzas estratégicas y crecimiento de ingresos en sus servicios, productos y asociaciones de datos científicos.



Su nombramiento se produce en un momento en que las organizaciones de ciencias de la vida enfrentan una presión creciente para operacionalizar la IA, mientras siguen dependiendo de datos fragmentados e inconsistentes. Rancho trabaja con compañías farmacéuticas y biotecnológicas líderes para estandarizar y estructurar datos biomédicos complejos, permitiendo un descubrimiento de objetivos más rápido, una mejor estratificación de pacientes y resultados clínicos más fiables. Hasta la fecha, Rancho ha apoyado a las 20 principales compañías biofarmacéuticas y ha transformado más de 100 millones de experimentos biológicos en información utilizable y lista para la toma de decisiones, reduciendo el reprocesamiento de datos posteriores hasta en un 90 % y acelerando la preparación para la investigación impulsada por IA hasta en 10 veces.



Amar aporta más de dos décadas de experiencia impulsando el crecimiento y la estrategia comercial en organizaciones de ciencias de la vida, datos y servicios de I+D. Más recientemente, se desempeñó como Chief Commercial Officer en Excelra, donde lideró ventas globales, marketing e iniciativas de crecimiento estratégico. Anteriormente en su carrera, ocupó puestos de liderazgo sénior en Proteros BioStructures GmbH, impulsando asociaciones de descubrimiento de fármacos basadas en estructura, y en Aragen Life Sciences, donde ejerció como Head of Strategy, dando forma a iniciativas de crecimiento corporativo.



"La mayoría de las iniciativas de IA en ciencias de la vida no fracasan por los modelos, sino porque los datos subyacentes no son utilizables", afirmó Chris O'Brien, Chief Executive Officer de Rancho BioSciences. "Amar entiende cómo cerrar esa brecha. Aporta la disciplina comercial y la visión de mercado necesarias para escalar lo que Rancho ya hace excepcionalmente bien: convertir datos científicos complejos en algo que los equipos puedan realmente utilizar para tomar decisiones".



La Dra. Julie Bryant, fundadora y Chief Strategy Officer de Rancho BioSciences, añadió: "Hemos construido profundas capacidades científicas y técnicas a lo largo de los años. A medida que la demanda se acelera, Amar está ayudando a traducir esa base en un modelo comercial más escalable y orientado a soluciones que se adapta a las necesidades de los clientes y ofrece un impacto medible".



En su función, Amar se centra en escalar el enfoque de salida al mercado de Rancho, fortalecer las alianzas estratégicas y alinear la ejecución comercial con la cartera en expansión de soluciones de datos y asociaciones de la compañía a medida que entra en su próxima fase de crecimiento.



"Estoy entusiasmado de formar parte de Rancho en un momento en que la industria se ve obligada a replantear cómo se preparan y utilizan los datos", afirmó Amar Thyagarajan. "Rancho ha construido una sólida reputación al abordar algunos de los desafíos de datos más complejos en ciencias de la vida. Espero poder ayudar a más organizaciones a desbloquear todo el valor de sus datos, más rápido y con mayor confianza en los resultados".



El nombramiento de Amar refleja la continua inversión de Rancho en construir un equipo de liderazgo que combine profundidad científica con ejecución comercial, a medida que la compañía escala para satisfacer la creciente demanda de datos científicos preparados para IA y de nivel decisional.



Sobre Rancho BioSciences

Rancho BioSciences es una empresa global de datos científicos que ayuda a las organizaciones de ciencias de la vida a transformar datos biomédicos complejos en información clara y utilizable. Con experiencia en estrategia de datos, ingeniería, curación científica, bioinformática y soluciones de datos preparadas para IA, Rancho permite resultados más rápidos y fiables a lo largo de la cadena de valor de I+D y clínica. La empresa está impulsada por su misión: salvar vidas a través de los datos.







Contacto

Nombre contacto: Jonathan Amir

Descripción contacto: Vicepresidente de Marketing en Rancho BioSciences

Teléfono de contacto: 818-987-1819



