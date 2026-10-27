Ranking de másteres MBA de España del curso 2026-2027

Top 3 Ranking MBA 2026-2027 - PortalMBA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2026.-

PortalMBA.es publica su ranking anual de másteres MBA en España del actual curso 26-27. Un ranking elaborado basándose en los más de 50.000 alumnos que han consultado durante el último curso el Ranking especializado en másteres en administración y dirección de empresas

El Ranking de PortalMBA.es, que se publica desde hace 16 años, reconoce los másteres en administración y dirección de empresas, impartidos por escuelas de negocios y universidades de España, en base al comportamiento de los usuarios del Ranking a lo largo de todo el año.



Se puede consultar el ranking general de másteres MBA de España, y un ranking específico para cada una de las ocho categorías en las que están divididos los másteres: MBA posgrado para los programas orientados a recién licenciados, MBA Executive para los profesionales con experiencia laboral, MBA Universitarios cuando disponen de este título, MBA internacional con másteres orientados al trabajo en empresas con un perfil internacional, MBA Especializados, donde se encuentran los títulos de másteres en dirección centrados en áreas concretas, y en función de la modalidad de impartición, las categorías de MBA Online, MBA Madrid y MBA Barcelona.



Según Pablo Fernández, director comercial del Ranking PortalMBA: "Con la creciente variedad de programas MBA disponibles en España, contar con un ranking actualizado resulta fundamental para orientar a los futuros alumnos, facilitar la comparación entre escuelas de negocio y ayudarles a elegir la formación más adecuada para impulsar su carrera profesional".



Los másteres MBA premiados del curso 2026-2027

En el top 3 tenemos que el primer máster MBA del curso 26-27 en el ranking general de PortalMBA es el Full Time MBA de Esade presencial en Barcelona. En segundo lugar, se encuentra el Máster universitario en dirección de empresas de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE en modalidad presencial en Madrid. Y el tercer puesto lo ocupa el MBA Online Project Management del Instituto Europeo de Posgrado IEP.



En cada una de las categorías del ranking, han resultado destacados en primer lugar los siguientes másteres en dirección de empresas: en la categoría de MBA posgrado el n.º 1 es el Máster universitario en dirección de empresas de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE, en MBA Executive el MBA Máster Profesional en Administración y Dirección de Empresas de Galicia Business School, en la categoría de MBA Universitarios el Máster universitario en dirección de empresas de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE, en MBA internacional el Máster en Administración y Dirección Internacional de Empresas de Bureau Veritas, dentro de los MBA Especializados la primera posición en el ranking es para el Máster MBA Sports Management de Unisport, y en las categorías de MBA Online el MBA Online Project Management del Instituto Europeo de Posgrado IEP, en MBA de Madrid el MBA Executive de la Cámara de Comercio de Madrid y en MBA Barcelona el Full Time MBA de Esade.



Es posible consultar el top 3 de cada categoría en PortalMBA.es



Emisor: PortalMBA.es

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