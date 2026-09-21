Raytron OEM lanza Falcon500, su procesador de imágenes infrarrojas de tercera generación con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

YANTAI, China, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Raytron OEM, un proveedor de tecnologías de detección por infrarrojos, presenta Falcon500, su chip de tercera generación dedicado al procesamiento de imágenes infrarrojas con IA. Diseñado para productos de imagen térmica de próxima generación, Falcon500 combina procesamiento avanzado de imágenes, detección inteligente y medición precisa de la temperatura en una arquitectura altamente integrada.

¿Qué es un chip dedicado de procesamiento de imágenes infrarrojas con IA?

La termografía se basa en un procesamiento de imágenes especializado para transformar las señales infrarrojas brutas en imágenes nítidas, estables y utilizables. A diferencia de los sensores de imagen convencionales, los sensores infrarrojos requieren un procesamiento específico para gestionar las variaciones de señal, el ruido y otros desafíos de la imagen. La integración de IA y procesamiento de imágenes en un chip dedicado permite una mayor integración del sistema, al tiempo que mejora el rendimiento de la imagen y la eficiencia energética.

Cinco capacidades clave del Falcon500

El Falcon500 integra cinco capacidades fundamentales: computación de alto rendimiento, un procesador de señal de imagen (ISP) infrarrojo profesional con IA, detección inteligente, integración multimodal y medición de temperatura de precisión.

Su arquitectura de ISP infrarrojo con IA de nueva generación optimiza el detalle de la imagen, la reducción de ruido, la preservación de texturas y la estabilidad de la imagen en condiciones dinámicas. Una NPU heterogénea permite una inferencia de IA eficiente directamente en el dispositivo, utilizando modelos desarrollados a partir de decenas de millones de muestras del mundo real para dar soporte a funciones inteligentes como el reconocimiento de objetos y la generación de alertas.

Para aplicaciones multimodales, el Falcon500 utiliza la alineación de imágenes a nivel de píxel para combinar detalles de luz visible con información de temperatura infrarroja, y admite hasta cinco flujos de vídeo. Asimismo, integra corrección de distorsión, cifrado por hardware, protección contra fallos y múltiples interfaces de alta velocidad. Un flujo de procesamiento de temperatura optimizado basado en hardware incorpora corrección óptica, compensación ambiental y algoritmos de procesamiento térmico para mejorar la estabilidad de la medición y reducir la latencia de procesamiento.

Facilitando la actualización de productos en múltiples aplicaciones

El Falcon500 está diseñado para dar soporte a una amplia gama de productos de imagen térmica, incluidos dispositivos portátiles de imagen térmica, equipos de inspección industrial, sistemas de asistencia al conductor y plataformas civiles de baja altitud. Su combinación de imágenes de alta resolución, IA integrada en el dispositivo y medición de temperatura de precisión permite a los fabricantes desarrollar productos más integrados y capaces para diversos escenarios de aplicación.

En comparación con la generación anterior, el Falcon500 ofrece un aumento del 15 % en la Puntuación Media de Opinión (MOS) en escenas típicas y un incremento del 30 % en escenas complejas, según las pruebas de Raytron OEM. Su arquitectura de procesamiento integrada permite a los fabricantes (OEM) agilizar el desarrollo de productos, mejorando al mismo tiempo el rendimiento de la imagen y la eficiencia del sistema.

Con el Falcon500, Raytron OEM continúa ampliando sus capacidades especializadas de procesamiento de infrarrojos, proporcionando una base integrada para el desarrollo de productos de imagen térmica de próxima generación.

Para más información:Email: marketing@raytrontek.com Página web: https://www.raytron-microelectronics.com/

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