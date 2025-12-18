(Información remitida por la empresa firmante)

-Raythink lanza un sistema de imágenes térmicas con IA para detener a los mineros ilegales antes de que se produzca un desastre

YANTAI, China, 18 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- Raythink presentó hoy su solución de seguridad térmica basada en IA, diseñada para combatir la creciente crisis de la minería ilegal. Al permitir la detección temprana, esta solución de seguridad ayuda a reducir el riesgo de accidentes mortales, enfrentamientos violentos, interrupciones de la producción y pérdidas económicas significativas, reforzando la protección de los operadores mineros, los trabajadores y los ingresos públicos.

La solución se basa en una cámara panorámica infrarroja 360°combinada con una cámara PTZ multiespectro, lo que permite la monitorización de áreas extensas las 24 horas, los 7 días de la semana. La cámara panorámica infrarroja puede realizar un escaneo completo de 360° en 2 segundos y se conecta instantáneamente con las cámaras PTZ al detectar objetivos sospechosos para capturar imágenes detalladas.

El sistema puede detectar y rastrear simultáneamente más de 200 objetivos. Aprovechando la tecnología de IA de desarrollo propio, identifica con precisión al personal, los vehículos y la fauna silvestre, garantizando una monitorización integral con un mínimo de falsas alarmas. El análisis inteligente del comportamiento detecta actividades inusuales y activa alertas instantáneas para una respuesta rápida. El sistema también cuenta con detección de humo e incendios, lo que proporciona una alerta temprana para prevenir incidentes relacionados con incendios.

Diseñado para los desafíos únicos de la minería ilegal

Los mineros ilegales suelen operar de noche o en condiciones de poca luz, y las minas son polvorientas. La vigilancia tradicional con luz visible presenta dificultades en estas circunstancias, generando falsas alarmas o pasando por alto actividades críticas. La solución de seguridad térmica de Raythink, basada en IA, detecta señales de calor en lugar de depender de la luz, lo que garantiza una monitorización precisa y fiable las 24 horas.

Las minas abarcan desde decenas hasta cientos de kilómetros cuadrados. Una sola estación Raythink puede cubrir un radio de hasta 2 kilómetros, y se pueden integrar varias estaciones en la plataforma en la nube VIS-4100, propiedad de Raythink, para una gestión unificada. La plataforma admite la cartografía electrónica, lo que permite a los operadores visualizar la ubicación de los equipos, establecer cercas virtuales para zonas restringidas y supervisar alertas en tiempo real.

Garantizando el cumplimiento normativo mediante la monitorización avanzada

La instalación de sistemas de monitorización es un requisito clave de cumplimiento. ILO C176 exige la monitorización de riesgos y la prevención de accidentes. En la UE, las directivas 89/391/CEE y 92/91/CEE exigen evaluaciones de riesgos y la monitorización de entornos de alto riesgo. En África, países como Sudáfrica, Zambia y Botsuana exigen sistemas de seguridad integrales. La solución térmica con IA de Raythink captura datos térmicos y visuales, rastrea múltiples objetivos y registra actividades inusuales, proporcionando evidencia verificable para auditorías y cumplimiento normativo.

Para obtener más información sobre las innovadoras soluciones de imagen térmica y seguridad inteligente de Raythink, visite la sección Soluciones en el sitio web oficial de Raythink.

Para más información:Email: sales@raythink-tech.comSitio web: https://www.raythink-tech.com/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raythink-lanza-un-sistema-de-imagenes-termicas-con-ia-para-detener-a-los-mineros-ilegales-302643785.html