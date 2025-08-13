Raytron avanza en tecnología de visión nocturna con un sensor y módulo de imagen térmica de última generación

(Información remitida por la empresa firmante)

YANTAI, China, 13 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Ante la creciente demanda de monitoreo preciso en la oscuridad, mantenimiento industrial predictivo y conducción nocturna segura, la termografía se ha convertido en un elemento clave para la percepción inteligente. Sin embargo, su adopción generalizada se ha visto frenada durante mucho tiempo por los altos costes, la falta de claridad en las imágenes y la complejidad de la integración. Raytron, líder mundial en termografía infrarroja, está transformando este panorama con sus núcleos de termografía de última generación, diseñados para proporcionar monitoreo preciso las 24 horas.

Detector infrarrojo de Raytron: mayor alcance, imágenes más nítidas, mayor sensibilidad

Basándose en avances como los primeros detectores infrarrojos sin refrigeración de 6 μm y 8 μm del mundo y la fabricación propia a nivel de oblea, Raytron produce en masa núcleos térmicos con resoluciones de 256x192 a 1280x1024 y distancias entre píxeles de 35 μm a 8 μm. Fundamentalmente, el procesamiento de imágenes con tecnología de IA de Raytron, ejemplificado por su algoritmo patentado de superresolución Matrix IV, eleva la salida de un sensor de 640x512 a una claridad cercana a 1920x1080.

¿Qué sectores se benefician del núcleo de imagen térmica de Raytron?

Los detectores IR sin refrigeración y núcleos térmicos de alta sensibilidad de Raytron ofrecen un rendimiento sólido en diversos sectores:

Mantenimiento predictivo industrial : detección de sobrecalentamiento en subestaciones eléctricas, prevención de fugas térmicas de baterías en sistemas de almacenamiento de energía y detección rápida de fugas de gas invisibles.

Visión nocturna en automoción : visión nocturna térmica fiable y detección de peatones para sistemas ADAS mediante colaboraciones con fabricantes de automóviles de primer nivel como Geely, BYD y GWM.

Seguridad y vigilancia perimetral : detección de intrusiones en infraestructuras críticas con cámaras térmicas de largo alcance que no se ven afectadas por la oscuridad total, el deslumbramiento ni el humo.

Visión nocturna en exteriores : monitoreo ininterrumpido en la oscuridad para la conservación de la vida silvestre, actividades al aire libre y prevención de incendios forestales, protegiendo así el ecosistema.

Lo que el módulo de cámara térmica de Raytron ofrece a los fabricantes de equipos originales (OEM)

La tecnología Super Wafer Level Packaging (SWLP) de Raytron cuenta con encapsulado de doble capa, que proporciona una robusta protección contra el polvo y permite el ensamblaje en entornos estándar. Esto reduce la dependencia de los fabricantes de equipos originales (OEM) de costosas salas blancas y reduce drásticamente los costes generales de integración del sistema. Además, su serie de micromódulos térmicos combina un tamaño compacto con un bajo consumo de energía, lo que los hace ideales para drones, dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes. Además, con varias interfaces de hardware (DVP, VOSPI, MIPI, USB) y un completo kit de desarrollo de software (SDK), los OEM pueden acelerar el desarrollo secundario y la optimización de algoritmos.

El compromiso de Raytron

Con una cartera de 1.200 patentes y una plantilla de I+D que comprende el 48 % de sus 3.000 empleados, Raytron mantiene su compromiso de proporcionar a los clientes globales núcleos térmicos infrarrojos avanzados, soluciones completas y servicios posventa fiables.

