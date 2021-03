-Últimos rankings universitarios globales: MIT y Harvard comparten el primer lugar, Rusia y China registran los mejores rendimientos de la historia

LONDRES, 3 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds - grupo de reflexión internacional de educación superior - han lanzado hoy la undécima edición de los QS World University Rankings by Subject [https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2021]: un extenso análisis comparativo independiente sobre el rendimiento de 13.883 programas universitarios individuales, tomados por estudiantes de 1440 universidades en 85 lugares de todo el mundo, en 51 disciplinas académicas. ?Forman parte de la cartera anual de los QS World University Rankings, que fue consultada más de 147 millones de veces en 2020, y cubierta 98.000 veces por medios e instituciones.

Lo más destacado a nivel global

-- Harvard University y Massachusetts Institute of Technology son las instituciones de mayor rendimiento a lo largo del ejercicio, ocupando el número uno en doce asignaturas. -- El sector de la educación superior del Reino Unido sigue siendo resiliente. 13 de las 51 mesas temáticas están encabezadas por una universidad británica, con la Universidad de Oxford liderando cinco de esas 13. -- La educación superior china sigue alcanzando nuevas cotas, con el sector alcanzando un número récord de programas que ahora están entre los 50 primeros. -- Ninguna universidad tiene un mayor número de departamentos entre los 50 primeros que la Universidad de Toronto de Canadá (46). -- ETH Zurich de Suiza es la principal universidad de Europa continental, logrando los primeros lugares para Geología, Geofísica y Ciencias de la Tierra y Marina. Basándose en su participación entre los 10 primeros puestos, Suiza es el tercer mejor sector de educación superior del mundo. -- Australia ahora posee su menor número de programas en el ranking entre los 10 mejores del mundo en los últimos tres años. Su total de 13 departamentos entre los 10 primeros es menor que en 2020 (17) y 2019 (18). Dos tercios de los programas de la Australian National University han caído año tras año. -- Con el respaldo de fuertes dotaciones, dos universidades de Singapur ocupan el primer lugar: la Nanyang Technological University está #1 para Ciencia de Materiales, mientras que la National University of Singapore - la universidad con mejor desempeño de Asia - está #1 para Ingeniería de Petróleo. -- Por el contrario, la educación superior japonesa está en declive relativo después de décadas de infrafinanciación para estudiantes de investigación y doctorado. -- El programa de Institutes of Eminence de la India está luchando por obtener resultados, sin aumento en la representación entre los 100 primeros para los Institutes of Eminence públicos de la India. -- La educación superior rusa sigue avanzando de fuerza en fuerza, con un número récord de departamentos que alcanzan los 20 primeros lugares. -- Impulsada por actuaciones de clase mundial en Odontología, Ingeniería de Petróleo e Ingeniería Minera, la Universidade de São Paulo (USP) ha mantenido su estatus como la universidad con mejor rendimiento de Latinoamérica en este ejercicio. -- La University of Cape Town sigue siendo la institución más competitiva de África, con 24 de sus programas entre los 200 primeros.

Jack Moran, portavoz de QS, dijo: "Observar las tendencias de rendimiento en casi 14.000 departamentos universitarios nos permite sacar algunas conclusiones sobre los puntos en común entre las naciones que están mejorando y las naciones que no. Destacan tres factores. En primer lugar, una perspectiva internacional, tanto en términos de cuerpo docente como de relaciones de investigación, se correlaciona fuertemente con un mejor rendimiento. En segundo lugar, las universidades en ascenso han recibido fuertes inversiones específicas de los gobiernos durante una década o más, particularmente en China, Rusia y Singapur. En tercer lugar, la mejora de las relaciones con la industria está correlacionada con mejores resultados de empleo, investigación e innovación."

