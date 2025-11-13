Raytron se asocia con Zeekr para lanzar el primer motor AEB térmico del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

YANTAI, China, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que aumenta la presión normativa global para la estandarización del frenado automático de emergencia (AEB) en automóviles y camionetas ligeras, Raytron, líder mundial en imágenes térmicas infrarrojas, se ha asociado con Zeekr, propiedad de Geely. Juntos, presentan el primer AEB térmico del mundo integrado en el G-Pilot H9 del Zeekr 9X. Esta integración transforma la imagen térmica, pasando de ser una simple "percepción" y "advertencia" a un componente crítico para la toma de decisiones activa y la intervención en vehículos inteligentes.

¿Cuál es la diferencia entre el AEB tradicional y el AEB térmico?

Los sistemas AEB tradicionales se basan principalmente en cámaras de luz visible y radar para calcular la distancia a los obstáculos y activar el frenado. El AEB térmico incorpora una cámara térmica infrarroja para superar las limitaciones de rendimiento de los sensores convencionales en condiciones adversas:

Visión nocturna y con poca luz: Los faros tradicionales iluminan aproximadamente entre 100 y 150 metros, mientras que la cámara térmica para automóviles de Raytron detecta objetos a una distancia de hasta 300 metros por la noche. Esto amplía el tiempo de reacción de los conductores, especialmente en autopistas y carreteras rurales sin iluminación.

Deslumbramiento intenso: A diferencia del ojo humano y las cámaras visibles, la imagen térmica es inmune al deslumbramiento de los faros de los vehículos que vienen de frente, evitando así la ceguera momentánea del conductor.

Condiciones climáticas adversas: El rendimiento del LiDAR se ve gravemente afectado por la niebla densa y el polvo debido a la dispersión. La imagen térmica, gracias a su gran capacidad de penetración, puede ver a través de la niebla y el polvo, garantizando una calidad de imagen fiable en condiciones climáticas adversas.

Detección de seres vivos: Las cámaras infrarrojas detectan las firmas térmicas, lo que les permite detectar con una precisión excepcional los seres vivos. Pueden identificar con precisión a peatones con ropa oscura, ciclistas y animales (como ciervos o jabalíes) que puedan entrar repentinamente en la calzada.

El módulo Horus 640D de Raytron impulsa el primer sistema de frenado automático de emergencia (AEB) térmico del mundo

El módulo de cámara térmica Horus 640D de Raytron se ha integrado con éxito en el SUV insignia Zeekr 9X para proporcionar percepción en cualquier condición climática a su sistema AEB. El módulo integra el detector infrarrojo no refrigerado patentado de Raytron, el chip de procesamiento de imágenes infrarrojas Falcon de última generación y algoritmos de procesamiento de imágenes líderes en la industria. Esta integración ofrece ventajas significativas en fiabilidad, coste, rendimiento, tamaño y consumo de energía. Su tamaño compacto (32,5 60,5 43 mm) permite un montaje flexible en espacios reducidos del vehículo, como la parrilla, lo cual es fundamental para la producción en masa de los fabricantes de equipos originales (OEM). Hasta la fecha, los módulos térmicos para automoción de Raytron han impulsado más de 20 modelos de vehículos a través de colaboraciones con 15 fabricantes de automóviles, abarcando desde turismos hasta vehículos comerciales y desde vehículos con asistencia a la conducción hasta vehículos autónomos.

Si desea más informaciónE-mail: sales@raytrontek.comPágina web: https://en.raytrontek.comLinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raytron-se-asocia-con-zeekr-para-lanzar-el-primer-motor-aeb-termico-del-mundo-302614815.html