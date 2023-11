Rapidtek muestra sus soluciones llave en mano SATCOM en Space Tech Expo Europe 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPEI, 14 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Rapidtek Technologies Inc. (Rapidtek), el diseñador taiwanés líder de AESA (Antena de escaneo eléctrico activo) y proveedor de soluciones de prueba de RF, participará en la 6ª Space Tech Expo Europe en el stand número B52 del 14 al 16 de noviembre en Bremen, Alemania, mostrando sus soluciones llave en mano SATCOM (comunicaciones por satélite).

Se espera que el evento de tres días atraiga a más de 6.200 profesionales del sector espacial. Con más de 650 expositores que representan a más de 40 países, desde empresas emergentes hasta grandes actores de la industria, los asistentes pueden interactuar cara a cara y explorar los últimos logros en investigación y desarrollo, así como productos y tecnologías innovadores.

Según se informa, el 94% de los visitantes de 2022 planean regresar en 2023. Además, más de 120 empresas expondrán por primera vez en Space Tech Expo Europe. Dos nuevos participantes de Taiwán son Rapidtek Technologies Inc., reconocida por su excelente desempeño en el diseño de antenas en fase, y Tensor Tech CO. LTD., conocida por su tecnología de movimiento esférico.

El evento, ahora ampliado al pabellón 4.1, albergará a más de 550 expositores, desde empresas emergentes hasta importantes actores de la industria, incluidos Spaceflight Inc., Berlin Space Technologies, Ariane Group, Celestia Technologies Group, Rocket Factory Augsburg y EnduroSat.

A lo largo del evento, Rapidtek mostrará las capacidades de diseño innovadoras de las soluciones llave en mano de SATCOM, que incluyen antenas de matriz en fase, carga útil de comunicación (KCP) y convertidores ascendentes y descendentes para aplicaciones multiórbita. Además, la empresa también ofrece soluciones de prueba de RF y cargas útiles compatibles con CubeSat.

"Los productos de Rapidtek han recibido numerosas consultas y elogios de clientes europeos", añadió Arthur Wang, fundador de Rapidtek. "Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes de las industrias de satélites de órbita baja y CubeSat, y esperamos conectarnos con nuevos socios y explorar nuevas oportunidades de negocio en Europa".

Asegúrese de visitar Rapidtek en el stand No. B52.

Acerca de Rapidtek

Rapidtek Technologies Inc. se ha establecido como un líder reconocido, brindando soluciones de prueba de RF de primer nivel a clientes globales durante muchos años. La empresa se dedica a ayudar a sus clientes a navegar por el panorama de la comunicación en constante evolución y lograr sus objetivos. Rapidtek logra esto ofreciendo soluciones AESA avanzadas, módulo RF FEM, sistemas de RF que abarcan terminales de usuario LEO y cargas útiles de comunicación, y soluciones de pruebas MP RF (conductivas/OTA). Para más información sobre Rapidtek y su amplia gama de soluciones, visite www.rapidtek.net .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2276227/Rapidtek.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rapidtek-muestra-sus-soluciones-llave-en-mano-satcom-en-space-tech-expo-europe-2023-301988098.html