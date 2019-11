COMUNICADO: RateGain lanza VR Gain para impulsar la gestión y distribución de ingresos para la industria de los alquileres vacaciona

Publicado 20/11/2019 4:14:50 CET

LONDRES, 20 de noviembre de 2019 RateGain, el agente SaaS número uno en viaje y alojamiento, ha anunciado hoy el lanzamiento de VR Gain [https://rategain.com/vacation-rental/], una innovadora solución creada para abordar los retos de la industria de los alquileres vacacionales (AV). La industria AV, con cerca de 800 millones de usuarios y 1.150.000 compañías AV en todo el mundo, sigue ampliamente desorganizada, haciendo difícil para los equipos de gestión de ingresos, distribución y marketing tanto de compañías AV como socios de demanda planificar y ejecutar estrategias para desbloquear ingresos adicionales.

Algunos de los retos en la industria AV son:

1. Mayor competencia para nuevos participantes: Ampliamente dominada por dos agentes hasta hace algunos años, la demanda de viajeros ha visto surgir a nuevos agentes locales e internacionales 2. Bajas tasas de ocupación: El nuevo suministro ha suavizado la demanda, con tasas de ocupación medias al 37%. Con el precio siendo un factor decisivo, los socios de demanda con precios más competitivos obtienen acceso a más suministro. 3. Falta de referenciación y herramientas inteligentes sobre los precios: El nombre y dirección de la propiedad (Lat/Long) no son específicos, automatización de mapas en nombre y dirección o coincidencia de Lat/Long no es factible, SEO en la lista individual no es suficiente, por lo que la lista de un proceso manual no se puede escalar 4. Limitaciones en la identificación y creación de nuevo suministro, requiriendo una inversión sustancial de tiempo y recursos sin resultados proporcionales. 5. La mayoría de gestores de canal e interruptores no son adecuados para cubrir las demandas únicas de esta industria.

La innovadora solución de IA de RateGain VR Gain será la única plataforma de extremo a extremo que permitirá a las compañías AV aprovechar las siguientes soluciones:

-- Obtener inteligencia de precio competitiva de más de 240.000 millones de puntos de precio y más de 1000 fuentes de demanda para controlar otros alquileres vacaciones así como hoteles independientes, apartamentos, etc., utilizando tecnología de mapeo de imagen patentada -- Obtener una imagen clara de listas comunes frente a su competencia -- Seleccionar el conjunto adecuado de listas para auditorías de competitividad del precio -- Obtener acceso a 3,4 millones de inventario de todo el mundo -- Conectar instantáneamente con la mayor red de demanda de más de 1500 canales en el mundo a través de la plataforma de distribución inteligente de RateGain

Harmeet Singh, consejero delegado de RateGain, comentó: "A diferencia de la hotelería tradicional, la industria del alquiler vacacional ha visto un tremendo crecimiento en el mundo sin estandarización definida, convirtiéndose en un problema interesante de resolver para RateGain. Tras seis meses de I+D y ensayos piloto de éxito con pocos de los mayores OTAs, confiamos en que nuestra solución pueda abordar los retos de socios de suministro y demanda buscando emerger como líder en sus respectivos mercados".

Acerca de RateGain:

RateGain proveedor número uno de productos SaaS, que ayudan a viajar, y las empresas de hostelería hacen más ingresos cada día. RateGain ofrece productos que ayudan con la inteligencia de tasas, la gestión de ingresos cognitivos, la distribución electrónica inteligente y el compromiso de la marca. RateGain es confiado por 25 de las 30 OTA más importantes, operadores turísticos y mayoristas, 23 de las 30 mejores cadenas hoteleras, 7 de las 10 mejores compañías de alquiler de coches, las 5 mejores líneas de cruceros y muchas aerolíneas líderes en todo el mundo.

