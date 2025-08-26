(Información remitida por la empresa firmante)

-Raytron presenta una cámara térmica infrarroja de alta sensibilidad para la detección de fugas de gas en tiempo real y la seguridad industrial

YANTAI, China, 26 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Para los inspectores de LDAR (detección y reparación de fugas), detectar fugas de gas en grandes instalaciones industriales ha sido tradicionalmente lento, arriesgado y, a menudo, inconcluso. Raytron, pionero en termografía infrarroja, está transformando la detección de fugas de gas con cámaras termográficas avanzadas. Estas permiten un escaneo rápido, imágenes de alta resolución y la localización precisa de fugas en docenas de gases peligrosos. Al visualizar la fuga de gas invisible, la tecnología termográfica de Raytron ayuda a proteger el medio ambiente y garantiza la seguridad en las operaciones industriales.

¿Por qué la termografía infrarroja es eficaz para la detección de fugas de gas?

Las cámaras termográficas detectan gas convirtiendo la radiación infrarroja emitida por los objetos en imágenes a color. Cuando se produce una fuga de gas, absorbe la radiación infrarroja en bandas de longitud de onda específicas, creando un contraste térmico distintivo con el fondo. Las cámaras termográficas especializadas de Raytron capturan y analizan estas sutiles diferencias, revelando al instante el tipo y la ubicación de las fugas con excelente claridad.

Ventajas de la Imagen Óptica de Gases (OGI) para la Seguridad Industrial

En comparación con los métodos tradicionales, como el muestreo por contacto y la inspección manual, que suelen ser ineficientes y de alcance limitado, la cámara térmica sin contacto de Raytron permite una detección rápida a gran escala desde una distancia segura. Con una respuesta de milisegundos y una alta sensibilidad, las soluciones de imagen óptica de gases de Raytron revelan el origen de las fugas en tiempo real, lo que permite al personal de mantenimiento actuar de inmediato, reducir el riesgo de accidentes y evitar costosos tiempos de inactividad. Además, diseñadas para entornos hostiles y complejos, las cámaras OGI de Raytron son robustas, no requieren mantenimiento y están diseñadas para un funcionamiento a largo plazo.

¿Qué hace de Raytron un socio de confianza en la detección de fugas de gas y la seguridad industrial?

Raytron ofrece una cartera completa de núcleos y cámaras termográficas para la detección de gases, capaces de identificar metano, amoníaco, etileno y hexafluoruro de azufre. Con ventajas clave en tecnología infrarroja y fabricación a escala industrial, Raytron ofrece soluciones fiables adaptadas a los sectores energético y químico. La innovación continua de Raytron respalda una amplia gama de aplicaciones, incluidas las comprobaciones de seguridad de gas natural de ciclo completo, los programas LDAR internos y los servicios de detección de fugas de terceros, lo que convierte a Raytron en un socio fiable en seguridad industrial y monitoreo de emisiones.

De la seguridad a la sostenibilidad: La termografía infrarroja de Raytron reinventa la detección de fugas de gas

Ya sea para detectar fugas en tuberías o para monitorear la temperatura de los equipos, la termografía infrarroja es una herramienta invaluable para el sector industrial. La termografía infrarroja de Raytron se alinea con los objetivos globales de neutralidad de carbono al ayudar a las industrias a reducir las emisiones invisibles.

Si desea más informaciónE-mail: sales@raytrontek.comPágina web: https://en.raytrontek.comLinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/raytron-presenta-una-camara-termica-infrarroja-de-alta-sensibilidad-para-la-deteccion-de-fugas-de-gas-302538207.html