Rankiateca, la nueva marca de Rankia para reforzar su apuesta por el asesoramiento hipotecario gratuito

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(Información remitida por la empresa firmante)

Con 23 años de historia en el sector financiero digital y una valoración de 4,8 sobre 5 en Google, Rankia amplía su ecosistema con una plataforma hipotecaria que combina tecnología, independencia y acompañamiento humano real desde el primer contacto hasta la firma

Madrid, 15 de abril de 2026.- Rankia, portal financiero independiente con más de 23 años de trayectoria y presencia en más de 15 países, ha lanzado Rankiateca (rankiateca.com), su nuevo servicio especializado en asesoramiento hipotecario. La plataforma permite a cualquier usuario encontrar la hipoteca que mejor se adapta a su perfil —fija, variable o mixta— de forma completamente gratuita, combinando tecnología ágil con un asesor experto asignado desde el primer momento.



El lanzamiento de Rankiateca se enmarca en la estrategia de especialización de Rankia, que ha construido un ecosistema de marcas orientadas a segmentos financieros concretos: Rankiator para el ahorro y los depósitos, Rankia Business para soluciones financieras empresariales y, ahora, Rankiateca para el mercado hipotecario. El servicio llega avalado por la reputación acumulada del grupo en asesoramiento hipotecario, con una valoración de 4,8 sobre 5 en Google por parte de sus usuarios.



Asesor asignado de inmediato, operación gestionada en menos de 24 horas

El proceso de Rankiateca está diseñado para eliminar la incertidumbre que caracteriza la búsqueda de hipoteca. En el momento en que un usuario inicia su solicitud, se le asigna un asesor experto identificado con nombre y apellidos. Una vez aportada la documentación necesaria, el equipo se compromete a enviar la operación a los bancos en menos de 24 horas, o a ponerse en contacto con el usuario por teléfono, WhatsApp o email para confirmar cualquier dato pendiente antes de completarla.



El seguimiento se mantiene de forma multicanal durante todo el proceso: el asesor acompaña al usuario desde el análisis inicial de viabilidad hasta la firma notarial, actuando como interlocutor directo con las entidades bancarias y como punto de contacto único para resolver dudas. A diferencia de los comparadores automáticos, el usuario tiene un único interlocutor real durante todo el proceso.



"Solicité ayuda con el tema de hipoteca, enseguida me contactaron y un día después me contactaron varios bancos con varias ofertas. Durante el proceso tenía varias dudas, mandé el email a mi asesor y me respondió rápido y eficiente", — Usuaria verificada, Google Reviews.



"Incluso cuando se me caducó la mejor oferta por un retraso en la entrega del piso, mi asesora se implicó mucho para conseguir que me la mantuvieran", — Usuaria verificada, Google Reviews.



Servicios disponibles en Rankiateca



• Asesoramiento 360°: análisis de viabilidad y defensa del perfil ante los bancos.



• Comparador inteligente: filtrado de las mejores ofertas fijas, variables y mixtas.



• Hipotecas especiales: soluciones para autónomos, funcionarios y financiación de hasta el 100 %.



• Subrogación y mejora de condiciones: para quienes ya tienen hipoteca y quieren reducir su cuota mensual.



• Descuentos en tasaciones: ventajas adicionales para los usuarios que contraten a través de la plataforma.



• Servicios adicionales: seguros de hogar, seguros de vida y gestión de suministros.



Independencia, gratuidad y el respaldo de 23 años de Rankia

El modelo de negocio de Rankiateca es completamente gratuito para el usuario: la plataforma recibe su remuneración de las entidades bancarias, sin repercutir ningún coste al cliente ni condicionar su recomendación. Esto le permite trabajar con independencia real, presentando las ofertas más competitivas del mercado sin favorecer a ninguna entidad en particular.



Rankia S.L. está registrada en el Banco de España como Intermediario de Crédito Inmobiliario (número D304), lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables al asesoramiento hipotecario en España.



"Contacté con otras empresas para cambiar mi hipoteca y o me daban largas o me decían que lo que tenía estaba bien. Rankia desde un principio buscó opciones y he conseguido una gran mejora", — Usuario verificado, Google Reviews (Local Guide).



Sobre Rankia

Rankia es un portal financiero independiente fundado en 2003, con presencia en más de 15 países y millones de usuarios que lo utilizan como referencia para tomar decisiones de inversión, ahorro y finanzas personales. Su ecosistema de marcas especializadas incluye Rankiator (ahorro y depósitos), Rankia Business (soluciones para empresas), Rankia Pro (profesionales de la inversión) y Rankiateca (asesoramiento hipotecario). Rankia S.L. está registrada en el Banco de España como Intermediario de Crédito Inmobiliario con el número D304.

Contacto

Emisor: Rankia SL

Nombre contacto: Carla Quinto

Descripción contacto: Dirección

Teléfono de contacto: 611 993 895