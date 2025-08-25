Raythink presenta cámaras térmicas portátiles de la serie CX20: imágenes avanzadas con superresolución de IA

(Información remitida por la empresa firmante)

YANTAI, China, 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. ("Raythink"), pionera en tecnología termográfica, lanzó oficialmente el viernes pasado su nueva cámara termográfica portátil de la serie CX20, que incluye las versiones CX20, CX20 Pro y CX20 Ultra . Cada modelo ofrece una sensibilidad térmica de 40 mK, una pantalla de alta resolución de 3,5'' y 480640 píxeles y un rango de medición de temperatura de hasta 550 °C. Combinando una visión más nítida con un diseño ultracompacto, la serie CX20 ofrece una claridad excepcional en un formato portátil e intuitivo a un precio competitivo.

Imágenes térmicas avanzadas para inspecciones de precisión

La serie CX20 incorpora un detector infrarrojo de 256192, que se potencia mediante superresolución de IA en tiempo real a 512384 para obtener un detalle inigualable. Además, detecta incluso las más mínimas variaciones de temperatura con una NETD de 40 mK, crucial para la comprobación de PCB o fugas ocultas en sistemas de climatización (HVAC). Una pantalla vertical de alta resolución de 3,5'' garantiza la claridad in situ y se integra a la perfección con la experiencia de visualización de su teléfono móvil. Además, presenta un diseño compacto (24610185 mm), similar al tamaño de un vaso de agua de 500 ml. Todo esto la convierte en la mejor opción para usuarios y profesionales de cámaras térmicas de inspección de viviendas.

Características innovadoras para una mayor eficiencia

Todas las series ofrecen dos rangos de temperatura para la inspección de viviendas y aplicaciones industriales exigentes. Los usuarios pueden cambiar fácilmente entre baja temperatura (-20°C a 150°C) y alta (100°C a 550°C). Los modelos Pro y Ultra incluyen un láser de serie. El Ultra también integra un telémetro láser de clase 1, ideal para la seguridad ocular y que permite medir la temperatura con mayor precisión.

Conectividad fiable para entornos exigentes

La serie CX20 está diseñada para uso intensivo en campo, ofreciendo carga rápida de 18 W y hasta 6 horas de funcionamiento continuo con superresolución de IA activa. Todos los modelos cuentan con transmisión de imágenes UVC y Wi-Fi, integrándose a la perfección con la aplicación móvil de Raythink y la plataforma de análisis para PC. Esto garantiza una transferencia rápida de datos, un almacenamiento sencillo y un análisis avanzado, simplificando la generación de informes y el seguimiento de problemas.

Tanto si necesita una cámara termográfica portátil para la revisión de sistemas de climatización (HVAC), como si es un profesional que busca una cámara termográfica para inspecciones eléctricas o un experto que la necesita para diagnósticos industriales, ¡la serie CX20 es su mejor opción!

Si desea más informaciónE-mail: sales@raythink-tech.com Página web: https://www.raythink-tech.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2756726/CX20_Series_Handheld_Thermal_Camera_Sharper_Vision_Compact_Size.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raythink-presenta-camaras-termicas-portatiles-de-la-serie-cx20-imagenes-avanzadas-con-superresolucion-de-ia-302537550.html