RayNeo y Bang & Olufsen forjan una alianza estratégica global de licencias

BERLIN, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- RayNeo, líder mundial en gafas de realidad aumentada, anunció hoy una asociación de licencia estratégica global a largo plazo con Bang & Olufsen.

Expandiendo los sentidos de la realidad aumentada

A medida que la tecnología de RA avanza, los usuarios esperan cada vez más una experiencia rica y multisensorial. Al combinar las innovadoras capacidades de RA de RayNeo con Audio by Bang & Olufsen, esta colaboración mejora la funcionalidad y el atractivo de las gafas de RA, transformando el audio en una parte integral de cómo los usuarios experimentan el contenido, interactúan con su entorno y se mantienen conectados.

Audio by Bang & Olufsen

Audio by Bang & Olufsen, ofrece una experiencia de audio superior a los usuarios de RayNeo, meticulosamente optimizada por los mismos ingenieros que diseñan, optimizan y perfeccionan los icónicos altavoces de Bang & Olufsen.

"Nos complace anunciar nuestra colaboración con RayNeo y esperamos con interés el lanzamiento de sus próximos productos con nuestras tecnologías acústicas, que ofrecerán una experiencia de sonido superior a los clientes de RayNeo", declaró Duncan McCue, vicepresidente de Desarrollo de Negocio y Alianzas Estratégicas de Bang & Olufsen.

"Una tecnología excepcional debe ofrecer un valor tangible al usuario", afirmó Howie Li, consejero delegado de RayNeo. "Al aprovechar las capacidades líderes de Bang & Olufsen en ingeniería acústica, redefiniremos los límites del entretenimiento portátil y brindaremos a los usuarios una experiencia sensorial holística inigualable".

La integración de Audio by Bang & Olufsen en las gafas de RA de RayNeo marca el inicio de una asociación a largo plazo, que reúne la experiencia en innovación en RA e ingeniería y tecnologías acústicas.

Acerca de RayNeo

RayNeo es una marca líder en el sector de la realidad aumentada (RA), dedicada a redefinir la realidad aumentada mediante tecnología revolucionaria e innovación en dispositivos portátiles. RayNeo desarrolla gafas de RA que se integran a la perfección en la vida cotidiana, ofreciendo experiencias inmersivas e intuitivas. Al combinar un diseño vanguardista con tecnologías avanzadas, RayNeo permite a los usuarios explorar e interactuar con el mundo digital como nunca antes. Comprometida con dar forma al futuro de la RA, RayNeo impulsa la innovación mediante la colaboración y un enfoque centrado en el usuario. Para más información sobre RayNeo y su innovadora tecnología de RA, visite www.rayneo.com .

Acerca de Bang & Olufsen

Bang & Olufsen es una marca de audio de lujo fundada en 1925 en Struer, Dinamarca, por Peter Bang y Svend Olufsen, cuya dedicación y visión siguen siendo la base de la compañía. Durante casi un siglo, Bang & Olufsen ha superado los límites de la tecnología de audio y se mantiene a la vanguardia de la innovación acústica.

Hoy en día, cada producto Bang & Olufsen se caracteriza por la combinación única de un sonido excepcional, un diseño atemporal y una artesanía inigualable. Los productos innovadores y vanguardistas de la compañía se venden en todo el mundo en las tiendas Bang & Olufsen, en bang-olufsen.com y en tiendas seleccionadas.

