Raytron establece un nuevo estándar para la prevención del sobrecalentamiento de las baterías VE

- La tecnología de imágenes térmicas con IA de Raytron establece un nuevo estándar para la prevención del sobrecalentamiento de las baterías de vehículos eléctricos

MUNICH, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que el sector global de vehículos eléctricos (VE) se acelera, el sobrecalentamiento de las baterías de iones de litio sigue siendo el desafío de seguridad más urgente para la industria automotriz. Los recientes incendios de baterías de litio ponen de manifiesto la necesidad imperiosa de soluciones de monitorización no intrusivas, proactivas y de alta precisión. Raytron, líder mundial en termografía infrarroja, ha presentado su avanzada tecnología de termografía basada en inteligencia artificial para monitorizar todo el ciclo de vida de las baterías de iones de litio y prevenir fallos catastróficos.

¿Por qué la termografía es esencial para la seguridad de las baterías?

El sobrecalentamiento se inicia con cambios sutiles de temperatura, que son las primeras señales físicas de una falla catastrófica inminente. Sin embargo, la termografía infrarroja es una tecnología sin contacto que puede proporcionar los datos visuales de temperatura necesarios en tiempo real para intervenir. Ante la detección temprana de la señal, la termografía identifica instantáneamente puntos calientes mínimos, que son indicadores precoces de cortocircuitos internos, conexiones de alta resistencia o fallas de refrigeración, mucho antes de que provoquen un incendio en la batería de litio. Al integrar la IA con los datos de la cámara térmica, la solución de Raytron va más allá de los simples umbrales de temperatura, analizando la velocidad de aumento de temperatura y los patrones para proporcionar alertas predictivas, mejorando así el rendimiento de los sistemas de gestión de baterías (BMS) tradicionales.

¿Cómo previene la termografía el sobrecalentamiento en las distintas etapas del proceso?

En I+D , las cámaras termográficas infrarrojas validan la seguridad estructural y de los sistemas de gestión de baterías (BTMS) al capturar con precisión la propagación del calor durante las pruebas de estrés, lo que permite a los ingenieros diseñar sistemas de contención eficaces contra la propagación de fugas térmicas en las baterías.

, las cámaras termográficas infrarrojas validan la seguridad estructural y de los sistemas de gestión de baterías (BTMS) al capturar con precisión la propagación del calor durante las pruebas de estrés, lo que permite a los ingenieros diseñar sistemas de contención eficaces contra la propagación de fugas térmicas en las baterías. Durante la producción , la cámara termográfica cúbica TN220 de Raytron se utiliza para un control de calidad crítico. Detecta el calor anormal durante la carga/descarga rápida, eliminando así posibles puntos de fallo latentes y descartando celdas de alto riesgo con microcortocircuitos o defectos de soldadura.

, la cámara termográfica cúbica TN220 de Raytron se utiliza para un control de calidad crítico. Detecta el calor anormal durante la carga/descarga rápida, eliminando así posibles puntos de fallo latentes y descartando celdas de alto riesgo con microcortocircuitos o defectos de soldadura. En logística , los escáneres termográficos 24/7 monitorizan los almacenes en busca de puntos calientes espontáneos, lo que garantiza una intervención temprana para prevenir costosos incendios de baterías de litio.

, los escáneres termográficos 24/7 monitorizan los almacenes en busca de puntos calientes espontáneos, lo que garantiza una intervención temprana para prevenir costosos incendios de baterías de litio. Por último, en el servicio posventa, las cámaras termográficas portátiles permiten a los equipos de mantenimiento localizar rápidamente celdas defectuosas o conexiones de alta resistencia, evitando que pequeñas anomalías térmicas se conviertan en una fuga térmica.

Acerca de Raytron

Raytron, clasificada como número 1 por Yole Group en su informe "Mercados y Tecnología de Imágenes Térmicas 2025" con una cuota de mercado del 33 %, es líder mundial en imágenes térmicas y ofrece soluciones integrales SWIR, MWIR y LWIR. Comprometida con la creación de valor añadido para sus clientes mediante avances tecnológicos, la cámara infrarroja de Raytron impulsa aplicaciones en inspección industrial, videovigilancia, visión nocturna para automóviles y mantenimiento preventivo.

