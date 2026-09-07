RayNeo presenta en IFA 2026 sus gafas inteligentes de RA e IA cinematográficas de última generación (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-RayNeo presenta en IFA 2026 sus gafas inteligentes de RA e IA cinematográficas de última generación, en colaboración con Dolby y Bang & Olufsen

La serie RayNeo GT se convierte en las primeras gafas de realidad aumentada del mundo compatibles con la reproducción de Dolby Vision, mientras que RayNeo iO incorpora una pantalla de visualización frontal ligera para la asistencia de IA en el día a día.

BERLIN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- RayNeo™, líder mundial en gafas de realidad aumentada (RA) para el consumidor, presentó su última línea de computación espacial en IFA 2026. El evento marcó el debut internacional en los medios y las primeras demostraciones prácticas de las gafas inteligentes RayNeo iO y la serie RayNeo GT.

Celebrado en el pabellón 21A, el evento de lanzamiento reunió a los equipos de producto y diseño de RayNeo, con la colaboración de Dolby Laboratories y Bang & Olufsen, destacando el esfuerzo conjunto por ofrecer experiencias visuales y de audio de alta calidad en gafas de RA ligeras para el consumidor.

De las especificaciones a la inmersión en el mundo real

Tras el anuncio global de RayNeo el 21 de agosto, la presentación en IFA fue más allá de las especificaciones para demostrar el rendimiento de los nuevos productos en situaciones cotidianas. Las sesiones en directo se centraron en dos casos de uso complementarios: asistencia de IA ligera y accesible para la productividad, y una pantalla cinematográfica privada para entretenimiento, juegos y viajes.

La presentación fluyó con naturalidad entre estas dos experiencias. Max, director de marketing de RayNeo para Norteamérica, demostró cómo la serie GT combina una pantalla personal cinematográfica con reproducción Dolby Vision y audio optimizado en colaboración con Bang & Olufsen. A continuación, River, jefe de diseño industrial de RayNeo, explicó a los asistentes el diseño de las iO, detallando cómo el equipo integró una pantalla cercana al ojo en una montura ligera diseñada para un uso diario cómodo.

Tanto las gafas inteligentes RayNeo GT Max como las RayNeo iO fueron galardonadas con el premio IFA Innovation Awards 2026. Este reconocimiento supone otro hito para RayNeo en IFA, destacando la innovación de su última generación de productos de realidad aumentada.

Serie RayNeo GT: Un cine personal diseñado para el movimiento

Dolby Vision, para adentrarse en nuevos mundos con imágenes impactantes

Al combinarse con RayNeo Pocket TV Pro, la Serie RayNeo GT es compatible con la reproducción Dolby Vision. Dolby Vision es el futuro de la tecnología de imagen, que va más allá del HDR optimizando dinámicamente la calidad de la imagen para ofrecer imágenes impresionantes en todo momento. El entretenimiento ahora cuenta con colores más intensos y contrastes más brillantes, revelando nuevos detalles sorprendentes que se perderían sin Dolby Vision. Ahora, con la Serie RayNeo GT y RayNeo Pocket TV Pro, los usuarios pueden disfrutar de su contenido favorito en Dolby Vision en las principales plataformas de streaming.

Durante décadas, Dolby se ha guiado por una misión: acercar al público a la visión de los creadores. Ya sea en el cine, en casa o ahora en cualquier lugar, somos pioneros en la ciencia de la imagen y el sonido para que cada experiencia de entretenimiento sea más inmersiva, más auténtica, más emotiva y más fiel a la intención creativa. — Arkin Kol, vicepresidente de Alianzas Comerciales para Europa de Dolby Laboratories

La serie GT también admite la conversión SDR a HDR con IA en tiempo real, lo que mejora el contenido compatible con rango dinámico estándar para una experiencia visual más vívida.

Audio de Bang & Olufsen, optimizado para dispositivos portátiles

Tras su colaboración en las RayNeo Air 4 Pro en 2025, RayNeo y Bang & Olufsen ampliaron su trabajo a la serie GT. Los ingenieros acústicos de Bang & Olufsen establecieron primero una medición de referencia del dispositivo y luego perfeccionaron el sonido mediante mediciones objetivas y pruebas de escucha profesionales.

El proceso de ajuste se centró en uno de los mayores desafíos de las gafas de realidad aumentada compactas: ofrecer graves convincentes sin sacrificar la claridad. El perfil de sonido final mejora el rendimiento de las bajas frecuencias a la vez que crea un rango medio más suave y natural, lo que resulta en un audio más completo y equilibrado para películas, música y juegos.

Nuestro objetivo era sencillo: crear una experiencia de audio natural, equilibrada e inmersiva, a pesar de las dificultades que supone un formato extremadamente pequeño y ligero. Llevamos décadas trabajando en el audio compacto. Al combinar la innovación de RayNeo en realidad aumentada con la experiencia de Bang & Olufsen en ajuste de sonido, logramos alcanzar un nuevo nivel de rendimiento sonoro para las gafas inteligentes. — Anders, director global de Electrónica de Consumo de Bang & Olufsen

RayNeo iO: Asistencia con IA al alcance de la vista del usuario

Los medios también probaron las gafas inteligentes RayNeo iO en escenarios de productividad en tiempo real. Con un peso de tan solo 33 gramos, las iO están diseñadas con una discreta pantalla de visualización frontal que presenta información útil sin que los usuarios tengan que mirar constantemente otra pantalla.

A través de su panel de control intuitivo, las iO muestran información cotidiana como horarios, el clima, indicaciones de navegación y notificaciones del teléfono, lo que ayuda a los usuarios a mantenerse informados mientras se concentran en la tarea o conversación que tienen delante. También admiten subtítulos en tiempo real y traducción multilingüe, teleprompter manos libres y grabación de voz con resúmenes generados por IA. Los usuarios pueden alternar entre los diferentes modelos de idiomas compatibles para distintas tareas, mientras que los sutiles controles por gestos de cabeza permiten interactuar sin interrumpir la actividad.

Liderazgo de mercado desde China al escenario global

RayNeo llega a IFA como líder mundial en gafas de realidad aumentada (RA). En el primer semestre de 2026, Counterpoint Research la clasificó como la número 1 a nivel mundial en envíos de gafas de RA, mientras que IDC la posicionó como la número 1 en envíos de gafas de RA tanto a nivel mundial como en China.

Este reconocimiento global consolida la fortaleza de RayNeo en su mercado nacional. CINNO Research, RUNTO y AVC también la clasificaron como la número 1 en segmentos clave del mercado de RA/IA y gafas inteligentes en China, lo que demuestra un impulso que se extiende desde China al mercado global de RA.

Calendario de demostraciones y stands de IFA

La gama completa de productos, incluyendo RayNeo iO, RayNeo GT y RayNeo GT Max, estará disponible para demostraciones prácticas y entrevistas con ejecutivos en el pabellón 21A durante IFA 2026, del 4 al 8 de septiembre.

Precios, disponibilidad y distribución

Las ventas minoristas comienzan el 4 de septiembre de 2026 a través de la tienda oficial de RayNeo y Amazon. La distribución abarcará 40 países y regiones, incluyendo la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, México, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Japón.

RayNeo iO Smart Glasses: MSRP US$499 / €549 con un estuche estándar, o US$549 / €599 para el paquete de estuche de carga. Disponible en Polar Night (gris) y Dune (dorado), con un descuento de lanzamiento de US$30 / €30.

MSRP US$499 / €549 con un estuche estándar, o US$549 / €599 para el paquete de estuche de carga. Disponible en Polar Night (gris) y Dune (dorado), con un descuento de lanzamiento de US$30 / €30. RayNeo GT Max: MSRP US$429 / €489, con un descuento de lanzamiento de US$30 / €30.

MSRP US$429 / €489, con un descuento de lanzamiento de US$30 / €30. RayNeo GT: MSRP US$329 / €369, con un descuento de lanzamiento de US$30 / €30.

Acerca de RayNeo

RayNeo es líder mundial en gafas de realidad aumentada (RA) para el consumidor, dedicada a transformar la vida cotidiana de mil millones de personas. Como miembro de la familia TCL y en apoyo a su asociación como Socio Olímpico Mundial Oficial, la compañía representa la vanguardia de la tecnología inmersiva. Su catálogo de productos incluye la Serie X con pantalla a todo color mejorada con IA y la Serie Air portátil de gran pantalla, diseñada para ofrecer versatilidad y una visualización de alta calidad. Según Counterpoint Research, RayNeo lideró el mercado mundial de gafas de RA en el primer trimestre de 2026, alcanzando una cuota de mercado del 23,7 % y asegurando la primera posición a nivel mundial.

Activos para medios

Aquí encontrará imágenes de alta resolución de productos y eventos: IFA Launch Event Media Assets

Contactos para medios

Max ManausaNorteamérica, director de Marketing, RayNeomaxmanausa@rayneo.com

Carol LiuEuropean PR Manager, RayNeochang.liu@rayneo.com

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