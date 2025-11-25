Raythink lanza la nueva serie EX10: cámara térmica portátil de calidad profesional por 169 dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

-Raythink lanza la nueva serie EX10: por 169 dólares obtiene una cámara térmica portátil de calidad profesional

YANTAI, China, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Raythink Technology presentó su nueva serie de cámaras térmicas portátiles en un evento de lanzamiento global el viernes pasado, con dos modelos: la estándar EX10 y la EX10 Pro con numerosas funciones. Con un precio desde 169 dólares en Europa, la serie está diseñada para que la termografía profesional sea accesible para el usuario diario, reduciendo significativamente la barrera de entrada.

Con una superresolución de 320240 con IA, una batería de larga duración y conectividad inteligente en un diseño ligero y ergonómico, los nuevos dispositivos ofrecen un rendimiento que no solo supera a los de su categoría de precio, sino que incluso rivaliza con productos de gamas superiores.

En comparación con otras cámaras termográficas de nivel básico, la serie EX10 ofrece una gama de ventajas significativas：

• Ver más detalles:

La EX10 ofrece una resolución infrarroja de 160120, superior a la de la mayoría de los modelos básicos, y utiliza superresolución en tiempo real con IA para lograr una claridad de 320240. La EX10 Pro incorpora una cámara de luz visible de 2 MP. Con una sensibilidad térmica de 40 mK, la EX10 proporciona imágenes más nítidas que ayudan a los usuarios a detectar rápidamente problemas ocultos en edificios, sistemas de climatización y talleres de reparación de automóviles.

• Inspecciones más eficientes:

La EX10 Pro incluye un puntero láser integrado para marcar con precisión fugas, puntos calientes y otras áreas problemáticas. Gracias a la conectividad UVC y Wi-Fi, los usuarios pueden enviar imágenes térmicas en tiempo real a un ordenador o transmitirlas de forma inalámbrica a dispositivos móviles. Esto permite la colaboración remota en tiempo real y una generación de informes más rápida.

• Análisis térmico más preciso:

Con una amplia gama de temperaturas, desde -20°C hasta 550°C, la cámara térmica portátil de la serie EX10 cambia automáticamente entre los modos de baja y alta temperatura. Admite medición multipunto (tres puntos personalizables en la EX10 y seis en la EX10 Pro), lo que satisface las necesidades de inspección más avanzadas. En combinación con el software TI Studio de Raythink, los usuarios pueden realizar análisis profesionales y generar informes detallados fácilmente.

• Mayor durabilidad:

Con un peso de tan solo 257 g (EX10) y 265 g (EX10 Pro), ambos modelos son más ligeros que una lata de refresco y están diseñados para un uso cómodo y prolongado. Con más de 10 horas de duración de la batería, protección IP54 y resistencia a caídas de 2 m, la Serie EX10 está diseñada para durar en las inspecciones diarias de viviendas.

Gracias a su combinación de tecnología de imagen avanzada, diseño intuitivo y robusta durabilidad, la Serie EX10 establece un nuevo estándar para las cámaras térmicas portátiles. Ya sea para inspecciones de viviendas, diagnósticos de edificios, mantenimiento de sistemas de climatización (HVAC) o reparaciones de automóviles, la Serie EX10 de Raythink permite a los usuarios trabajar más rápido, tomar decisiones más informadas y obtener resultados profesionales con facilidad.

Si desea más informaciónEmail: sales@raythink-tech.comPágina web: https://www.raythink-tech.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830427/EXpeditious_EXtended_EXceptional_Raythink_EX10_Series_Handheld_Thermal_Camera.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raythink-lanza-la-nueva-serie-ex10-camara-termica-portatil-de-calidad-profesional-por-169-dolares-302624553.html