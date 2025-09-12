Raúl García finaliza su etapa como General Manager de la división de Automoción de OK Mobility

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma de movilidad global continúa enfocando su estrategia hacia la consolidación, excelencia y profesionalización de sus operaciones globales

Palma de Mallorca, 12 de septiembre de 2025.-

OK Mobility, la plataforma de movilidad global, anuncia la finalización de Raúl García como General Manager de la división de Procurement & Remarketing de la compañía, oficializada a través de un comunicado interno dirigido a la organización la pasada semana. García se incorporó a OK Mobility en 2024 para asumir la responsabilidad de las citadas áreas.



Con la vista puesta en una nueva etapa, OK Mobility mantiene en su división de Automoción un sólido equipo de profesionales altamente cualificados, cuya experiencia garantiza la continuidad de la estrategia y los estándares operativos de la compañía con el foco en asumir los retos existentes.



En este sentido, la firma de movilidad continúa avanzando en su plan estratégico de consolidación, reforzando los pilares que sustentan su área de Automoción, entre los que destacan:



• La OK Lean Factory, ubicada en su propio centro logístico OK Village, ya a pleno rendimiento como fábrica de reacondicionamiento de vehículos.



• El desarrollo del proyecto "The Showroom", como espacios de venta de vehículos seminuevos a particulares, cuyo formato prevé extender a nivel nacional.



• La consolidación de los canales de venta directa online, que siguen ganando protagonismo en la estrategia comercial de la compañía.



OK Mobility se encuentra en un momento de eficiencia operativa y la consolidación en los mercados en los que está presente. Todo ello siguiendo una estrategia sostenible que se traduce en inversiones en flota e innovación para mantener su competitividad en el sector y seguir ofreciendo soluciones de movilidad bajo los valores de calidad, eficiencia e innovación.



Sobre OK Mobility

OK Mobility es la plataforma de movilidad global con mayor crecimiento y proyección del mundo. A través del alquiler, la suscripción, el renting y la compra, OK Mobility ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, y con la intención de dar respuesta a todas las demandas de movilidad de los usuarios, la compañía cuenta con más de 70 OK Stores ubicadas en España, Portugal, Italia, Grecia, Malta, Emiratos Árabes, Croacia, Montenegro, Serbia, Estados Unidos, Marruecos, Albania, Francia, Turquía, Túnez, Senegal y Gambia.



A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global, poniendo a disposición de los usuarios diferentes alternativas de vehículos, desde coches y motos hasta vehículos industriales, furgonetas camperizadas y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.



Actualmente, más de 850 personas, de más de 50 nacionalidades distintas, forman parte de la plantilla de OK Mobility.



Más información en okmobility.com



