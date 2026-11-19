(Información remitida por la empresa firmante)

Con más de un millón de unidades enviadas a nivel mundial, RayNeo ofrece descuentos navideños en sus pantallas portátiles para videojuegos y en sus gafas inteligentes con IA para el uso diario.

BERLÍN, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- RayNeo, líder mundial en gafas inteligentes de realidad aumentada (RA) para el consumidor y pantallas portátiles, ha anunciado hoy su oferta promocional de Black Friday para Europa, que incluye descuentos para la temporada navideña en toda su gama de gafas XR y gafas inteligentes. La compañía afronta la temporada de compras navideñas con un volumen acumulado de envíos a nivel mundial que supera el millón de unidades, según datos internos de la empresa.

La gama para el mercado europeo está encabezada por la RayNeo GT y su modelo insignia, RayNeo GT Max, que ofrecen a los consumidores experiencias inmersivas de juego y entretenimiento en pantalla grande, ahora a precios especiales por la temporada navideña. RayNeo GT cuenta con seguimiento nativo de 3 grados de libertad (3DoF) para una visualización inmersiva, mientras que GT Max ofrece una experiencia de pantalla virtual versátil, ideal tanto para videojuegos como para entretenimiento. Completando esta oferta, las gafas inteligentes RayNeo iO incorporan asistencia mediante inteligencia artificial para el uso diario; además, gracias a las promociones navideñas, los consumidores europeos disponen de más opciones para explorar la tecnología portátil de la compañía.

Hasta 267 pulgadas ante tus ojos: GT Max supera en tamaño incluso a los monitores para videojuegos más grandes

La RayNeo GT Max ofrece una pantalla virtual para videojuegos de 267 pulgadas (a una escala del 100 %), la cual puede ampliarse hasta alcanzar las 307 pulgadas. Con un campo de visión de 59° y pantallas Micro-OLED que admiten frecuencias de actualización de hasta 120 Hz, este dispositivo proporciona una experiencia inmersiva de gran formato en un diseño portátil.

Impulsado por el motor óptico Peacock Optical Engine 3.0 Max, GT Max combina seguimiento espacial nativo de 3 grados de libertad (3DoF) con un sistema de cuatro altavoces, cuyo audio ha sido ajustado por Bang & Olufsen. Es compatible con PC y portátiles, consolas portátiles como Steam Deck y ROG Ally, Nintendo Switch y Switch 2 (mediante JoyDock), así como con PS5 y otras consolas que utilizan conexión HDMI (a través de un adaptador), ofreciendo una experiencia visual y sonora inmersiva en una amplia variedad de configuraciones de juego.

La RayNeo GT constituye otra opción portátil para disfrutar de juegos y entretenimiento en pantalla grande. Ambos modelos cuentan con seguimiento nativo 3DoF con modos Steady, Pinned y Follow, lo que permite a los usuarios decidir cómo responde la pantalla virtual al movimiento de la cabeza, sin necesidad de accesorios de procesamiento externos.

La compatibilidad varía según el dispositivo; algunas conexiones, incluidas ciertas configuraciones de consola, requieren un adaptador o accesorio adicional.

Gafas inteligentes RayNeo iO: diseño para el día a día e integración con IA multimodal

Las gafas inteligentes RayNeo iO combinan una montura ligera, ideal para el uso diario, con una discreta pantalla microóptica integrada, lo que permite incorporar asistencia mediante IA directamente en el campo de visión del usuario. Gracias a su compatibilidad con ChatGPT y otros asistentes de IA, los usuarios pueden realizar consultas por voz, visualizar las respuestas y acceder a diversas herramientas de productividad a través de sus gafas.

Gafas para el día a día con IA integrada: Con un diseño ligero de 34 g y una discreta pantalla de guía de ondas, RayNeo iO pone información útil ante tus ojos, integrándose de forma natural en tu rutina diaria. Su diseño, que prescinde de cámara, ofrece un enfoque centrado en la privacidad para la IA portátil.

Con un diseño ligero de 34 g y una discreta pantalla de guía de ondas, RayNeo iO pone información útil ante tus ojos, integrándose de forma natural en tu rutina diaria. Su diseño, que prescinde de cámara, ofrece un enfoque centrado en la privacidad para la IA portátil. Asistencia mediante diversos modelos de IA: Desde responder preguntas y explicar conceptos hasta resumir grabaciones, organizar notas o sugerir ideas para presentaciones, RayNeo iO ofrece asistencia cotidiana a través de las propias gafas. Los usuarios pueden elegir entre distintos servicios de IA compatibles, recibiendo respuestas e información útil directamente en su campo de visión. La disponibilidad de los modelos varía según el mercado y el plan de suscripción.

Desde responder preguntas y explicar conceptos hasta resumir grabaciones, organizar notas o sugerir ideas para presentaciones, RayNeo iO ofrece asistencia cotidiana a través de las propias gafas. Los usuarios pueden elegir entre distintos servicios de IA compatibles, recibiendo respuestas e información útil directamente en su campo de visión. La disponibilidad de los modelos varía según el mercado y el plan de suscripción. Traducción en tiempo real e información de un vistazo: Con soporte para traducción en 55 idiomas, RayNeo iO muestra el texto traducido directamente a través de las gafas, lo que ayuda a los usuarios a seguir conversaciones a pesar de las barreras lingüísticas. Además, un panel de información personalizable permite acceder fácilmente a eventos del calendario, tareas pendientes, notificaciones del teléfono y el estado del tiempo.

Con soporte para traducción en 55 idiomas, RayNeo iO muestra el texto traducido directamente a través de las gafas, lo que ayuda a los usuarios a seguir conversaciones a pesar de las barreras lingüísticas. Además, un panel de información personalizable permite acceder fácilmente a eventos del calendario, tareas pendientes, notificaciones del teléfono y el estado del tiempo. Navegación ya disponible: Gracias a una reciente actualización inalámbrica, la función de navegación ofrece indicaciones giro a giro, distancias, nombres de calles y mapas de rutas para quienes se desplazan a pie o en bicicleta. En los mercados internacionales compatibles, la integración con Google Maps permite a los usuarios seguir su ruta sin tener que consultar el teléfono con tanta frecuencia.

Gracias a una reciente actualización inalámbrica, la función de navegación ofrece indicaciones giro a giro, distancias, nombres de calles y mapas de rutas para quienes se desplazan a pie o en bicicleta. En los mercados internacionales compatibles, la integración con Google Maps permite a los usuarios seguir su ruta sin tener que consultar el teléfono con tanta frecuencia. Seis meses de suscripción gratuita a AI Pro VIP: Los clientes que adquieran RayNeo iO entre el 19 y el 30 de noviembre de 2026 podrán obtener seis meses de suscripción a AI Pro VIP, lo que les brindará acceso a diversas opciones de IA premium compatibles, tales como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen, Claude y Kimi. Esta oferta es válida en los canales de venta tanto en línea como físicos autorizados en mercados internacionales, incluida Europa. Los dispositivos que cumplan los requisitos y sean activados entre el 19 de noviembre y el 18 de diciembre de 2026 recibirán la suscripción de forma automática. Aquellos clientes que realicen la compra durante el periodo promocional pero no completen la activación dentro del plazo establecido podrán solicitar la activación manual, conforme a los términos y condiciones de la oferta.

Los clientes que adquieran RayNeo iO entre el 19 y el 30 de noviembre de 2026 podrán obtener seis meses de suscripción a AI Pro VIP, lo que les brindará acceso a diversas opciones de IA premium compatibles, tales como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen, Claude y Kimi. Esta oferta es válida en los canales de venta tanto en línea como físicos autorizados en mercados internacionales, incluida Europa. Los dispositivos que cumplan los requisitos y sean activados entre el 19 de noviembre y el 18 de diciembre de 2026 recibirán la suscripción de forma automática. Aquellos clientes que realicen la compra durante el periodo promocional pero no completen la activación dentro del plazo establecido podrán solicitar la activación manual, conforme a los términos y condiciones de la oferta. Lentes graduadas personalizadas básicas sin coste adicional: Los clientes que cumplan con los requisitos y adquieran RayNeo iO entre el 27 y el 30 de noviembre de 2026 podrán obtener lentes graduadas personalizadas básicas sin coste adicional. Existe una oferta independiente para lentes graduadas personalizadas de categoría superior, limitada a 100 canjes a nivel mundial y sujeta a disponibilidad, así como a los términos y condiciones aplicables a la oferta.

Los clientes que cumplan con los requisitos y adquieran RayNeo iO entre el 27 y el 30 de noviembre de 2026 podrán obtener lentes graduadas personalizadas básicas sin coste adicional. Existe una oferta independiente para lentes graduadas personalizadas de categoría superior, limitada a 100 canjes a nivel mundial y sujeta a disponibilidad, así como a los términos y condiciones aplicables a la oferta. Actualizaciones de software continuas: RayNeo seguirá mejorando iO mediante actualizaciones inalámbricas, ampliando sus funciones de asistencia mediante IA, traducción, navegación, resúmenes de grabaciones y herramientas de productividad integradas en la pantalla.

Precios promocionales de Black Friday 2026

Los precios promocionales para RayNeo GT, GT Max, Air 4 Pro y el paquete GT + JoyDock se mantienen vigentes durante todo el periodo del 10 al 30 de noviembre de 2026. El precio promocional de RayNeo iO está disponible entre el 19 y el 30 de noviembre de 2026.

El paquete RayNeo GT + JoyDock combina las gafas con una práctica solución de conexión y alimentación para dispositivos Nintendo Switch compatibles, creando un sistema de juego portátil con pantalla grande. Arriba se muestran los precios promocionales para Europa; el paquete está disponible durante el evento de Black Friday.

Los precios indicados corresponden a las ofertas en euros en el sitio web europeo de RayNeo. La disponibilidad de los productos, los periodos promocionales para otros modelos y las ofertas pueden variar según el mercado y el distribuidor.

Impulso en el mercado global

Según datos internos de la empresa, los envíos acumulados de RayNeo a nivel mundial han superado el millón de unidades, lo que marca un hito en el desarrollo de la compañía y refleja la magnitud de su actividad a escala global.

Por otra parte, datos de terceros del sector indican el siguiente rendimiento en el mercado:

Nº 1 a nivel mundial en gafas inteligentes de realidad aumentada: RayNeo alcanzó el primer puesto en envíos globales de gafas inteligentes de RA durante el primer semestre de 2026, logrando una cuota de mercado mundial del 24,8 % según IDC y del 23,9 % según Counterpoint Research.

RayNeo alcanzó el primer puesto en envíos globales de gafas inteligentes de RA durante el primer semestre de 2026, logrando una cuota de mercado mundial del 24,8 % según IDC y del 23,9 % según Counterpoint Research. Impulso trimestral sostenido: RayNeo consolidó su liderazgo global durante el segundo trimestre de 2026, alcanzando una cuota de envíos a nivel mundial del 25,0 % según IDC y del 24,0 % según Counterpoint Research.

RayNeo consolidó su liderazgo global durante el segundo trimestre de 2026, alcanzando una cuota de envíos a nivel mundial del 25,0 % según IDC y del 24,0 % según Counterpoint Research. Dominio regional: RayNeo captó el 30,9 % de los envíos de gafas inteligentes de RA en China durante el primer semestre de 2026 (IDC) y mantuvo su liderazgo en los canales de venta minorista en línea, con una cuota de mercado del 28,5 % en dicho segmento (RUNTO).

Disponibilidad

Para obtener información completa sobre ofertas promocionales, especificaciones de productos, disponibilidad local y los términos aplicables, visite el sitio web europeo de RayNeo o las tiendas de Amazon participantes en Europa. Las ofertas de los minoristas pueden diferir de las indicadas anteriormente.

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