RANME analiza cómo la innovación en imagen médica transforma el abordaje de patologías musculoesqueléticas

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(Información remitida por la empresa firmante)

Las XI Jornadas Científicas en Imagen Médica, patrocinadas por Philips, analizarán el papel de la resonancia magnética avanzada, la inteligencia artificial y la imagen cuantitativa para mejorar el diagnóstico, la planificación terapéutica y el seguimiento clínico

MADRID, 16

La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) celebrará el 17 de septiembre, las XI Jornadas Científicas en Imagen Médica - Tecnología Disruptiva e Innovación Clínica con Imagen del Sistema Musculoesquelético, un encuentro que reunirá a expertos clínicos y académicos para analizar cómo los avances en imagen médica están ampliando las posibilidades del diagnóstico y del abordaje de las patologías musculoesqueléticas.

La sesión, patrocinada por Philips, abordará la evolución de la resonancia magnética, la inteligencia artificial y las técnicas de caracterización cuantitativa del tejido, así como su contribución a una evaluación cada vez más precisa de estructuras como el cartílago, los tejidos blandos y otros componentes articulares. El objetivo es ofrecer una visión científica sobre el papel que estas innovaciones pueden desempeñar en la práctica clínica y en la toma de decisiones asistenciales.

Coordinada por el profesor Luis Martí-Bonmatí, académico de número de Radiología y Radiodiagnóstico de la RANME y el profesor José Luis Carreras Delgado, académico de número de Medicina Nuclear de la RANME, la jornada comenzará a las 17:30 horas en la sede de la institución, en Madrid, y podrá seguirse también de forma telemática.

Durante la sesión, los especialistas analizarán la evolución de la imagen del sistema musculoesquelético, que ha pasado de una valoración fundamentalmente anatómica hacia técnicas capaces de aportar información funcional y cuantitativa. Este avance está permitiendo una caracterización más completa de los tejidos y abre nuevas oportunidades para el diagnóstico, la planificación terapéutica y el seguimiento de pacientes con patologías traumatológicas y ortopédicas.

El programa contará con la participación del profesor Luis Martí-Bonmatí, que abordará la evolución de la imagen del sistema musculoesquelético; del doctor Mikel Sánchez, del Hospital MIKS, que analizará la transición de la mecánica a la biología en cirugía ortopédica; y del doctor Mikel Vicente, también del Hospital MIKS, cuya ponencia se centrará en el papel de la resonancia magnética de precisión en el diagnóstico y seguimiento del paciente traumatológico. La jornada concluirá con un debate entre los ponentes.

Entre las tecnologías que forman parte del contexto científico de la jornada destacan los avances incorporados a los sistemas de resonancia magnética de 3 teslas, que permiten combinar imágenes anatómicas de alta resolución con información funcional y cuantitativa para una caracterización más precisa de los tejidos.

En este ámbito se sitúan soluciones como Philips Ingenia Elition X 3T, que integra tecnologías de aceleración y reconstrucción mediante inteligencia artificial como SmartSpeed AI, herramientas de caracterización cuantitativa como SmartQuant MSK, técnicas de difusión como DTI y soluciones de separación agua-grasa como mDIXON XD. Estas capacidades permiten obtener información complementaria a la imagen anatómica convencional y facilitan el estudio detallado de articulaciones y tejidos mediante adquisiciones tridimensionales de alta resolución.

En conjunto, estos avances reflejan la evolución de la resonancia magnética hacia una imagen cada vez más precisa, capaz de integrar información anatómica, funcional y cuantitativa para apoyar el trabajo de los profesionales sanitarios, uno de los ejes centrales del debate científico de la jornada.

Las XI Jornadas Científicas en Imagen Médica consolidan un espacio de encuentro entre comunidad científica, profesionales sanitarios e industria para debatir el papel de la innovación tecnológica en la evolución de la imagen médica y su contribución a una atención cada vez más precisa y personalizada.

"La imagen musculoesquelética evoluciona hacia modelos capaces de integrar información anatómica, funcional y cuantitativa. Esta jornada representa una oportunidad para analizar, desde el rigor científico, qué aportan estas nuevas herramientas y cómo pueden incorporarse de forma útil a la práctica clínica", afirma el Prof. Luis Martí-Bonmatí, académico de número de Radiología y Radiodiagnóstico de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME).

"La colaboración con instituciones científicas como la RANME favorece el intercambio de conocimiento entre la práctica clínica y la innovación tecnológica. Nuestro objetivo es seguir desarrollando soluciones que ayuden a los profesionales sanitarios a disponer de información más precisa para apoyar la toma de decisiones clínicas", señala Miguel de Foronda, director general de Philips Iberia. La sesión se celebrará el jueves 17 de septiembre de 2026, a partir de las 17:30 horas, en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina de España (calle Arrieta 12, Madrid) y podrá seguirse también en formato telemático, solicitando el enlace de Zoom al gabinete de comunicación de la RANME o bien a través de RANM TV: https://www.ranm.tv/index.php/channel/5/en-directo/

Sobre RANME

La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), con origen en 1734, se convirtió en nacional en 1861. Entre sus objetivos están el progreso y la mejora de la medicina española, la difusión de la ciencia y la salud, y su aplicación y dedicación a la sociedad. La RANME está formada por 50 académicos de número, de los cuales 45 están dedicados a las disciplinas médicas y 5 a veterinaria, farmacia, química, física e ingeniería. Para su funcionamiento se organiza en cuatro secciones: Ciencias Básicas, Medicina, Cirugía y Medicina Social y Salud Pública. Todas las disciplinas están simbolizadas con un sillón.

La Academia celebra sesiones públicas semanales donde los académicos exponen y debaten temas de interés científico, así como sesiones extraordinarias de carácter monográfico. También organiza exposiciones en el Museo de Medicina Infanta Margarita y actualiza el Diccionario panhispánico de términos médicos (DPTM).

La RANME difunde publicaciones científicas e históricas que fomentan la investigación y la docencia; promueve encuentros entre científicos que cultivan las ciencias de la salud, y organiza programas de intercambio intercultural en el seno del Instituto de España, entre otras muchas actividades. Cuenta además con el banco de imágenes de la medicina española (con acceso gratuito y universal) y conserva los más de 100.000 volúmenes que tiene la biblioteca.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una compañía líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación con impacto. La innovación de Philips, centrada en el paciente y en las personas, se apoya en tecnología avanzada y en un profundo conocimiento clínico y del consumidor para ofrecer soluciones de Personal Health a los consumidores y soluciones profesionales de salud para los proveedores sanitarios y sus pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio. Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en imagen diagnóstica, ecografía, terapias guiadas por imagen, monitorización e informática clínica empresarial, así como en el ámbito de Personal Health. En 2025, Philips alcanzó unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.300 empleados, con actividades comerciales y de servicios en más de 100 países. Las noticias sobre Philips están disponibles en Centro de noticias

Emisor: Philips Ibérica

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